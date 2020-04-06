XAU Auto Buy EA MT5
- 专家
- Lie Ning Mao
- 版本: 2.33
- 更新: 20 十一月 2025
- 激活: 5
目前免费测试
EA功能亮点
- 智能开单管理：支持开单总开关、动态最大持仓计算、时间间隔控制等功能。
- 灵活止盈止损：支持动态止损、浮亏保护止盈、移动止损等多种盈利保护机制。
- SAR信号过滤：基于抛物线指标（SAR）的趋势信号，提供更精准的开仓点。
- 高级风险控制：内置账户余额、预付款比例等风险管理机制，确保交易安全。
- 多种交易场景支持：支持多种货币对、不同账户类型以及各类交易策略需求。
新增功能
- 动态止损（Dynamic SL）：随价格变化自动调整止损，降低风险。
- 高级风险管理：启用动态最大持仓计算，基于保证金比例控制风险。
- 浮亏保护止盈：在浮亏触发后设置保护性止盈，减少损失。
- 精准止损控制：每单支持单独止损金额与滑点设置。
EA参数概览
以下为EA的主要设置参数：
- 开单参数：支持开单总开关、最小间隔时间、滑点控制等。
- SAR参数：灵活设置加速因子、初始值和最大值，支持信号反转开单。
- 移动止损参数：支持盈利触发移动止损、缓冲点数补偿等。
- 止盈止损参数：支持单仓止盈目标、动态止损比例、保护性止盈触发等。
- 风险管理参数：最低账户余额、预付款比例、动态最大持仓数、等待下单价差等。
使用说明
- 下载EA文件并将其放置到MT5目录下的 `Experts` 文件夹中。
- 打开MT5平台，在导航窗口中找到EA并加载到目标图表。
- 根据您的交易需求，设置EA的参数（可参考参数说明）。
- 启用EA，开始运行。EA会根据市场状况自动进行智能交易。
适用人群
- 期望实现自动化交易的投资者。
- 希望通过量化策略提高交易效率的外汇交易者。
- 关注风险管理与盈利保护的保守型投资者。