✨ Golden Fractal Cross EA: Ihr Weg zu intelligenterem Goldhandel! ✨

Haben Sie es satt, Goldbewegungen manuell zu verfolgen? Der Golden Fractal Cross EA ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Goldhandelsstrategie zu automatisieren. Er basiert auf einer ausgeklügelten Mischung aus technischer Analyse, die Ihnen hilft, mit hoher Wahrscheinlichkeit Bewegungen auf dem dynamischen XAUUSD-Markt zu erfassen.

🚀 Wichtigste Vorteile & Funktionen

🎯 Präziser Einstieg mit dem Golden Fractal Cross System

Dieser EA nutzt eine einzigartige Strategie, die Exponential Moving Averages (EMAs) und Fraktale kombiniert. Er sucht nach einer starken Trendausrichtung, die durch einen kürzlichen Fraktal-Ausbruch bestätigt wird, und ermöglicht Ihnen so einen Einstieg mit einem höheren statistischen Vorteil.

🛡️ Robustes integriertes Risikomanagement

Der EA legt großen Wert auf den Schutz Ihres Kapitals:

Dynamic Lot Sizing: Er berechnet auf intelligente Weise die optimale Losgröße auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes und der Wahrscheinlichkeit des Handels und stellt so sicher, dass Sie niemals einen einzelnen Handel überhebeln.

Tägliche Verlustbegrenzung: Ein strikter Prozentsatz für die tägliche Verlustbegrenzung stoppt alle Handelsaktivitäten für den Tag, wenn Ihr Kapital unter ein bestimmtes Niveau fällt, um Disziplin zu erzwingen und katastrophale Verluste zu verhindern.

Kein Martingal oder Grid: Es handelt sich um ein sicheres System mit nur einem Handel pro Signal, das riskante Geldmanagementtechniken wie Martingale oder Grid Trading vermeidet.

📈 Intelligenter Trailing Stop für maximalen Gewinn

Es verwendet einen ATR (Average True Range)-basierten Trailing Stop, der erst aktiviert wird, wenn der Handel einen signifikanten Gewinn-Meilenstein erreicht hat (bestimmt durch den ATR-Multiplikator). Diese Methode sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, und lässt dem Handel genügend Spielraum.

⏱️ Optimiert und startklar

Dieser EA ist bereits fachmännisch für den Goldhandel (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten) Zeitrahmen optimiert. Er ist sofort einsatzbereit - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie die Automatisierung beginnen! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach in den Gold M5-Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul

⚙️ Vollständig anpassbare Parameter

Obwohl der EA sofort einsatzbereit ist, haben Sie die volle Kontrolle über die Feinabstimmung seiner Leistung auf Ihr Risikoprofil und die Marktbedingungen.

Risiko-Prozentsatz: Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren (z. B. 3,5 %) für die dynamische Losberechnung. Setzen Sie ihn auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.

Lose: Eine feste Losgröße, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie Ihr bevorzugtes tägliches Handelsfenster.

ATRPeriode: Zeitraum für die ATR-Berechnung, der für Volatilitätsprüfungen verwendet wird.

ATRSchwellenwert: Der Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, damit der EA einen Handel in Erwägung zieht (um eine ausreichende Volatilität sicherzustellen).

MagischeNummer: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

EMAPeriode: Periode für den langfristigen EMA, der als Trendfilter verwendet wird.

EMA_Zeitrahmen: Zeitrahmen für den langfristigen EMA-Filter (z. B. D1).

DailyCutLossPercentage: Der maximale prozentuale Drawdown, der an einem Tag erlaubt ist, bevor der Handel gestoppt wird (z.B. 8,0%).

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen für den ATR-basierten Trailing-Stop-Abstand.

ATR_Gewinn_Multiplikator: Das Vielfache des ATR-Gewinns, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

TagBereich: Die Anzahl der Tagesbalken, die für die Berechnung des Take Profit-Abstands verwendet werden sollen.

GFC_EMA6_Periode / GFC_EMA12_Periode / GFC_EMA34_Periode: Die Perioden für die drei EMAs, die im Golden Fractal Cross Einstiegssystem verwendet werden.

GFC_FractalShiftPips: Ein kleiner Puffer, der zum Fraktal-Level hinzugefügt wird, bevor ein Ausbruchssignal bestätigt wird, um falsche Ausbrüche herauszufiltern.

⬇️ Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Goldhandel!

Verpassen Sie keine kritischen Bewegungen mehr. Der Golden Fractal Cross EA gibt Ihnen die Automatisierung, die Präzision und die Risikokontrolle, die Sie brauchen, um den Goldmarkt mit Vertrauen anzugehen.

Warten Sie nicht! Laden Sie diesen Expert Advisor jetzt herunter und fügen Sie ihn Ihrem M5-Gold-Chart hinzu, um Ihren Handelserfolg zu automatisieren!