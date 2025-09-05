Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden.

Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Hören Sie auf zu warten – beginnen Sie noch heute mit dem Kopieren mit marktführender Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Laden Sie die Testversion jetzt herunter.

*Wichtig: Für die Arbeit mit dem MT5-Terminal ist eine separate X2 Copy MT5-Version erforderlich

Funktionen

Hochgeschwindigkeits-Kopieren — Trade-Übertragung in weniger als 0,1 Sekunden

Universelle Unterstützung für alle Kopiertypen: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

Sofortige Einrichtung in 10 Sekunden mit intuitiver Oberfläche

24/7 Stabilität — volle Kompatibilität mit Windows-PCs und Windows-VPS

Flexibles Kopieren zwischen allen Kontotypen: Real > Real, Real > Demo, Demo > Real, Demo > Demo bei allen Brokern

Mehrkanaliges Kopieren — Möglichkeit, von einem oder mehreren Senderkonten auf ein oder mehrere Empfängerkonten zu kopieren

Sicheres Kopieren (read-only) — Arbeiten mit Investor-Passwort ohne Sicherheitsrisiko für das MASTER-Konto

Anpassbare Losgrößen und erweitertes Risikomanagement

Flexibles Losgrößen-Management mit Mindest-/Höchstgrenzen

Kopieren aller Arten von Trade-Quellen — Expert Advisors, Indikatoren, Signale und manuelle Trades mit Volumenmultiplikationsfähigkeit

Arbeitet in eigenem Raum — keine Störung Ihres manuellen Handels oder anderer Experten

Stabile Einstellungen, die bei Verbindungsverlust oder Terminalneustart nicht zurückgesetzt werden

Hohe Kopiergenauigkeit mit minimaler Systembelastung

Detaillierte Trade-Filterung nach ID (Magic Number) und Kommentartext — ermöglicht das Kopieren von Trades nur von bestimmten Experten oder schließt Testtrades aus

Erweiterte Trade-Mengenlimits — Konfiguration von "Erste N Trades überspringen" und "Nicht mehr als N Trades gleichzeitig" Regeln für jedes Symbol oder das gesamte Konto

Flexible Objektauswahl für die Filterung — Anwendung von Einschränkungen separat auf Markttrades, ausstehende Orders oder alle Handelsarten

Kopieren aller Handelsarten: Long/Short, alte/neue, Markt- und ausstehende Orders

Teilschließung auf MASTER-Konto wird als Teilschließung auf SLAVE-Konto mit Volumenneuberechnung kopiert

Wiedereröffnung geschlossener Trades — bei manueller Schließung, durch Experten oder via SL/TP

Umgekehrtes Kopieren und Ausführungspreis-Anpassung für Feinabstimmung der Einstiegspunkte

Flexible Take Profit und Stop Loss Behandlung — absolutes, relatives Kopieren oder Ignorieren von Levels

Erweiterte Optionen für Take Profit und Stop Loss Management

Integrierter Kontenschutz und Risikomanagementsystem

Flexibles Symbol-Mapping zwischen Konten — automatische Zuordnung und manuelle Konfiguration für die Arbeit mit Instrumenten mit unterschiedlichen Namen bei verschiedenen Brokern

Automatische Symbol-Erkennung — automatische Identifizierung und Berücksichtigung von Präfixen/Suffixen für korrektes Symbol-Mapping

Automatische spezielle Symbol-Zuordnung

Vollautomatischer Betrieb als 100% automatischer Expert Advisor





Bereit, Ihre Handelseffizienz zu transformieren? X2 Copy MT5 bietet Ihnen die Geschwindigkeit, Kontrolle und Zuverlässigkeit, der professionelle Trader vertrauen. Die Testversion ist Ihr erster Schritt zum nahtlosen Management mehrerer Konten.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, um eine Lösung zu finden, falls Sie unzufrieden sein sollten.

Support in privaten Nachrichten





