XAU Auto Buy EA MT5
- Experts
- Lie Ning Mao
- Versione: 1.33
- Attivazioni: 20
Punti salienti delle funzionalità EA
Gestione intelligente degli ordini: supporta interruttore globale, calcolo dinamico delle posizioni massime, controllo dell’intervallo di tempo, ecc.
TP/SL flessibile: supporta stop loss dinamico, protezione contro le perdite fluttuanti, trailing stop e altri meccanismi di protezione dei profitti.
Filtraggio dei segnali SAR: utilizza segnali di tendenza Parabolic SAR per punti di ingresso più precisi.
Controllo avanzato del rischio: meccanismi integrati di gestione del saldo, rapporto di margine, ecc., per garantire la sicurezza.
Supporto a più scenari: supporta diverse coppie di valute, tipi di account e esigenze strategiche.
Nuove funzionalità
Stop loss dinamico: regola automaticamente lo stop loss in base al prezzo per ridurre il rischio.
Gestione avanzata del rischio: calcolo dinamico delle posizioni massime, controllo del rischio in base al rapporto di margine.
Protezione contro le perdite fluttuanti: imposta TP protettivo quando si verifica una perdita fluttuante per ridurre le perdite.
Controllo preciso dello stop loss: ogni ordine supporta impostazioni individuali di SL e slippage.
Panoramica dei parametri EA
Principali parametri:
Parametri ordine: interruttore globale, intervallo minimo, controllo dello slippage, ecc.
Parametri SAR: impostazione flessibile di accelerazione, valore iniziale e massimo, supporta inversione del segnale.
Parametri trailing stop: trailing stop attivato dal profitto, compensazione buffer, ecc.
Parametri TP/SL: obiettivo TP per posizione, rapporto SL dinamico, attivatore TP protettivo, ecc.
Parametri di gestione del rischio: saldo minimo, rapporto di margine, massimo dinamico delle posizioni, differenza di prezzo in attesa, ecc.
Istruzioni
Scarica il file EA e posizionalo nella cartella `Experts` della directory MT5.
Apri la piattaforma MT5, trova l’EA nel navigatore e caricalo sul grafico desiderato.
Configura i parametri dell’EA secondo le tue esigenze (consulta la descrizione dei parametri).
Attiva l’EA e inizia a operare. L’EA opererà automaticamente in base alle condizioni di mercato.
Destinatari
Investitori che desiderano automatizzare il trading.
Trader Forex che vogliono aumentare l’efficienza con strategie quantitative.
Investitori conservatori focalizzati sulla gestione del rischio e sulla protezione dei profitti.