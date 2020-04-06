XAU Auto Buy EA MT5

Características destacadas del EA
Gestión inteligente de órdenes: admite interruptor global, cálculo dinámico de posiciones máximas, control de intervalos, etc.
TP/SL flexible: admite stop loss dinámico, protección de pérdidas flotantes, trailing stop y otros mecanismos de protección de ganancias.
Filtrado de señales SAR: utiliza señales de tendencia Parabolic SAR para puntos de entrada más precisos.
Control avanzado de riesgos: mecanismos integrados de gestión de saldo, ratio de margen, etc., para garantizar la seguridad.
Soporte para múltiples escenarios: admite varios pares de divisas, tipos de cuentas y necesidades de estrategia.
Nuevas funciones
Stop loss dinámico: ajusta automáticamente el stop loss según el precio para reducir el riesgo.
Gestión avanzada de riesgos: cálculo dinámico de posiciones máximas, control de riesgos según el ratio de margen.
Protección de pérdidas flotantes: establece TP protector cuando se activa una pérdida flotante para reducir pérdidas.
Control preciso de SL: cada orden admite configuración individual de SL y deslizamiento.
Resumen de parámetros del EA
Principales parámetros:
Parámetros de orden: interruptor global, intervalo mínimo, control de deslizamiento, etc.
Parámetros SAR: configuración flexible de aceleración, valor inicial y máximo, admite reversión de señales.
Parámetros de trailing stop: trailing stop activado por ganancias, compensación de buffer, etc.
Parámetros TP/SL: objetivo de TP por posición, ratio dinámico de SL, activador de TP protector, etc.
Parámetros de gestión de riesgos: saldo mínimo, ratio de margen, máximo dinámico de posiciones, diferencia de precio de espera, etc.
Instrucciones
Descargue el archivo EA y colóquelo en la carpeta `Experts` del directorio MT5.
Abra la plataforma MT5, encuentre el EA en el navegador y cárguelo en el gráfico objetivo.
Configure los parámetros del EA según sus necesidades (consulte la descripción de parámetros).
Active el EA y comience a operar. El EA operará automáticamente según las condiciones del mercado.
Para quién es adecuado
Inversores que buscan automatizar el trading.
Traders de Forex que desean mejorar la eficiencia con estrategias cuantitativas.
Inversores conservadores enfocados en la gestión de riesgos y protección de ganancias.
