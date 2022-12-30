Forward Alert Msg to Telegram

Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, die Pop-up-Alarm-Ereignisse abzufangen und sie an den Telegram-Kanal/die Telegram-Gruppe weiterzuleiten.


Parameter des EA:

-------- <EA-Einstellungen> --------

Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten Auftrags.

Bot-Name: Der Name des Expert Advisors.

Vorwärtsalarm zulassen: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Vorwärtsalarm.

Sendet keine Nachrichten nach der aktuellen Zeit (Sekunden).

Anzahl der aus der Liste zu lesenden Zeilen (>= 4...| beeinträchtigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit).

-------- <Telegrammeinstellungen> --------

Telegram Bot Token: Jeder Bot erhält ein eindeutiges Authentifizierungs-Token, wenn er erstellt wird.

Telegram Chat_ID: Eindeutiger Bezeichner für den Ziel-Chat oder den Benutzernamen des Ziel-Channels (geben Sie Ihre Telegram Chat_ID ein).

Vorwärts-ScreenShot zulassen: Aktivieren/Deaktivieren von ForwardChart ScreenShot .

ScreenShot Größe: Bildgröße desCharts (Bildqualität beeinflusst die Telegrammgeschwindigkeit).

Use Indicator Filter : FALSE - Der Bot leitet alles weiter und kann keinen Screenshot senden.

TRUE - Der Bot filtert ausgewählte Indikatoren für die Weiterleitung.

-------- <Filter Signal Settings> --------: Dieser EA unterstützt nur die 4 Popup Alerts der 4 verschiedenen Indikatoren oder EAs

-------- <Filter 1> --------

Indikator (oder EA) Name: Der Name des Indikators (Popup Alert), der für das Chart-Fenster verwendet wird.

Template Name: Der Name der Vorlage (Popup-Alarm) für das zu speichernde Chart-Fenster.

-------- <Filter 2> --------

<Das Gleiche wie oben>

-------- <Filter 3> --------

<Das Gleiche wie oben>

-------- <Filter 4> --------

<Das Gleiche wie oben>

Wie man diesen EA einrichtet

Es gibt zwei Dateien:

+ 1. EA-Datei: Alert Msg an Telegram weiterleiten.ex4

+ 2. Indikator-Datei: SaveAlertFile.ex4 - laden Sie es von meinem Blog als Link unten.

1. Laden Sie die Datei "SaveAlertFile.ex4" herunter undfolgen Sie den Anweisungen: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/751340

*** EA und savefileAlert.ex4 müssen nur einmal zu einem beliebigen Chartfenster hinzugefügt werden ***

*** Push-Alert-Funktion der Indikatoren im Chart-Template entfernen, um Screenshot zu senden ***


jogiztar
24
jogiztar 2024.06.04 19:45 
 

Fair price, simple setup and once you are past the setup with the telegram bot, it just works flawless. I have a setup with 31 pairs and i handles them all hassle free. 5 stars from me, good job Nguyen 👌😊

Victor Simões
23
Victor Simões 2023.08.03 15:33 
 

Fast, reliable and robust forwarder bot. It do what it promises and comes with the advantage of working with multiple charts at the same time. The developer is active on the project and very helpful. 5 Stars all the way

Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Experten
- Picidea Hunter - ein leistungsstarker Forex Expert Advisor (EA)! Picidea nutzt die Martingale- und Grid-Strategien, um die Handelsmöglichkeiten zu maximieren und gewährleistet Präzision und Effizienz bei jedem Zug. Mit seinem intelligenten Auftragsverwaltungssystem schließt Picidea alle Aufträge auf intelligente Weise bei Ihrem vordefinierten Gewinnziel. Picidea gleicht außerdem Gewinne und Verluste durch Mittelwertbildung aus und schließt sowohl Gewinn- als auch Verlustgeschäfte strategisch,
FREE
Range filter Buy and Sell 5min MT5
Nguyen Quoc Hung
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde konvertiert von 5 min Buy and Sell Range Filter - guikroth version auf TradingView Beliebtheit des Range Filters Der Range Filter ist ein sehr beliebter und effektiver Indikator. Mit ein paar einfachen Einstellungen ist es möglich, den Range Filter zum Filtern von Kursbewegungen zu verwenden, sei es zur Bestimmung der Trendrichtung oder der Spannen, zum Timing von Ausbrüchen oder sogar von Umkehrbewegungen. Seine praktische Vielseitigkeit macht ihn ideal für die Integrati
Symbol changer MT5
Nguyen Quoc Hung
4 (1)
Utilitys
- Das Symbol Changer Utility für MetaTrader ist ein Tool, mit dem Händler einfach und schnell zwischen verschiedenen Symbolen auf der MetaTrader-Handelsplattform wechseln können. - Es wurde entwickelt, um das Symbol des aktuellen und aller geöffneten Chart-Fenster sowie den Zeitrahmen des aktuellen Chart-Fensters zu ändern (durch Anklicken der Schaltfläche). - Das Tool ruft die Symbole aus der Marktbeobachtung ab und zeigt nur die benötigten Symbole in der Marktbeobachtung an.
FREE
Paracel EA MT4
Nguyen Quoc Hung
Experten
Paracel EA ist ein fortschrittlicher und vollautomatischer Expert Advisor, der Händlern hilft, sich in der Komplexität der Finanzmärkte zurechtzufinden. Mit einer ausgeklügelten Strategie, die auf dem Supertrend-Indikator und einem weiteren integrierten Indikator basiert, kann Paracel EA die Marktbedingungen analysieren und Handelsmöglichkeiten mit bemerkenswerter Präzision identifizieren. Der EA ist mit einer Reihe von leistungsstarken Funktionen ausgestattet, darunter Martingale-Funktionen, d
FREE
Symbol changer MT4
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Utilitys
- Das Symbol Changer Utility für MetaTrader ist ein Tool, mit dem Händler einfach und schnell zwischen verschiedenen Symbolen auf der MetaTrader-Handelsplattform wechseln können. - Es wurde entwickelt, um das Symbol des aktuellen und aller geöffneten Chart-Fenster sowie den Zeitrahmen des aktuellen Chart-Fensters zu ändern (durch Anklicken der Schaltfläche). - Das Tool ruft die Symbole aus der Marktbeobachtung ab und zeigt nur die benötigten Symbole in der Marktbeobachtung an.
FREE
Sentinel Pro V
Nguyen Quoc Hung
Utilitys
Sentinel Pro V ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision und Mobilität verlangen. Durch die Kombination von drei Ebenen der RSI- und Stochastik-Analyse mit benutzerdefinierter Trendlinienverfolgung stellt dieser Bot sicher, dass Sie über jede kritische Marktbewegung durch sofortige Telegrammbenachrichtigungen informiert bleiben. Wichtigste spezialisierte Funktionen 1. Dreistufige RSI- und Stochastik-Warnungen Im Gegensatz zu Standard-Bot
FREE
Range filter Buy and Sell 5min
Nguyen Quoc Hung
Indikatoren
Dieser Indikator wurde konvertiert von 5 min Buy and Sell Range Filter - guikroth version auf TradingView Beliebtheit des Range Filters Der Range Filter ist ein sehr beliebter und effektiver Indikator. Mit ein paar einfachen Einstellungen ist es möglich, den Range Filter zum Filtern von Kursbewegungen zu verwenden, sei es zur Bestimmung der Trendrichtung oder der Spannen, zum Timing von Ausbrüchen oder sogar von Umkehrbewegungen. Seine praktische Vielseitigkeit macht ihn ideal für die Integrati
Squeeze Momentum LazyBear MT5
Nguyen Quoc Hung
Indikatoren
Dieser Indikator wurde von der Version des Squeeze Momentum Indicator [LazyBear] auf TradingView konvertiert [---- Originalnotizen ----] Dieser Indikator ist eine Ableitung des "TTM Squeeze" Volatilitätsindikators von John Carter, der in seinem Buch "Mastering the Trade" (Kapitel 11) beschrieben wird. Der Squeeze-Momentum-Indikator (oder TTM-Squeeze) ist ein Indikator, der die Volatilität und das Momentum misst, basierend auf der Kursbewegung innerhalb einer engen Spanne über einen bestimmten Z
S A
48
S A 2025.05.16 07:05 
 

I bought this EA last week. Very easy installation. It worked until yesterday. But now, after restarting my VPS, it's no longer working. When I reinstall it, I get an error message saying the EA has already been added. EA isn't responding. What can I do? I need help. I'd be happy if you could help me.

budi.62
29
budi.62 2025.01.30 13:04 
 

The EA does not transmit all trades, sometimes only about 30% of the signals are sent to Telegram! Very unreliable! I waited weeks for a response to support requests (see discussion) and no responses, I even tried to contact him by email! I would like my $39 back, but I guess I can forget about that! Hands off! There is another EA that reliably fulfills this task!

Nguyen Quoc Hung
5651
Antwort vom Entwickler Nguyen Quoc Hung 2025.01.30 20:39
sorry I may have missed your message, I will check, please wait.. Sorry again
jogiztar
24
jogiztar 2024.06.04 19:45 
 

Fair price, simple setup and once you are past the setup with the telegram bot, it just works flawless. I have a setup with 31 pairs and i handles them all hassle free. 5 stars from me, good job Nguyen 👌😊

Victor Simões
23
Victor Simões 2023.08.03 15:33 
 

Fast, reliable and robust forwarder bot. It do what it promises and comes with the advantage of working with multiple charts at the same time. The developer is active on the project and very helpful. 5 Stars all the way

Nguyen Quoc Hung
5651
Antwort vom Entwickler Nguyen Quoc Hung 2023.08.03 15:47
Thank you very much,!!!
