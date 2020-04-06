Golden Fractal Cross EA

✨ Golden Fractal Cross EA: Ihr Weg zu intelligenterem Goldhandel! ✨

Haben Sie es satt, Goldbewegungen manuell zu verfolgen? Der Golden Fractal Cross EA ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Goldhandelsstrategie zu automatisieren. Er basiert auf einer ausgeklügelten Mischung aus technischer Analyse, die Ihnen hilft, mit hoher Wahrscheinlichkeit Bewegungen auf dem dynamischen XAUUSD-Markt zu erfassen.

🚀 Wichtigste Vorteile & Funktionen

🎯 Präziser Einstieg mit dem Golden Fractal Cross System

Dieser EA nutzt eine einzigartige Strategie, die Exponential Moving Averages (EMAs) und Fraktale kombiniert. Er sucht nach einer starken Trendausrichtung, die durch einen kürzlichen Fraktal-Ausbruch bestätigt wird, und ermöglicht Ihnen so einen Einstieg mit einem höheren statistischen Vorteil.

🛡️ Robustes integriertes Risikomanagement

Der EA legt großen Wert auf den Schutz Ihres Kapitals:

  • Dynamic Lot Sizing: Er berechnet auf intelligente Weise die optimale Losgröße auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes und der Wahrscheinlichkeit des Handels und stellt so sicher, dass Sie niemals einen einzelnen Handel überhebeln.

  • Tägliche Verlustbegrenzung: Ein strikter Prozentsatz für die tägliche Verlustbegrenzung stoppt alle Handelsaktivitäten für den Tag, wenn Ihr Kapital unter ein bestimmtes Niveau fällt, um Disziplin zu erzwingen und katastrophale Verluste zu verhindern.

  • Kein Martingal oder Grid: Es handelt sich um ein sicheres System mit nur einem Handel pro Signal, das riskante Geldmanagementtechniken wie Martingale oder Grid Trading vermeidet.

📈 Intelligenter Trailing Stop für maximalen Gewinn

Es verwendet einen ATR (Average True Range)-basierten Trailing Stop, der erst aktiviert wird, wenn der Handel einen signifikanten Gewinn-Meilenstein erreicht hat (bestimmt durch den ATR-Multiplikator). Diese Methode sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, und lässt dem Handel genügend Spielraum.

⏱️ Optimiert und startklar

Dieser EA ist bereits fachmännisch für den Goldhandel (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten) Zeitrahmen optimiert. Er ist sofort einsatzbereit - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie die Automatisierung beginnen! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach in den Gold M5-Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul

⚙️ Vollständig anpassbare Parameter

Obwohl der EA sofort einsatzbereit ist, haben Sie die volle Kontrolle über die Feinabstimmung seiner Leistung auf Ihr Risikoprofil und die Marktbedingungen.

  • Risiko-Prozentsatz: Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren (z. B. 3,5 %) für die dynamische Losberechnung. Setzen Sie ihn auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.

  • Lose: Eine feste Losgröße, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

  • StartStunde/EndStunde: Definieren Sie Ihr bevorzugtes tägliches Handelsfenster.

  • ATRPeriode: Zeitraum für die ATR-Berechnung, der für Volatilitätsprüfungen verwendet wird.

  • ATRSchwellenwert: Der Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, damit der EA einen Handel in Erwägung zieht (um eine ausreichende Volatilität sicherzustellen).

  • MagischeNummer: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

  • EMAPeriode: Periode für den langfristigen EMA, der als Trendfilter verwendet wird.

  • EMA_Zeitrahmen: Zeitrahmen für den langfristigen EMA-Filter (z. B. D1).

  • DailyCutLossPercentage: Der maximale prozentuale Drawdown, der an einem Tag erlaubt ist, bevor der Handel gestoppt wird (z.B. 8,0%).

  • ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen für den ATR-basierten Trailing-Stop-Abstand.

  • ATR_Gewinn_Multiplikator: Das Vielfache des ATR-Gewinns, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

  • TagBereich: Die Anzahl der Tagesbalken, die für die Berechnung des Take Profit-Abstands verwendet werden sollen.

  • GFC_EMA6_Periode / GFC_EMA12_Periode / GFC_EMA34_Periode: Die Perioden für die drei EMAs, die im Golden Fractal Cross Einstiegssystem verwendet werden.

  • GFC_FractalShiftPips: Ein kleiner Puffer, der zum Fraktal-Level hinzugefügt wird, bevor ein Ausbruchssignal bestätigt wird, um falsche Ausbrüche herauszufiltern.

⬇️ Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Goldhandel!

Verpassen Sie keine kritischen Bewegungen mehr. Der Golden Fractal Cross EA gibt Ihnen die Automatisierung, die Präzision und die Risikokontrolle, die Sie brauchen, um den Goldmarkt mit Vertrauen anzugehen.

Warten Sie nicht! Laden Sie diesen Expert Advisor jetzt herunter und fügen Sie ihn Ihrem M5-Gold-Chart hinzu, um Ihren Handelserfolg zu automatisieren!


Empfohlene Produkte
Wait and See
Safa Erden
Experten
Abwarten und Tee trinken Wait & See ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Es wird kein manueller Handel empfohlen. Alle Screenshots gehören zu Backtests mit EURUSD H1 Zeitrahmen. WARNING: Wait & See  uses 1,2,3,4 and 5 as magic numbers. If you are using other Expert Advisors to send orders at the same time with  Wait & See , do not use these preserved magic numbers for other orders. Wait & See basiert auf drei Hauptschritten: Eröffnen einer neuen Order, ggf. Martingal und Gewinnmitnahme. N
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
Godzilla EA
Vladimir Shchenikov
Experten
Godzilla EA ist ein Trading Expert Advisor, der Scalping in der Nacht einsetzt, der Tageszeit, die am wenigsten von Volatilität und Kurssteigerungen betroffen ist. Der EA zeichnet sich durch einen neuen, verbesserten Algorithmus, eine geringe Anzahl von Einstellungen und eine einfache Installation aus. Merkmale des Expert Advisors: Verwendet beim Handel nicht die gefährlichsten Handelsmethoden wie Martingale, Grid, Averaging und Arbitrage; Funktionierende Währungspaare: AUDCAD, AUDCHF, CHFJPY, E
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experten
<Logik> EA wird einsteigen, wenn der Preis den durchschnittlichen Candle-Stick-Preis durchbricht. EA wird Grid-Order mit Hedge-Logik machen. Wenn Grid-Order platziert wird, EA überprüfen Sie den Trend und wenn Trend ist KAUFEN, dann platzieren Sie kaufen, um. Wenn der Trend Verkauf ist, dann platzieren Sie eine Verkaufsorder. Dies soll einen großen Drawdown verhindern. <Eingabeparameter> Slippage(pips) Maximale Position Baselot-Größe Gewinnmitnahme Stoploss Risiko (MM) Einstellungen für Rastera
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Experten
Der Supertrend Expert Advisor Der Supertrend Expert Advisor mit Mittelungselementen. Ich habe ihn drei Monate lang entwickelt, bis ich endlich gute Ergebnisse erzielt habe. Es handelt sich nicht um einen Scalper. Das Mindestguthaben um mit dem Handel zu beginnen - 100$ . Wird automatisch an die 4- und 5-stelligen Preise angepasst. Hat ein effizientes Risiko-Management-System. Das Lot und das Limit für das maximale Lot wird automatisch auf der Grundlage der im EA festgelegten Einstellungen berech
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT ST
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
PureDailyAdvanced
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Standart "PureDailyEA" 's signal link hat auf 25 verschiedene Instrumente seit 09.07.2019 gearbeitet. Er wird nach einiger Zeit wieder eingestellt werden. h ttps:// www.mql5.com/en/signals/605823 Unterschiede zwischen Standart " PureDailyEa" und "PureDailyAdvanced" sind: 1. Hinzufügen eines weiteren Eingabeparameters für die Feinabstimmung ( optimizasyon ) 2. Nur 5 Währungen arbeiten zusammen. Sie können täglich alle 25 Währungen hinzufügen, aber Experten öffnen Aufträge ( wenn Bedingungen erfü
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $249 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der "Trend BtD" Expert Advisor ist ein Vertreter der Roboter Handel Breakout Ebenen. Levels automatisch gebaut. Die Einzigartigkeit des Advisors ist, dass er OHNE Mittelwertbildung und nach dem Martingal-Prinzip arbeitet. ALLE Aufträge haben StopLoss und TakeProfit. SEHR WICHTIG: Laden Sie immer SET-Dateien für jedes Paar! Passen Sie die Lotgröße an Ihr Depot an! WIE TESTEN
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Experten
Algorithmic Trading ist ein Scalping-Bot für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren. Empfohlene Zeitrahmen für den Handel M1, M5, M15, M30, H1. Der Roboter analysiert den Markt automatisch bei jedem neuen Tick und bestimmt die Stellen, an denen starke Preisänderungen auftreten. Wenn ein starker Preissprung auf dem Chart erscheint, eröffnet der Roboter einen Handel. Wenn der Preis stark ansteigt, eröffnet der Roboter einen Kaufhandel. Fällt der Preis stark, eröffnet der Roboter einen Verk
Maverick Trading
Thi Tra Mi Duong
Experten
Wir stellen Ihnen die neuesten Produkte für den Devisen- und Goldmarkt vor. Der automatische Handelsroboter folgt fortschrittlichen Algorithmen mit Strategien, die über viele Jahre hinweg entwickelt und optimiert wurden. Expert Advisor Marverick ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf Price Action basiert und keine nachlaufenden Indikatoren verwendet. Er eignet sich sowohl für Anfänger, die ihr Konto schnell erweitern wollen, als auch für Profis, die mehrere Paare mit größeren Konten
Trade every day
Andrey Kozak
Experten
Automatischer analytischer Handelsroboter-Scalper. Dank eines komplexen, multifraktionalen Algorithmus von Umkehrimpulsen bestimmt dieser Roboter genau die Preisumkehrpunkte. An diesen Punkten öffnet der Roboter Pending Orders im Abstand einer volatilen Welle, um die genaue Preisbewegung mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Wenn der Preis die ausstehende Order durchbricht, beginnt der Roboter, das Geschäft mit allen verfügbaren virtuellen Instrumenten zu begleiten: Stop-Loss, Take-Profit, Trail
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Experten
Expert Advisor (EA), MA Following gemeinhin als Trading Bot bekannt. Er implementiert eine Raster-Handelsstrategie mit den folgenden Merkmalen: Gleitender Durchschnitt und Standardabweichung : Der EA verwendet einen gleitenden Durchschnitt (MA) als Kern seiner Handelsstrategie, kombiniert mit der Standardabweichung (SD) für Handelsein- und -ausstiegsentscheidungen. Es sind vier Arten von MAs verfügbar: Einfach, Exponential, Geglättet und Linear gewichtet. Die Benutzer können den MA-Typ auswähle
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dieser Expert Advisor ist für ein effektives Anlagemanagement und den mittelfristigen Handel konzipiert. Anders als die Butterfly Platinum-Version verwendet er das Martingale-System. Wenn der vorherige Handel mit einem Verlust abgeschlossen wurde, ist das nächste Lot gleich dem letzten Lot multipliziert mit MultiplierLots. Jeder Handel ist durch einen Stop Loss geschützt. Es kann jeweils nur ein Marktauftrag eröffnet werden. Das System arbeitet mit schwebenden Aufträgen (Stop, Limit) oder Markta
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experten
Maximo Momentum VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experten
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 5] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experten
Ich möchte Ihrer Aufmerksamkeit einen einzigartigen, einzigartigen und einzigartigen Berater geben. Wo Sie Ihre eigene Strategie aus einer Reihe von Indikatoren, mustern, kerzenmuster, regressionsrichtung (Trend) und verschiedenen anpassbaren Funktionen (raster, trailing, re-move, etc.) erstellen können. Berater-Funktionen: 1. Möglichkeit, eine der Richtungen buy/sell / buy_sell 2. Festes Los oder Prozentsatz der Einzahlung 3. TR-in Pips oder Wellenanzeige  4. SL-in Pips oder Wellenanzeige
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Smart Trend Tracer Haben Sie es satt, sich im Marktrauschen zu verlieren? Sind Sie bereit, die klarsten Trends mit höchster Genauigkeit zu finden? Wir stellen Ihnen den Smart Trend Tracer vor, das ultimative Tool, das das Durcheinander durchbricht und die profitabelsten Marktschwankungen aufzeigt. Er ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator, sondern Ihr persönlicher Leitfaden zum Erkennen von Trends, sobald sie sich bilden, und gibt Ihnen die Sicherheit, int
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem ultimativen Trend Sniper Sind Sie es leid, große Marktbewegungen zu verpassen? Möchten Sie Trends mit laserartiger Präzision erkennen? Der Ultimate Trend Sniper ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der Ihnen genau dabei helfen soll. Er ist nicht einfach nur ein weiterer gleitender Durchschnitt - er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt verschafft. Hauptmerkmale & Vorteile: Präzise
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indikatoren
Signal King: Ihr oberster Trendindikator Fühlten Sie sich jemals verloren im Lärm des Marktes? Der "Signal King"-Indikator durchbricht das Chaos und liefert Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator, sondern ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen einen Vorteil verschafft, indem es den robusten Supertrend mit einem zuverlässigen EMA-Filter kombiniert. Der Supertrend zeichnet sich dadurch aus, das
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Keltner Signals Pro: Klüger handeln, mehr verdienen! Keltner Signals Pro jetzt auch im EA-Format. Jetzt herunterladen. Verbessern Sie Ihre Handelsgenauigkeit und eliminieren Sie falsche Signale mit Keltner Signals Pro - dem fortschrittlichen und dennoch intuitiven Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die beständige Gewinne anstreben! Haben Sie genug von irreführenden Handelssignalen? Keltner Signals Pro kombiniert auf meisterhafte Weise die Stärke der Keltner-Kanäle zur Identif
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Golden Trend Finder Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Golden Trend Finder ist der All-in-One-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt verschafft. Er ist nicht nur ein weiteres Tool, sondern ein leistungsstarker Signalgenerator, der mehrere fortschrittliche Indikatoren kombiniert, um Ihnen klare, bestätigte Handelsmöglichkeiten zu bieten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein intelligentes System, das Ihnen genau sagt
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indikatoren
Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit Trend-Sensing Pro Haben Sie genug von verwirrenden Charts und späten Signalen? Trend-Sensing Pro ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der Ihnen hilft, Markttrends mit kristallklarer Klarheit zu erkennen. Er kombiniert die Sanftheit eines EMA (Exponential Moving Average) mit einer einzigartigen Kerzenvisualisierung, die Ihnen eine klare, rauschfreie Sicht auf die Marktrichtung bietet. Warum Sie Trend-Sensing Pro lieben werden S
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie klügere Trades mit Candle Sync Pro! Haben Sie genug von widersprüchlichen Signalen in verschiedenen Zeitrahmen? Hätten Sie gerne einen klareren Überblick über die wahre Richtung des Marktes? "Candle Sync Pro" ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um sichere und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen! Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Rauschen und ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild zu sehen , indem er Kerzen mit höherem Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart v
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie intelligentes Handeln mit dem Smart Signal Generator Haben Sie genug vom Rätselraten bei Ihrem Handel? Der Smart Signal Generator ist Ihr neues, unverzichtbares Werkzeug, das Ihre Strategie vereinfacht und Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Es handelt sich nicht um einen weiteren Indikator, sondern um ein System, das Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegssignale liefert, die Ihnen Zeit sparen und Ihr Vertrauen stärken. Hauptvorteile und Merkmale Intelligente Sign
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indikatoren
Trendumkehr-Meister Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Präzision Sind Sie es leid, wichtige Marktumkehrungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? "Trend Reversal Master" ist ein intelligenter MQL4-Indikator, der Ihnen hilft, potenzielle Trendwechsel mit Zuversicht und Klarheit zu erkennen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert das Beste aus zwei Welten: den dynamischen Parabolic SAR (PSAR) und den robusten Exponential Moving Average
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Goldenen Fraktalkreuz Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder in Frage zu stellen? Hätten Sie gerne ein klares, zuverlässiges System, das Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt? Wir stellen Ihnen den Goldenen Fraktal-Kreuz vor - einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Indikator, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Trend Hunter Ultimate Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Trend Hunter Ultimate ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen klare, präzise Handelssignale liefert. Dieses Tool basiert auf einer bewährten Strategie, die mehrere gleitende Durchschnitte und den Stochastik-Oszillator kombiniert, und ist Ihr Schlüssel zur Identifizierung von Trend- und Umkehrchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkma
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Finden Sie Ihre Trading-Richtung mit Signal Compass Pro ! Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt zu erraten? Signal Compass Pro ist Ihre Antwort. Dieser Indikator ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr persönlicher Kompass auf den Finanzmärkten. Durch die Kombination von drei leistungsstarken Momentum-Indikatoren - CCI, WPR und Force Index - liefern wir bestätigte Handelssignale, die klarer, zuverlässiger und weniger anfällig für "Rauschen" sind. Hauptmerkmale & Vorteile Bestätigte Signale: K
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indikatoren
Dynamischer Farb-Fibonacci-Indikator Dieses Tool wurde entwickelt, um den Prozess des Zeichnens und Aktualisierens von Fibonacci-Levels in Ihrem Chart zu automatisieren. Es passt sich automatisch an Markttrends an und liefert klare visuelle Hinweise und Warnungen, die Ihnen bei der Analyse von Kursbewegungen helfen. Hauptmerkmale Adaptive Farben: Die Fibonacci-Linien ändern automatisch ihre Farbe, um den aktuellen Trend widerzuspiegeln. Sie erscheinen blau bei Aufwärtstrends und rot bei Abwärts
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indikatoren
Transformieren Sie Ihr Trading mit dem Visual Trend Ribbon Sind Sie es leid, die großen Bewegungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, die wahre Richtung des Marktes zu erkennen? Das Visual Trend Ribbon ist Ihre Lösung. Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Marktrauschen und gibt Ihnen ein klares, visuelles Verständnis des Trends, damit Sie mit Zuversicht handeln können. Anstelle einer einzelnen, nachlaufenden Linie verwendet das Visual Trend Ribbon ein dynamisches Band aus mehreren
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Momentum Master , dem intelligenten Indikator, der Ihnen hilft, die Märkte mit Zuversicht zu steuern. Dieses leistungsstarke Tool liefert klare, umsetzbare Signale, indem es die Stärken mehrerer bewährter Indikatoren kombiniert. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und begrüßen Sie den Präzisionshandel. Momentum Master ist mehr als nur ein Signalanbieter; es ist Ihr persönlicher Marktanalyst. Er nutzt eine einzigartige Kombination aus gleitenden Durchsc
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilitys
Fibonacci Auto Trend Detection EA Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das die Fibonacci-Prinzipien in Kombination mit Risikomanagement nutzt. Er wurde entwickelt, um Handelsein- und -ausstiege basierend auf dynamischen Fibonacci-Levels zu automatisieren und gleichzeitig integrierte Risikokontrollen einzubauen. Wichtiger Hinweis: Dieser EA benötigt den Indikator Fibonacci Auto Trend Detection , um zu funktionieren. Hauptmerkmale Automatisierte Handelsausführung:
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indikatoren
Der Master Trend Analyzer ist ein leistungsstarker und flexibler MetaTrader 4 (MT4) Indikator, der Händlern hilft, Trends über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Durch die Kombination mehrerer gleitender Durchschnitte (MAs) aus verschiedenen Zeitrahmen in einem Diagramm bietet dieses Tool einen klaren und umfassenden Überblick über die Markttrends, wodurch es einfacher wird, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren, Trends zu bestätigen und fundierte Handelsents
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Apex Trend Detector! Sind Sie es leid, profitable Trades zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, auf dem volatilen Devisenmarkt zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte zu finden? Es ist an der Zeit, Ihr Handelsarsenal mit dem Apex Trend Detector aufzurüsten - dem intelligenten MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen! Der Apex Trend Detector ist nicht einfach nur ein w
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Ultimativer Signalgenerator: Ihr Vorteil auf dem Markt Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt auf dem Markt zu erraten? Der Ultimative Signalgenerator ist hier, um das zu ändern. Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Handelsvorteil zu verschaffen, indem er zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale liefert. Es ist ein intelligentes, effektives Werkzeug, das Ihnen hilft, sichere Entscheidungen zu treffen, damit Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren könne
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihr Trading mit WilliamsTrend Pro Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? WilliamsTrend Pro ist das ultimative Tool, das Ihnen hilft, mit Präzision und Zuversicht hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit des Williams %R-Oszillators mit einem 200-Perioden-EMA-Trendfilter hilft Ihnen dieser Indikator, intelligenter und nicht härter zu handeln . Hören Sie auf, Ihre Ein- und Ausstiege in Frage zu stellen. WilliamsTr
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indikatoren
Stochastik mit Trendfilter: Präzise Signale Dies ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich zuverlässigere Signale vom klassischen Stochastik-Oszillator wünschen. Wie er funktioniert: Dieser Indikator verbessert die Standard-Stochastik durch Hinzufügen eines leistungsstarken Trendfilters. Er verwendet einen Exponential Moving Average (EMA), um die Gesamtrichtung des Marktes zu bestimmen. Der Indikator erzeugt nur dann ein Kaufsignal, w
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indikatoren
Catch The Turn: Das 5-Faktoren-Confluence-Handelssystem Haben Sie genug von widersprüchlichen Indikatoren und verpassten Einstiegen? Das Confluence Trading System ist Ihr komplettes Entscheidungsinstrument, das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und mit hohem Vertrauen Einstiegssignale genau dann zu liefern, wenn eine große Marktbewegung beginnt. Die Kraft von 5-in-1 Confluence Hören Sie auf, im Zweifel zu handeln. Unsere proprietäre Engine eliminiert falsche Signale, ind
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indikatoren
Precision Entry Master: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Haben Sie es satt, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Der Precision Entry Master-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, hochwertige Einstiegspunkte mit Zuversicht zu finden. Er kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysen, um Ihnen ein klares Signal zu geben, das Rauschen und falsche Signale herausfiltert, damit Sie sich auf die besten Gelegenheiten konzentrieren können. Unser einzigartiges System funktioniert, indem es de
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indikatoren
Meistern Sie Ihre Markteintritte und -austritte! Haben Sie genug von verwirrenden, verrauschten Indikatoren, die Ihnen falsche Signale liefern? Der Stochastic Market Master wurde entwickelt, um das Rauschen zu durchbrechen und Ihnen kristallklare Handelsmöglichkeiten direkt zu liefern. Dieses leistungsstarke Tool verwendet ein einzigartiges Verfahren zur doppelten Glättung, um genauere Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, die Ihnen helfen, Trendumkehrungen mit Zuversicht und Präzision zu erkenn
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indikatoren
Der Wave Rider-Indikator: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Sind Sie es leid, Marktbewegungen zu erraten? Der Wave Rider Indikator ist Ihre Lösung. Er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen hilft, mit Leichtigkeit und Zuversicht profitable Trends zu erkennen. Was macht ihn so leistungsstark? Sehen Sie Trends klar und deutlich : Wave Rider vereinfacht komplexe Marktdaten, so dass Sie die Richtung des Trends leicht erkennen und intelligentere Entscheidungen treffen können. Rechtzeitige Signale
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indikatoren
Multi-Timeframe Support & Resistance Indicator für MT4. Professionelles Tool für technische Trader. Die wichtigsten Vorteile Multi-Timeframe-Analyse - Betrachten Sie kritische Levels aus verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig Echtzeit-Warnungen - Sofortige Benachrichtigung, wenn sich wichtige Levels ändern Anpassbare Anzeige - Passen Sie Farben, Linienstile und Zeitrahmen an Ihre Strategie an Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit klaren visuellen Beschriftungen für alle Levels Hauptmer
Last High and Low
Andri Maulana
Indikatoren
Anzeige des letzten Höchst- und Tiefstwertes Merkmale Dynamische Hoch/Tief-Linien : Zeichnet automatisch horizontale Linien, die das höchste Hoch und das niedrigste Tief über eine ausgewählte Anzahl vergangener Balken anzeigen. Anpassbare Rückblickperiode : Stellen Sie ein, wie viele Balken der Indikator analysiert, um Hochs/Tiefs zu finden. Visuelle Anpassung : Wählen Sie die Linienfarben (rot für Hochs, blau für Tiefs). Passen Sie den Linienstil (gestrichelt, durchgezogen usw.) und die Linie
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilitys
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die die Märkte mit Präzision und Zuversicht scalpen wollen. Mit fortschrittlichen ATR-basierten Strategien passt sich dieser EA dynamisch an die Marktbedingungen an und gewährleistet ein optimales und effektives Risikomanagement. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA vereinfacht die Verwaltung von Trades und beinhaltet intelligente Spread-Anpassungen für eine besser
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension