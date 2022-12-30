Forward Alert Msg to Telegram
- Utilitys
- Nguyen Quoc Hung
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 14 Juni 2025
- Aktivierungen: 10
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, die Pop-up-Alarm-Ereignisse abzufangen und sie an den Telegram-Kanal/die Telegram-Gruppe weiterzuleiten.
Parameter des EA:
-------- <EA-Einstellungen> --------
Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten Auftrags.
Bot-Name: Der Name des Expert Advisors.
Vorwärtsalarm zulassen: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Vorwärtsalarm.Sendet keine Nachrichten nach der aktuellen Zeit (Sekunden).
Anzahl der aus der Liste zu lesenden Zeilen (>= 4...| beeinträchtigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit).
-------- <Telegrammeinstellungen> --------
Telegram Bot Token: Jeder Bot erhält ein eindeutiges Authentifizierungs-Token, wenn er erstellt wird.
Telegram Chat_ID: Eindeutiger Bezeichner für den Ziel-Chat oder den Benutzernamen des Ziel-Channels (geben Sie Ihre Telegram Chat_ID ein).
Vorwärts-ScreenShot zulassen: Aktivieren/Deaktivieren von ForwardChart ScreenShot .
ScreenShot Größe: Bildgröße desCharts (Bildqualität beeinflusst die Telegrammgeschwindigkeit).
Use Indicator Filter : FALSE - Der Bot leitet alles weiter und kann keinen Screenshot senden.
TRUE - Der Bot filtert ausgewählte Indikatoren für die Weiterleitung.
-------- <Filter Signal Settings> --------: Dieser EA unterstützt nur die 4 Popup Alerts der 4 verschiedenen Indikatoren oder EAs
-------- <Filter 1> --------
Indikator (oder EA) Name: Der Name des Indikators (Popup Alert), der für das Chart-Fenster verwendet wird.
Template Name: Der Name der Vorlage (Popup-Alarm) für das zu speichernde Chart-Fenster.
-------- <Filter 2> --------
<Das Gleiche wie oben>
-------- <Filter 3> --------
<Das Gleiche wie oben>
-------- <Filter 4> --------
<Das Gleiche wie oben>
Wie man diesen EA einrichtet
Es gibt zwei Dateien:
+ 1. EA-Datei: Alert Msg an Telegram weiterleiten.ex4
+ 2. Indikator-Datei: SaveAlertFile.ex4 - laden Sie es von meinem Blog als Link unten.
1. Laden Sie die Datei "SaveAlertFile.ex4" herunter undfolgen Sie den Anweisungen: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/751340
*** EA und savefileAlert.ex4 müssen nur einmal zu einem beliebigen Chartfenster hinzugefügt werden ***
*** Push-Alert-Funktion der Indikatoren im Chart-Template entfernen, um Screenshot zu senden ***
Fair price, simple setup and once you are past the setup with the telegram bot, it just works flawless. I have a setup with 31 pairs and i handles them all hassle free. 5 stars from me, good job Nguyen 👌😊