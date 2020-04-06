XAU Auto Buy EA MT5
- Эксперты
- Lie Ning Mao
- Версия: 2.33
- Обновлено: 20 ноября 2025
- Активации: 5
Основные возможности EA
Умное управление ордерами: поддержка общего переключателя, динамического расчета максимальных позиций, контроля интервалов и др.
Гибкое управление тейк-профитом и стоп-лоссом: поддержка динамического стоп-лосса, защиты от плавающих убытков, трейлинг-стопа и других механизмов защиты прибыли.
Фильтрация сигналов SAR: использование трендовых сигналов Parabolic SAR для более точных точек входа.
Продвинутое управление рисками: встроенные механизмы управления балансом счета, маржинальным уровнем и др. для безопасности торговли.
Поддержка различных сценариев: поддержка разных валютных пар, типов счетов и стратегий.
Новые функции
Динамический стоп-лосс: автоматическая корректировка стоп-лосса при изменении цены для снижения риска.
Продвинутое управление рисками: динамический расчет максимальных позиций, контроль риска по маржинальному уровню.
Защита от плавающих убытков: установка защитного тейк-профита при достижении плавающего убытка.
Точное управление стоп-лоссом: индивидуальные настройки стоп-лосса и проскальзывания для каждого ордера.
Обзор параметров EA
Основные параметры:
Параметры ордеров: общий переключатель, минимальный интервал, контроль проскальзывания и др.
Параметры SAR: гибкая настройка ускорения, начального и максимального значения, поддержка реверса сигналов.
Параметры трейлинг-стопа: трейлинг-стоп по прибыли, компенсация буфера и др.
Параметры тейк-профита и стоп-лосса: цель по тейк-профиту, динамическое соотношение стоп-лосса, защитный тейк-профит и др.
Параметры управления рисками: минимальный баланс, маржинальный уровень, динамический максимум позиций, разница цен ожидания и др.
Инструкция
Скачайте файл EA и поместите его в папку `Experts` в каталоге MT5.
Откройте платформу MT5, найдите EA в навигаторе и загрузите на нужный график.
Настройте параметры EA согласно вашим торговым потребностям (см. описание параметров).
Включите EA и начните работу. EA будет торговать автоматически в зависимости от рыночных условий.
Для кого подходит
Инвесторы, стремящиеся к автоматизации торговли.
Трейдеры, желающие повысить эффективность с помощью количественных стратегий.
Консервативные инвесторы, ориентированные на управление рисками и защиту прибыли.