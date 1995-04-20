Mouse calculation mt4

Mouse Calculation berechnet schnell den Gewinn/Verlust jeder Order, wenn sie zum vom Mauszeiger angezeigten Preis geschlossen würde.

Ideal für schnelle Entscheidungen bei vielen Orders wie Grid, Martingale und gestaffelten Einstiegen. Break-even und Zielpreise auf einen Blick.

Hauptfunktionen

  • Mouse PnL (M): Vorschau von P/L je Order und insgesamt (inkl. swap).

  • Break even Price (B): Anzeige des Break-even-Preises / der Break-even-Linie des Gesamtkorbs.

  • Time_Sync_Lines (T): Gleiche Tageszeit über die letzten N Tage ausrichten und vergleichen; per Drag wichtige Momente prüfen.

  • Panel (P): Steuerfeld ein-/ausblenden.

  • About (A): Hinweise zur Nutzung und Informationen.

Anzeigen im Chart

  • B / S: Aktueller P/L der Order

  • M: Geschätzter „P/L bei Schließen zum Mauspreis“

  • T: Gesamt-P/L

Geeignete Szenarien

  • Grid: „Basket Take-Profit“ schnell bestimmen.

  • Martingale: Schnell sehen, „bis wohin eine Erholung für Break-even/Plus nötig ist“.

  • Viele Orders: Teil-Schließungen und Anpassungen werden übersichtlicher.

Parameter

  • sync_lines: Anzahl der vertikalen Linien für Time_Sync_Lines (Standard 8)
    (Weitere Eingaben sind Farb-/Darstellungsoptionen.)

Verwendung

  1. Auf den Chart anwenden (basierend auf dem aktuellen Symbol).

  2. M für Mouse PnL (M), B für Break even Price (B), T für Time_Sync_Lines (T).

  3. Maus auf ein Preisniveau bewegen; zum Vergleichen Time_Sync_Lines ziehen.

Hotkeys: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss

  • Dieser Indikator dient nur der Analyse und Entscheidungsunterstützung. Keine Anlageberatung und keine Gewinnzusage.

  • Kontraktspezifikationen, Punktwert und swap variieren je Broker; Ergebnisse können abweichen.

  • Der Indikator handelt nicht und ändert keine Orders; er zeigt nur Informationen an.


