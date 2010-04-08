Epic Sails Pro Session VWAP with Angle

Epic Sails PRO ist ein sauberer, sitzungsbezogener VWAP-Indikator, der einen klaren institutionellen Preisrahmen bietet - keine Handelssignale.



Er stellt einen stabilen VWAP mit sich nicht überschneidenden Volatilitätsbändern und einem Echtzeit-VWAP-Winkel (in Grad) dar, um Händlern bei der Bewertung von Richtungsvorgaben, Neigungsstärke und Marktzustand zu helfen.



Dieses Tool ist ideal für Händler, die Struktur, Kontext und mechanische Bestätigung gegenüber subjektiven Indikatoren bevorzugen.

Wichtigste Merkmale

Session-verankerter VWAP (wird zu Beginn der benutzerdefinierten Session zurückgesetzt)

Saubere, nicht überlappende Volatilitätsbänder

VWAP-Winkel in Echtzeit (Grad)

Optionale schwebende Winkelanzeige, die dem VWAP vertikal folgt

Auto-Farb- und Hervorhebungsoptionen für die Winkelvisualisierung

EA-lesbare Puffer für die algorithmische Verwendung

Optimiert für dunkle Charts

Was dieser Indikator NICHT ist

❌ Kein Signalgenerator

❌ Kein automatisches Handelssystem

❌ Kein "Kauf-/Verkaufspfeil"-Indikator

Epic Sails PRO liefert Kontext, keine Entscheidungen.

Typische Anwendungsfälle

Identifizierung von Trend und Spanne

Bestätigung der VWAP-Steigung

Mean-Reversion vs. Fortsetzungskontext

Referenz für das Handelsmanagement

Algorithmische Strategieeingabe

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Forex-Indizes, Futures und liquide Instrumente

M1-H1 (sitzungsbasierte Logik)

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein reines Marktanalyseinstrument und liefert keine Handelssignale. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.