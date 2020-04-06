XAU Auto Buy EA MT5
- エキスパート
- Lie Ning Mao
- バージョン: 2.33
- アップデート済み: 20 11月 2025
- アクティベーション: 5
EAの主な特徴
スマートな注文管理：注文の全体スイッチ、動的な最大ポジション計算、時間間隔制御などに対応。
柔軟な利食い・損切り：動的ストップロス、含み損保護利食い、トレーリングストップなど多様な利益保護機能。
SARシグナルフィルタリング：パラボリックSARのトレンドシグナルに基づき、より正確なエントリーポイントを提供。
高度なリスク管理：口座残高、証拠金比率などのリスク管理機能を内蔵し、安全な取引を実現。
多様な取引シナリオ対応：複数通貨ペア、異なる口座タイプ、各種戦略ニーズに対応。
新機能
動的ストップロス（Dynamic SL）：価格変動に応じて自動的にストップロスを調整し、リスクを低減。
高度なリスク管理：動的最大ポジション計算を有効化し、証拠金比率に基づきリスクを管理。
含み損保護利食い：含み損発生時に保護的な利食いを設定し、損失を軽減。
精密な損切り管理：各注文ごとに個別の損切り金額とスリッページ設定が可能。
EAパラメータ概要
主な設定項目：
注文パラメータ：注文全体スイッチ、最小間隔、スリッページ制御など。
SARパラメータ：加速因子、初期値、最大値の柔軟な設定、シグナル反転エントリー対応。
トレーリングストップパラメータ：利益発生時のトレーリングストップ、バッファ補償など。
利食い・損切りパラメータ：単一ポジションの利食い目標、動的損切り比率、保護的利食いトリガーなど。
リスク管理パラメータ：最低口座残高、証拠金比率、動的最大ポジション、注文待機価格差など。
使い方
EAファイルをダウンロードし、MT5ディレクトリの `Experts` フォルダに配置します。
MT5プラットフォームを開き、ナビゲーターでEAを見つけて対象チャートにロードします。
取引ニーズに応じてEAのパラメータを設定します（パラメータ説明を参照）。
EAを有効化し、運用を開始します。EAは市場状況に応じて自動的に取引します。
対象ユーザー
自動売買を実現したい投資家。
クオンツ戦略で取引効率を高めたいFXトレーダー。
リスク管理と利益保護を重視する保守的な投資家。