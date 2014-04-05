Übersicht

Daily Zone Breaker - MT5 Indikator

Daily Zone Breaker ist ein fortschrittlicher Multi-Kernel-Regressionsindikator, der kritische Preiszonen und Durchbruchsmomente mit chirurgischer Präzision identifiziert. Mithilfe hochentwickelter Kernel-Glättungsalgorithmen filtert er Marktgeräusche heraus, um das wahre Richtungsmomentum und wichtige Handelszonen zu erkennen, in denen der Preis am wahrscheinlichsten Widerstände oder Unterstützungsniveaus durchbrechen wird.

Was es tut

Kernfunktionalität

Daily Zone Breaker analysiert das Kursgeschehen anhand von 17 verschiedenen mathematischen Kernel-Funktionen, um einen adaptiven gleitenden Durchschnitt zu erstellen, der intelligent auf die Marktbedingungen reagiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die dem Preis hinterherhinken, verwendet dieser Indikator eine gewichtete Kernel-Regression zur Identifizierung:

Kritische Preiszonen - Bereiche, in denen sich der Preis vor einem Durchbruch konsolidiert Zone Breakout Points - Präzise Momente, in denen der Preis über oder unter etablierte Zonen bricht Richtungsmomentum - Klare visuelle Signale, die eine bullische oder bearische Marktstimmung anzeigen Preisprojektionen - Vier berechnete Zielniveaus auf Basis der ATR für Gewinnmitnahmezonen

Wie es funktioniert

Der Indikator verwendet die Kernel-Regressionsanalyse, eine nicht-parametrische statistische Methode, die:

Gewichtung der historischen Kursdaten auf der Grundlage des Abstands zum aktuellen Balken

Hochentwickelte mathematische Kernel (Laplace, Gauß, Epanechnikov usw.) zur Glättung der Kursdaten anwendet

Berechnet dynamische Abweichungsbänder, die sich an die Marktvolatilität anpassen

Identifiziert exakte Kreuzungspunkte, an denen das Momentum die Richtung wechselt

Projiziert zukünftige Kursziele unter Verwendung von Fibonacci-basierten ATR-Multiples (1,0, 1,618, 2,0, 2,618)

Visuelle Komponenten

Haupt-Kernel-Linie

Adaptive Farbkodierung : Wechselt je nach Kursbewegung von bearish (rot) zu bullish (grün)

: Wechselt je nach Kursbewegung von bearish (rot) zu bullish (grün) Glatte Preisdarstellung : Filtert "Whipsaws" und falsche Signale heraus

: Filtert "Whipsaws" und falsche Signale heraus Identifizierung der Zone: Die Linie selbst stellt das Zentrum der aktuellen Kurszone dar

Abweichungsbänder (optional)

Oberes Band : Begrenzung der Widerstandszone

: Begrenzung der Widerstandszone Unteres Band : Grenze der Unterstützungszone

: Grenze der Unterstützungszone Dynamische Breite: Passt sich automatisch der Marktvolatilität unter Verwendung der Standardabweichung an

Pfeil-Signale

UP-Pfeile (grün): Zeigen Ausbrüche aus der bullischen Zone an - Kaufgelegenheiten

(grün): Zeigen Ausbrüche aus der bullischen Zone an - Kaufgelegenheiten AB-Pfeile (rot): Zeigen Ausbrüche aus bärischen Zonen an - Verkaufschancen

(rot): Zeigen Ausbrüche aus bärischen Zonen an - Verkaufschancen Anpassbare Positionierung : Platzieren Sie die Pfeile auf dem Hoch/Tief oder auf dem Signalpreis

: Platzieren Sie die Pfeile auf dem Hoch/Tief oder auf dem Signalpreis Textbeschriftungen: Optionaler "Up"/"Down"-Text zur eindeutigen Signalidentifikation

Dashboard-Panel

Anzeige von Echtzeit-Analysen:

Aktuelles Signal : KAUFEN, VERKAUFEN oder NEUTRAL

: KAUFEN, VERKAUFEN oder NEUTRAL Marktstimmung : BULLISH, BEARISH, oder NEUTRAL (Preis vs. Kernel)

: BULLISH, BEARISH, oder NEUTRAL (Preis vs. Kernel) Letzter Pfeil : Richtung des letzten Ausbruchssignals

: Richtung des letzten Ausbruchssignals Kernel-MA-Wert : Aktueller Wert der Regressionslinie

: Aktueller Wert der Regressionslinie Signal Preis : Preisniveau, bei dem das letzte Signal ausgelöst wurde

: Preisniveau, bei dem das letzte Signal ausgelöst wurde 4 Kursziele: Prognostizierte Gewinnzonen basierend auf ATR-Berechnungen

Wesentliche Merkmale

17 Kernel-Typen

Wählen Sie aus fortschrittlichen mathematischen Kerneln, jeder mit einzigartigen Eigenschaften:

Dreieckig - Lineares Abklingen, ausgewogene Glättung Gaußförmig - Glockenkurve, glatte, schrittweise Gewichtung Epanechnikov - Optimale Varianz, statistische Effizienz Logistisch - S-Kurven-Gewichtung, scharfe Übergänge Logistisch - Stark schwanzlastige Verteilung Cosinus - Periodische Gewichtung, wellenförmige Glättung Sinc - Signalverarbeitung, Frequenzbereich Laplace (Standard) - Scharfe Spitze, robust gegenüber Ausreißern Quartisch - Polynom vierter Ordnung, besonders glatt Parabolisch - Quadratische Gewichtung Exponential - Abklingfunktion, Priorität der jüngsten Daten Silverman - Oszillierend, erweiterte Statistik Cauchy - Fette Schwänze, fängt Extreme ein Tent - Einfaches Dreieck, schnelle Berechnung Wave - Oszillierend mit Abklingen Power - Polynom mit kubischen Elementen Morters - Trigonometrisch, periodische Glättung

Übermalen vs. Nicht-übermalen-Modi

Übermalungsmodus (Standard)

Berechnet historische Signale neu, wenn neue Daten eintreffen

Bietet die genaueste rückblickende Analyse

Zeigt die "perfekte" Ansicht der vergangenen Marktstruktur

Ideal für Backtesting und das Lernen von Marktmustern

Aktualisiert Signale nur bei bestätigten Bars

Nicht-Repaint-Modus

Einmal generierte Signale werden fixiert

Keine historische Neuberechnung

Geeignet für Echtzeit-Handelswarnungen

Was Sie sehen, ist was Sie bekommen

Etwas weniger genau, aber 100% stabil

Anpassbares Pfeilsystem

Größenkontrolle : 1-5 Skala für Sichtbarkeit

: 1-5 Skala für Sichtbarkeit Pfeil-Codes : 233+ verschiedene Pfeilarten

: 233+ verschiedene Pfeilarten Distanz-Einstellungen : Drei Berechnungsmethoden (Pips, ATR %, Punkte)

: Drei Berechnungsmethoden (Pips, ATR %, Punkte) Hoch/Tief-Positionierung : Verankerung der Pfeile an Kerzenextremen oder Signalpreisen

: Verankerung der Pfeile an Kerzenextremen oder Signalpreisen Farbanpassung: Getrennte Farben für bullish/bearish Signale

Professionelles Dashboard

4 Eckpositionen : Platzieren Sie das Panel überall im Chart

: Platzieren Sie das Panel überall im Chart Echtzeit-Aktualisierungen : Live-Signal- und Sentimentverfolgung

: Live-Signal- und Sentimentverfolgung Preis-Projektionen : Automatisierte Zielberechnung

: Automatisierte Zielberechnung Anpassbares Erscheinungsbild : Farben, Schriftarten, Größen vollständig anpassbar

: Farben, Schriftarten, Größen vollständig anpassbar Branding: Merkmale Yunzuh Trading Systems Unterschrift





Logik der Signalerzeugung

BUY Signal löst aus, wenn:

Kernel[aktuell] > Kernel[vorheriger]

AND Kernel[previous] ≤ Kernel[2 bars ago]

Zeigt an, dass sich das Momentum von abwärts/flach zu aufwärts bewegt

SELL-Signal wird ausgelöst, wenn:

Kernel[current] < Kernel[previous]

AND Kernel[previous] ≥ Kernel[2 bars ago]

Zeigt an, dass sich das Momentum von aufwärts/flach nach abwärts bewegt

Berechnung der Abweichungsbänder

StdDev = √(Σ(Preis - Kernel)² / (Bandbreite - 1)) Oberes Band = Kernel + (StdDev × Multiplikator) Unteres Band = Kernel - (StdDev × Multiplikator)

Formel für die Zielprojektion

ATR = Durchschnitt (Hoch - Tief) über 14 Perioden Für KAUF-Signale: Ziel 1 = Signalpreis + (ATR × 1,0) Ziel 2 = Signalpreis + (ATR × 1,618) Ziel 3 = Signalpreis + (ATR × 2,0) Ziel 4 = Signalpreis + (ATR × 2.618) Bei SELL-Signalen: Ziel 1 = Signalpreis - (ATR × 1.0) Ziel 2 = Signalpreis - (ATR × 1.618) Ziel 3 = Signalpreis - (ATR × 2.0) Ziel 4 = Signalpreis - (ATR × 2.618)

Handelsanwendungen

Trendfolge

Einsteigen bei Zonenausbruchspfeilen, die mit dem Trend des höheren Zeitrahmens übereinstimmen

Kernel-Linie als dynamische Unterstützung/Widerstand verwenden

Stopps unterhalb/oberhalb der Kernel-Linie nachziehen

Reversal Trading

Achten Sie auf Signale an den Extremen des Abweichungsbandes

Kombinieren Sie mit Divergenzen beim RSI/MACD

Ziel ist das entgegengesetzte Abweichungsband

Skalieren

Einsatz auf niedrigeren Zeitrahmen (M1, M5, M15)

Schneller Einstieg bei Pfeilsignalen

Ausstieg bei Ziel 1 oder Ziel 2

Swing-Handel

Tägliche/4H Zeitrahmen für die wichtigsten Zonen

Halten durch Kernel-Farbwechsel

Ausstieg bei Ziel 3 oder Ziel 4

Zonen-basierte Strategie

Zonen markieren, in denen sich der Kernel horizontal konsolidiert

Warten Sie auf Ausbruchspfeile oberhalb/unterhalb der Zonen

Stopp-Loss auf der gegenüberliegenden Seite der Zone setzen

Empfohlene Einstellungen

Für den Tageshandel (Scalping)

Bandbreite : 8-10

: 8-10 Kernel-Typ : Laplace oder Exponential

: Laplace oder Exponential Repaint-Modus : AUS (nicht übermalen)

: AUS (nicht übermalen) Zeitrahmen : M5, M15

: M5, M15 Pfeilabstand: 50-70% ATR

Für Swing Trading

Bandbreite : 14-20

: 14-20 Kernel-Typ : Laplace oder Gauß

: Laplace oder Gauß Wiederholungsmodus : EIN

: EIN Zeitrahmen : H4, Täglich

: H4, Täglich Pfeilabstand: 70-100% ATR

Für Trendfolge

Bandbreite : 20-30

: 20-30 Kernel-Typ : Gauß oder Epanechnikov

: Gauß oder Epanechnikov Bänder einschalten : JA

: JA Abweichung : 2.0-2.5

: 2.0-2.5 Zeitrahmen: H1, H4

Konservativ (geringe Falschsignale)

Bandbreite : 30-50

: 30-50 Kernel-Typ : Gauß

: Gauß Höhere Timeframes : H4+

: H4+ **Kombinieren mit Preisaktionsbestätigung

Aggressiv (Mehr Signale)

Bandbreite : 5-10

: 5-10 Kernel-Typ : Laplace oder Exponential

: Laplace oder Exponential Untere Timeframes : M5-M15

: M5-M15 **Schnelle Ein- und Ausstiege

Profi-Tipps

Die Auswahl des Kernels ist wichtig: Laplace ist robust für die meisten Bedingungen, Gaussian für glatte Trends, Exponential für schnelle Märkte Bandbreite = Empfindlichkeit: Niedriger = mehr Signale (mehr falsche), höher = weniger Signale (zuverlässiger) Kombinieren Sie Zeitrahmen: Täglich auf Trend prüfen, auf H1/H4 für Einstiege handeln Respektieren Sie die Zonen: Wenn der Kernel flach wird (Konsolidierung), steht ein großer Ausbruch bevor Sentiment-Lesung verwenden: Wenn der Preis über dem Kernel liegt (BULLISH), bevorzugen Sie Long-Signale; darunter (BEARISH), bevorzugen Sie Shorts Ziel-Management: Konservativ: Ausstieg bei Ziel 1-2

Aggressiv: Halten für Ziel 3-4

Ausdehnen: Teilweiser Ausstieg bei jedem Ziel Das Dashboard ist Ihr Freund: Ein schneller Blick sagt Ihnen alles - Signal, Stimmung, Ziele Pfeiltext-Etiketten: Ermöglicht die sofortige Erkennung bei schnellen Märkten Farbpsychologie: Grün = GO (kaufen), Rot = STOP/Reverse (verkaufen) Abweichungsbänder: Wenn diese Funktion aktiviert ist, berührt der Preis die Bänder oft vor Umkehrsignalen.

Verstehen von "Zone Breaking"

Der Name Daily Zone Breaker kommt von der Fähigkeit des Indikators,:

Identifizierung von Konsolidierungszonen: Wenn sich die Kernel-Linie horizontal bewegt, befindet sich der Preis in einer Range Zonenbegrenzungen zu erkennen: Die Abweichungsbänder markieren die Ränder dieser Zonen Ausbrüche signalisieren: Die Pfeile erscheinen genau dann, wenn der Preis aus den etablierten Zonen ausbricht Fortsetzung projizieren: Ziele zeigen, wohin sich der Kurs nach dem Ausbruch aus der Zone bewegen könnte

Betrachten Sie es als:

Die Zone = Bereich zwischen den Abweichungsbändern oder wo der Kernel flach ist

= Bereich zwischen den Abweichungsbändern oder wo der Kernel flach ist Der Durchbruch = Pfeilsignal, wenn das Momentum die Richtung wechselt

= Pfeilsignal, wenn das Momentum die Richtung wechselt The Journey = Bewegung in Richtung der 4 projizierten Ziele

Risiko-Management

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement:

Riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Handel

Platzieren Sie den Stop-Loss unter/über dem letzten Swing-Tief/Hoch oder dem entgegengesetzten Abweichungsband

Verwenden Sie die Kernel-Linie als Trailing-Stop

Handeln Sie nicht gegen den Trend eines höheren Zeitrahmens

Warten Sie auf eine Bestätigung bei der ersten Berührung einer neuen Zone

Die Analyse mehrerer Zeitrahmen verhindert falsche Ausbrüche

Unterstützung & Updates

Daily Zone Breaker wird von Yunzuh Trading Systems entwickelt und gepflegt

Version: 1.1

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Typ: Benutzerdefinierter Indikator

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Er garantiert keine Gewinne und sollte als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwendet werden. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Praktizieren Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Daily Zone Breaker - Das Rauschen durchbrechen, die wichtigen Zonen finden.

© 2025 Yunzuh Trading Systems. Alle Rechte vorbehalten.