XAU Auto Buy EA MT5

EA 주요 기능

스마트 주문 관리: 주문 전체 스위치, 동적 최대 포지션 계산, 시간 간격 제어 등 지원.

유연한 익절/손절: 동적 손절, 부동손실 보호 익절, 트레일링 스톱 등 다양한 이익 보호 메커니즘 지원.

SAR 신호 필터링: 파라볼릭 SAR 트렌드 신호 기반으로 더 정확한 진입점 제공.

고급 리스크 관리: 계좌 잔고, 증거금 비율 등 내장 리스크 관리 메커니즘으로 안전한 거래 보장.

다양한 거래 시나리오 지원: 다양한 통화쌍, 계좌 유형, 전략 요구사항 지원.

신규 기능

동적 손절(Dynamic SL): 가격 변동에 따라 자동으로 손절 조정, 리스크 감소.

고급 리스크 관리: 동적 최대 포지션 계산 활성화, 증거금 비율 기반 리스크 관리.

부동손실 보호 익절: 부동손실 발생 시 보호 익절 설정, 손실 감소.

정밀 손절 관리: 주문별 개별 손절 금액 및 슬리피지 설정 지원.

EA 파라미터 개요

주요 설정:

주문 파라미터: 주문 전체 스위치, 최소 간격, 슬리피지 제어 등.

SAR 파라미터: 가속도, 초기값, 최대값 유연 설정, 신호 반전 진입 지원.

트레일링 스톱 파라미터: 이익 발생 시 트레일링 스톱, 버퍼 보상 등.

익절/손절 파라미터: 단일 포지션 익절 목표, 동적 손절 비율, 보호 익절 트리거 등.

리스크 관리 파라미터: 최소 계좌 잔고, 증거금 비율, 동적 최대 포지션, 주문 대기 가격 차 등.

사용법

EA 파일을 다운로드하여 MT5 디렉토리의 `Experts` 폴더에 넣으세요.

MT5 플랫폼을 열고 네비게이터에서 EA를 찾아 대상 차트에 로드하세요.

거래 요구에 맞게 EA 파라미터를 설정하세요(파라미터 설명 참고).

EA를 활성화하고 운용을 시작하세요. EA는 시장 상황에 따라 자동으로 거래합니다.

적합 대상

자동화 거래를 원하는 투자자.

퀀트 전략으로 거래 효율을 높이고 싶은 FX 트레이더.

리스크 관리와 이익 보호를 중시하는 보수적 투자자.