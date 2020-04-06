EAの主な特徴

スマートな注文管理：注文の全体スイッチ、動的な最大ポジション計算、時間間隔制御などに対応。

柔軟な利食い・損切り：動的ストップロス、含み損保護利食い、トレーリングストップなど多様な利益保護機能。

SARシグナルフィルタリング：パラボリックSARのトレンドシグナルに基づき、より正確なエントリーポイントを提供。

高度なリスク管理：口座残高、証拠金比率などのリスク管理機能を内蔵し、安全な取引を実現。

多様な取引シナリオ対応：複数通貨ペア、異なる口座タイプ、各種戦略ニーズに対応。

新機能

動的ストップロス（Dynamic SL）：価格変動に応じて自動的にストップロスを調整し、リスクを低減。

高度なリスク管理：動的最大ポジション計算を有効化し、証拠金比率に基づきリスクを管理。

含み損保護利食い：含み損発生時に保護的な利食いを設定し、損失を軽減。

精密な損切り管理：各注文ごとに個別の損切り金額とスリッページ設定が可能。

EAパラメータ概要

主な設定項目：

注文パラメータ：注文全体スイッチ、最小間隔、スリッページ制御など。

SARパラメータ：加速因子、初期値、最大値の柔軟な設定、シグナル反転エントリー対応。

トレーリングストップパラメータ：利益発生時のトレーリングストップ、バッファ補償など。

利食い・損切りパラメータ：単一ポジションの利食い目標、動的損切り比率、保護的利食いトリガーなど。

リスク管理パラメータ：最低口座残高、証拠金比率、動的最大ポジション、注文待機価格差など。

使い方

EAファイルをダウンロードし、MT5ディレクトリの `Experts` フォルダに配置します。

MT5プラットフォームを開き、ナビゲーターでEAを見つけて対象チャートにロードします。

取引ニーズに応じてEAのパラメータを設定します（パラメータ説明を参照）。

EAを有効化し、運用を開始します。EAは市場状況に応じて自動的に取引します。

対象ユーザー

自動売買を実現したい投資家。

クオンツ戦略で取引効率を高めたいFXトレーダー。

リスク管理と利益保護を重視する保守的な投資家。