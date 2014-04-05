Daily Zone Breaker

Daily Zone Breaker - MT5 Indikator Übersicht

Daily Zone Breaker ist ein fortschrittlicher Multi-Kernel-Regressionsindikator, der kritische Preiszonen und Durchbruchsmomente mit chirurgischer Präzision identifiziert. Mithilfe hochentwickelter Kernel-Glättungsalgorithmen filtert er Marktgeräusche heraus, um das wahre Richtungsmomentum und wichtige Handelszonen zu erkennen, in denen der Preis am wahrscheinlichsten Widerstände oder Unterstützungsniveaus durchbrechen wird.

Was es tut

Kernfunktionalität

Daily Zone Breaker analysiert das Kursgeschehen anhand von 17 verschiedenen mathematischen Kernel-Funktionen, um einen adaptiven gleitenden Durchschnitt zu erstellen, der intelligent auf die Marktbedingungen reagiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die dem Preis hinterherhinken, verwendet dieser Indikator eine gewichtete Kernel-Regression zur Identifizierung:

  1. Kritische Preiszonen - Bereiche, in denen sich der Preis vor einem Durchbruch konsolidiert
  2. Zone Breakout Points - Präzise Momente, in denen der Preis über oder unter etablierte Zonen bricht
  3. Richtungsmomentum - Klare visuelle Signale, die eine bullische oder bearische Marktstimmung anzeigen
  4. Preisprojektionen - Vier berechnete Zielniveaus auf Basis der ATR für Gewinnmitnahmezonen

Wie es funktioniert

Der Indikator verwendet die Kernel-Regressionsanalyse, eine nicht-parametrische statistische Methode, die:

  • Gewichtung der historischen Kursdaten auf der Grundlage des Abstands zum aktuellen Balken
  • Hochentwickelte mathematische Kernel (Laplace, Gauß, Epanechnikov usw.) zur Glättung der Kursdaten anwendet
  • Berechnet dynamische Abweichungsbänder, die sich an die Marktvolatilität anpassen
  • Identifiziert exakte Kreuzungspunkte, an denen das Momentum die Richtung wechselt
  • Projiziert zukünftige Kursziele unter Verwendung von Fibonacci-basierten ATR-Multiples (1,0, 1,618, 2,0, 2,618)

Visuelle Komponenten

Haupt-Kernel-Linie

  • Adaptive Farbkodierung: Wechselt je nach Kursbewegung von bearish (rot) zu bullish (grün)
  • Glatte Preisdarstellung: Filtert "Whipsaws" und falsche Signale heraus
  • Identifizierung der Zone: Die Linie selbst stellt das Zentrum der aktuellen Kurszone dar

Abweichungsbänder (optional)

  • Oberes Band: Begrenzung der Widerstandszone
  • Unteres Band: Grenze der Unterstützungszone
  • Dynamische Breite: Passt sich automatisch der Marktvolatilität unter Verwendung der Standardabweichung an

Pfeil-Signale

  • UP-Pfeile (grün): Zeigen Ausbrüche aus der bullischen Zone an - Kaufgelegenheiten
  • AB-Pfeile (rot): Zeigen Ausbrüche aus bärischen Zonen an - Verkaufschancen
  • Anpassbare Positionierung: Platzieren Sie die Pfeile auf dem Hoch/Tief oder auf dem Signalpreis
  • Textbeschriftungen: Optionaler "Up"/"Down"-Text zur eindeutigen Signalidentifikation

Dashboard-Panel

Anzeige von Echtzeit-Analysen:

  • Aktuelles Signal: KAUFEN, VERKAUFEN oder NEUTRAL
  • Marktstimmung: BULLISH, BEARISH, oder NEUTRAL (Preis vs. Kernel)
  • Letzter Pfeil: Richtung des letzten Ausbruchssignals
  • Kernel-MA-Wert: Aktueller Wert der Regressionslinie
  • Signal Preis: Preisniveau, bei dem das letzte Signal ausgelöst wurde
  • 4 Kursziele: Prognostizierte Gewinnzonen basierend auf ATR-Berechnungen

Wesentliche Merkmale

17 Kernel-Typen

Wählen Sie aus fortschrittlichen mathematischen Kerneln, jeder mit einzigartigen Eigenschaften:

  1. Dreieckig - Lineares Abklingen, ausgewogene Glättung
  2. Gaußförmig - Glockenkurve, glatte, schrittweise Gewichtung
  3. Epanechnikov - Optimale Varianz, statistische Effizienz
  4. Logistisch - S-Kurven-Gewichtung, scharfe Übergänge
  5. Logistisch - Stark schwanzlastige Verteilung
  6. Cosinus - Periodische Gewichtung, wellenförmige Glättung
  7. Sinc - Signalverarbeitung, Frequenzbereich
  8. Laplace (Standard) - Scharfe Spitze, robust gegenüber Ausreißern
  9. Quartisch - Polynom vierter Ordnung, besonders glatt
  10. Parabolisch - Quadratische Gewichtung
  11. Exponential - Abklingfunktion, Priorität der jüngsten Daten
  12. Silverman - Oszillierend, erweiterte Statistik
  13. Cauchy - Fette Schwänze, fängt Extreme ein
  14. Tent - Einfaches Dreieck, schnelle Berechnung
  15. Wave - Oszillierend mit Abklingen
  16. Power - Polynom mit kubischen Elementen
  17. Morters - Trigonometrisch, periodische Glättung

Übermalen vs. Nicht-übermalen-Modi

Übermalungsmodus (Standard)

  • Berechnet historische Signale neu, wenn neue Daten eintreffen
  • Bietet die genaueste rückblickende Analyse
  • Zeigt die "perfekte" Ansicht der vergangenen Marktstruktur
  • Ideal für Backtesting und das Lernen von Marktmustern
  • Aktualisiert Signale nur bei bestätigten Bars

Nicht-Repaint-Modus

  • Einmal generierte Signale werden fixiert
  • Keine historische Neuberechnung
  • Geeignet für Echtzeit-Handelswarnungen
  • Was Sie sehen, ist was Sie bekommen
  • Etwas weniger genau, aber 100% stabil

Anpassbares Pfeilsystem

  • Größenkontrolle: 1-5 Skala für Sichtbarkeit
  • Pfeil-Codes: 233+ verschiedene Pfeilarten
  • Distanz-Einstellungen: Drei Berechnungsmethoden (Pips, ATR %, Punkte)
  • Hoch/Tief-Positionierung: Verankerung der Pfeile an Kerzenextremen oder Signalpreisen
  • Farbanpassung: Getrennte Farben für bullish/bearish Signale

Professionelles Dashboard

  • 4 Eckpositionen: Platzieren Sie das Panel überall im Chart
  • Echtzeit-Aktualisierungen: Live-Signal- und Sentimentverfolgung
  • Preis-Projektionen: Automatisierte Zielberechnung
  • Anpassbares Erscheinungsbild: Farben, Schriftarten, Größen vollständig anpassbar
  • Branding: Merkmale Yunzuh Trading Systems Unterschrift


Logik der Signalerzeugung

BUY Signal löst aus, wenn:

  • Kernel[aktuell] > Kernel[vorheriger]
  • AND Kernel[previous] ≤ Kernel[2 bars ago]
  • Zeigt an, dass sich das Momentum von abwärts/flach zu aufwärts bewegt

SELL-Signal wird ausgelöst, wenn:

  • Kernel[current] < Kernel[previous]
  • AND Kernel[previous] ≥ Kernel[2 bars ago]
  • Zeigt an, dass sich das Momentum von aufwärts/flach nach abwärts bewegt

Berechnung der Abweichungsbänder

StdDev = √(Σ(Preis - Kernel)² / (Bandbreite - 1)) Oberes Band = Kernel + (StdDev × Multiplikator) Unteres Band = Kernel - (StdDev × Multiplikator)

Formel für die Zielprojektion

       ATR = Durchschnitt (Hoch - Tief) über 14 Perioden
Für KAUF-Signale: Ziel 1 = Signalpreis + (ATR × 1,0) Ziel 2 = Signalpreis + (ATR × 1,618) Ziel 3 = Signalpreis + (ATR × 2,0) Ziel 4 = Signalpreis + (ATR × 2.618)
Bei SELL-Signalen: Ziel 1 = Signalpreis - (ATR × 1.0) Ziel 2 = Signalpreis - (ATR × 1.618) Ziel 3 = Signalpreis - (ATR × 2.0) Ziel 4 = Signalpreis - (ATR × 2.618)

Handelsanwendungen

Trendfolge

  • Einsteigen bei Zonenausbruchspfeilen, die mit dem Trend des höheren Zeitrahmens übereinstimmen
  • Kernel-Linie als dynamische Unterstützung/Widerstand verwenden
  • Stopps unterhalb/oberhalb der Kernel-Linie nachziehen

Reversal Trading

  • Achten Sie auf Signale an den Extremen des Abweichungsbandes
  • Kombinieren Sie mit Divergenzen beim RSI/MACD
  • Ziel ist das entgegengesetzte Abweichungsband

Skalieren

  • Einsatz auf niedrigeren Zeitrahmen (M1, M5, M15)
  • Schneller Einstieg bei Pfeilsignalen
  • Ausstieg bei Ziel 1 oder Ziel 2

Swing-Handel

  • Tägliche/4H Zeitrahmen für die wichtigsten Zonen
  • Halten durch Kernel-Farbwechsel
  • Ausstieg bei Ziel 3 oder Ziel 4

Zonen-basierte Strategie

  • Zonen markieren, in denen sich der Kernel horizontal konsolidiert
  • Warten Sie auf Ausbruchspfeile oberhalb/unterhalb der Zonen
  • Stopp-Loss auf der gegenüberliegenden Seite der Zone setzen

Empfohlene Einstellungen

Für den Tageshandel (Scalping)

  • Bandbreite: 8-10
  • Kernel-Typ: Laplace oder Exponential
  • Repaint-Modus: AUS (nicht übermalen)
  • Zeitrahmen: M5, M15
  • Pfeilabstand: 50-70% ATR

Für Swing Trading

  • Bandbreite: 14-20
  • Kernel-Typ: Laplace oder Gauß
  • Wiederholungsmodus: EIN
  • Zeitrahmen: H4, Täglich
  • Pfeilabstand: 70-100% ATR

Für Trendfolge

  • Bandbreite: 20-30
  • Kernel-Typ: Gauß oder Epanechnikov
  • Bänder einschalten: JA
  • Abweichung: 2.0-2.5
  • Zeitrahmen: H1, H4

Konservativ (geringe Falschsignale)

  • Bandbreite: 30-50
  • Kernel-Typ: Gauß
  • Höhere Timeframes: H4+
  • **Kombinieren mit Preisaktionsbestätigung

Aggressiv (Mehr Signale)

  • Bandbreite: 5-10
  • Kernel-Typ: Laplace oder Exponential
  • Untere Timeframes: M5-M15
  • **Schnelle Ein- und Ausstiege

Profi-Tipps

  1. Die Auswahl des Kernels ist wichtig: Laplace ist robust für die meisten Bedingungen, Gaussian für glatte Trends, Exponential für schnelle Märkte
  2. Bandbreite = Empfindlichkeit: Niedriger = mehr Signale (mehr falsche), höher = weniger Signale (zuverlässiger)
  3. Kombinieren Sie Zeitrahmen: Täglich auf Trend prüfen, auf H1/H4 für Einstiege handeln
  4. Respektieren Sie die Zonen: Wenn der Kernel flach wird (Konsolidierung), steht ein großer Ausbruch bevor
  5. Sentiment-Lesung verwenden: Wenn der Preis über dem Kernel liegt (BULLISH), bevorzugen Sie Long-Signale; darunter (BEARISH), bevorzugen Sie Shorts
  6. Ziel-Management:
    • Konservativ: Ausstieg bei Ziel 1-2
    • Aggressiv: Halten für Ziel 3-4
    • Ausdehnen: Teilweiser Ausstieg bei jedem Ziel
  7. Das Dashboard ist Ihr Freund: Ein schneller Blick sagt Ihnen alles - Signal, Stimmung, Ziele
  8. Pfeiltext-Etiketten: Ermöglicht die sofortige Erkennung bei schnellen Märkten
  9. Farbpsychologie: Grün = GO (kaufen), Rot = STOP/Reverse (verkaufen)
  10. Abweichungsbänder: Wenn diese Funktion aktiviert ist, berührt der Preis die Bänder oft vor Umkehrsignalen.

Verstehen von "Zone Breaking"

Der Name Daily Zone Breaker kommt von der Fähigkeit des Indikators,:

  1. Identifizierung von Konsolidierungszonen: Wenn sich die Kernel-Linie horizontal bewegt, befindet sich der Preis in einer Range
  2. Zonenbegrenzungen zu erkennen: Die Abweichungsbänder markieren die Ränder dieser Zonen
  3. Ausbrüche signalisieren: Die Pfeile erscheinen genau dann, wenn der Preis aus den etablierten Zonen ausbricht
  4. Fortsetzung projizieren: Ziele zeigen, wohin sich der Kurs nach dem Ausbruch aus der Zone bewegen könnte

Betrachten Sie es als:

  • Die Zone = Bereich zwischen den Abweichungsbändern oder wo der Kernel flach ist
  • Der Durchbruch = Pfeilsignal, wenn das Momentum die Richtung wechselt
  • The Journey = Bewegung in Richtung der 4 projizierten Ziele

Risiko-Management

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement:

  • Riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Handel
  • Platzieren Sie den Stop-Loss unter/über dem letzten Swing-Tief/Hoch oder dem entgegengesetzten Abweichungsband
  • Verwenden Sie die Kernel-Linie als Trailing-Stop
  • Handeln Sie nicht gegen den Trend eines höheren Zeitrahmens
  • Warten Sie auf eine Bestätigung bei der ersten Berührung einer neuen Zone
  • Die Analyse mehrerer Zeitrahmen verhindert falsche Ausbrüche

Unterstützung & Updates

Daily Zone Breaker wird von Yunzuh Trading Systems entwickelt und gepflegt

  • Version: 1.1
  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
  • Typ: Benutzerdefinierter Indikator

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Er garantiert keine Gewinne und sollte als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwendet werden. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Praktizieren Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Daily Zone Breaker - Das Rauschen durchbrechen, die wichtigen Zonen finden.

© 2025 Yunzuh Trading Systems. Alle Rechte vorbehalten.


