Forward Alert Msg to Telegram

Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, die Pop-up-Alarm-Ereignisse abzufangen und sie an den Telegram-Kanal/die Telegram-Gruppe weiterzuleiten.





Parameter des EA:

-------- <EA-Einstellungen> --------

Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten Auftrags.

Bot-Name: Der Name des Expert Advisors.

Vorwärtsalarm zulassen: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Vorwärtsalarm.

.

Anzahl der aus der Liste zu lesenden Zeilen (>= 4...| beeinträchtigt die Verarbeitungsgeschwindigkeit).



-------- <Telegrammeinstellungen> --------

Telegram Bot Token: Jeder Bot erhält ein eindeutiges Authentifizierungs-Token, wenn er erstellt wird.

Telegram Chat_ID: Eindeutiger Bezeichner für den Ziel-Chat oder den Benutzernamen des Ziel-Channels (geben Sie Ihre Telegram Chat_ID ein).

Vorwärts-ScreenShot zulassen: Aktivieren/Deaktivieren von ForwardChart ScreenShot .

ScreenShot Größe: Bildgröße desCharts (Bildqualität beeinflusst die Telegrammgeschwindigkeit).

Use Indicator Filter : FALSE - Der Bot leitet alles weiter und kann keinen Screenshot senden.

TRUE - Der Bot filtert ausgewählte Indikatoren für die Weiterleitung.



-------- <Filter Signal Settings> --------: Dieser EA unterstützt nur die 4 Popup Alerts der 4 verschiedenen Indikatoren oder EAs

-------- <Filter 1> --------

Indikator (oder EA) Name: Der Name des Indikators (Popup Alert), der für das Chart-Fenster verwendet wird.

Template Name: Der Name der Vorlage (Popup-Alarm) für das zu speichernde Chart-Fenster.

-------- <Filter 2> --------

<Das Gleiche wie oben>

-------- <Filter 3> --------

<Das Gleiche wie oben>

-------- <Filter 4> --------

<Das Gleiche wie oben>

Wie man diesen EA einrichtet

Es gibt zwei Dateien:

+ 1. EA-Datei: Alert Msg an Telegram weiterleiten.ex4

+ 2. Indikator-Datei: SaveAlertFile.ex4 - laden Sie es von meinem Blog als Link unten.



1. Laden Sie die Datei "SaveAlertFile.ex4" herunter undfolgen Sie den Anweisungen: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/751340

*** EA und savefileAlert.ex4 müssen nur einmal zu einem beliebigen Chartfenster hinzugefügt werden ***

*** Push-Alert-Funktion der Indikatoren im Chart-Template entfernen, um Screenshot zu senden ***





