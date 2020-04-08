SMC Market Blueprint

Modelo de mercado SMC

Analizador de la estructura del mercado institucional basado en los conceptos de Smart Money y TIC

Visión general

ElSMC Market Blueprint es un indicador institucional completo diseñado para descifrar la verdadera estructura del mercado utilizando los conceptos Smart Money (SMC) y la metodología ICT (Inner Circle Trader). Mapea el marco interno del mercado, identificando los cambios de estructura, las zonas de liquidez y las transiciones del flujo de órdenes en múltiples marcos temporales, proporcionando a los operadores una visión clara de cómo la actividad institucional determina el movimiento de los precios.

A diferencia de los indicadores tradicionales de tendencia o oscilación, SMC Market Blueprint analiza la formación y la violación de la estructura en tiempo real, revelando cómo se diseña la liquidez y dónde es más probable que el precio reaccione a continuación. Cada oscilación, ruptura y toma de liquidez se identifica algorítmicamente, permitiendo a los operadores alinearse con la lógica institucional subyacente que dirige el mercado.

Lógica central

En esencia, SMC Market Blueprint realiza un análisis de la estructura del mercado en tiempo real utilizando una lógica de oscilación basada en fractales para identificar los máximos más altos (HH), los mínimos más bajos (LL) y los puntos de inflexión clave. Una vez establecidos éstos, el indicador realiza un seguimiento continuo de las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), distinguiendo eficazmente entre fases alcistas y bajistas.Además, el sistema mapea zonas críticas de liquidez y áreas de prima/descuento, basándose en conceptos institucionales como:

  • Liquidez interna (ILQ): Liquidez local que descansa dentro de los rangos actuales, a menudo diseñada antes de una expansión más profunda.

  • Liquidez real (TLQ): Liquidez externa o estructural por encima y por debajo de los principales puntos de oscilación.

  • Zonas EPA: Equilibrio clave o zonas de precios de prima/descuento que reflejan el equilibrio del flujo de órdenes institucionales.

  • Rangos VTA: Zonas de comercio de valor que muestran el comportamiento de acumulación o distribución dentro de la estructura.

A través de esta lógica de capas, el indicador forma un "plano" detallado del mercado, identificando dónde reside actualmente el precio dentro de la estructura más amplia, hacia dónde se dirige probablemente y dónde puede producirse la manipulación institucional a continuación.

Características principales

  1. Detección avanzada de HH/LL
    Identifica automáticamente los máximos más altos, los mínimos más altos, los máximos más bajos y los mínimos más bajos, proporcionando un mapa visual inmediato del sesgo direccional.

  2. Reconocimiento de Ruptura de Estructura y Cambio de Carácter
    Detecta eventos BOS y CHoCH en tiempo real para señalar potenciales retrocesos del mercado o cambios de estructura.

  3. Visualización de zonas de liquidez
    Destaca las zonas de liquidez interna, externa y de equilibrio que actúan como niveles de imán para la entrega de precios institucionales.

  4. Marco temporal múltiple
    Permite el análisis simultáneo en múltiples marcos temporales, mostrando la alineación entre la macroestructura y la microestructura.

  5. Detección de rangos VTA
    Define rangos de valores clave para ayudar a identificar el comportamiento de acumulación y distribución a lo largo de los ciclos del mercado.

  6. Controles de personalización total
    Tamaños de etiquetas, colores y opciones de visibilidad ajustables para todos los componentes: puntos de estructura, niveles de liquidez y zonas de rango.

  7. Motor central sin repintado
    Una vez confirmado un punto de estructura o de liquidez, éste permanece fijo. Esto hace que el indicador sea adecuado para operaciones en directo y backtesting sin distorsión de datos.

  8. Diseño ligero y optimizado
    Diseñado para el rendimiento - puede funcionar en múltiples gráficos y marcos temporales simultáneamente sin afectar a la velocidad de la plataforma.

Parámetros de entrada

  • UsarEstructura: Activa o desactiva la lógica de estructura.

  • StructureTimeframe: Selecciona el marco temporal utilizado para el mapeo de estructuras (por defecto H1).

  • MinTimeframe: Define el marco temporal mínimo considerado para la detección de estructuras.

  • StructureTopColor / StructureBottomColor: Define los temas de color para las estructuras superior e inferior.

  • MostrarHHLL: Activa u oculta las etiquetas HH/LL.

  • HHLLBullColor / HHLLBearColor: Colores de etiqueta personalizados para estructuras alcistas y bajistas.

  • TamañoEtiquetaEstructura: Ajusta el tamaño de letra de las etiquetas de estructura (6-12).

Cada ajuste está diseñado para dar al operador un control total sobre cómo se muestran la estructura y la liquidez, proporcionando claridad sin desorden.

Aplicación práctica

SMC Market Blueprint está diseñado para operadores que basan sus decisiones en la estructura, el flujo de órdenes y la liquidez, no en señales retardadas. No es un generador de señales de compra/venta, sino que proporciona la base estructural para entender qué está haciendo el mercado y por qué.

Puede utilizarse para:

  • Definir el sesgo direccional determinando si la estructura actual es alcista o bajista.

  • Esperar un cambio en la estructura del mercado o un cambio de carácter como confirmación para las entradas.

  • Identificar objetivos de liquidez en los que el precio pueda barrer los stops o generar reacciones.

  • Alinee la estructura del marco temporal superior con las entradas de precisión del marco temporal inferior.

  • Combínelo con las herramientas Bloqueo de órdenes, Brecha de valor razonable o Desequilibrio para obtener configuraciones de operaciones refinadas.

Al centrarse en cómo el precio construye, viola y reacciona a la estructura, SMC Market Blueprint proporciona una verdadera perspectiva institucional, ayudando a los operadores a alinearse con el flujo de dinero inteligente en lugar de luchar contra él.

Resumen

SMC Market Blueprint es más que un indicador - es un marco estructural diseñado para ayudar a los operadores a leer e interpretar la acción del precio como lo hacen las instituciones. Traduce la teoría del dinero inteligente y las TIC en un sistema visual claro que traza todo el proceso de entrega de precios.

Desde el mapeo de oscilaciones y la zonificación de la liquidez hasta los cambios de estructura y el análisis de rangos, el indicador ofrece a los operadores la ventaja analítica necesaria para anticipar el comportamiento del mercado con precisión.
Es limpio, eficiente y está diseñado para los operadores que quieren entender, no sólo reaccionar.


