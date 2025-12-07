AureX Indicator

AureX-Indikator

AureX Indicator ist ein technisches Analysetool für MetaTrader 5.
Er basiert auf einem Momentum-Oszillator, der die Beschleunigung und Verlangsamung von Kursen misst.

Der Indikator ist so konzipiert, dass er:

  • eine geglättete interne Momentum-Kurve aus den Kursdaten zu berechnen

  • regelmäßige, versteckte und übertriebene Divergenzen zwischen dem Preis und dem Oszillator aufzuzeigen

  • Bereiche zu markieren, in denen Kursbewegung und internes Momentum nicht übereinstimmen

AureX ist dazu gedacht, Ihre eigene Marktanalyse und Ihren Handelsplan zu unterstützen. Es generiert keine automatischen Handelssignale und eröffnet oder verwaltet keine Positionen.

Empfohlene Verwendung

  1. Legen Sie AureX auf ein beliebiges Symbol und einen beliebigen Zeitrahmen, die von Ihrem Broker unterstützt werden.

  2. Beobachten Sie, wie sich die AureX-Linie im Verhältnis zu den Kursschwankungen verhält.

  3. Achten Sie auf Divergenzmuster zwischen dem Preis und der AureX-Linie.

  4. Kombinieren Sie die Indikatorwerte mit anderen technischen Instrumenten, wie z.B.:

    • Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

    • Trendlinien und Kanäle

    • Candlestick- und Preisaktionsmuster

    • Gesamtmarktstruktur (höhere Höchst-/Tiefststände, niedrigere Höchst-/Tiefststände)

Der kombinierte Einsatz mehrerer Instrumente kann Ihnen helfen:

  • potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsbereiche zu bestätigen oder zu filtern

  • zu beurteilen, ob ein Trend an Schwung verliert oder gewinnt

  • Zonen ausfindig zu machen, in denen sich Konsolidierungen oder Umkehrungen bilden können

Wichtige Hinweise

  • AureX ist nur ein Indikator. Er dient nicht dazu, Aufträge zu platzieren, zu ändern oder zu schließen.

  • Der Indikator bietet keine Gewinngarantie und kann das Handelsrisiko nicht ausschließen.
    Alle Handelsentscheidungen und -ergebnisse verbleiben in der Verantwortung des Händlers.

  • Bevor Sie den Indikator auf einem Live-Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto testen und beurteilen, ob er zu Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikotoleranz passt.




Empfohlene Produkte
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Cobra Arrow-Indikator ist ein präzisionsgefertigtes Signalwerkzeug für MT5, das potenzielle Wendepunkte im Markt durch eine einzigartige Mischung aus Volatilität, Momentum und Erschöpfungsdynamik identifiziert. Er visualisiert Handelsmöglichkeiten direkt auf dem Chart durch klare orange- und magentafarbene Pfeile, die mit adaptiven ATR-basierten Offsets positioniert sind, um die Lesbarkeit und das Kontextbewusstsein zu verbessern. Intern verbindet es die Sensitivität kurzfristiger Oszillato
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indikatoren
Fortgeschrittenes Handelschaos Der Hauptzweck des Indikators ist es, dem Händler zu helfen, die von Bill Williams in seinen Büchern beschriebenen Signale zu erkennen, um eine schnelle und richtige Handelsentscheidung zu treffen. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergierender Balken(DB) 3) Zweites Sage Signal - der dritte aufeinanderfolgende Awesome Oscillator Balken 4) Funktionierende Fraktale (Fraktale, die oberhalb/unterhalb der roten Stirn funktionierten) 5) Drei Balkeneinfärbungsmodi
Candle Pattern Dashboard for MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indikatoren
Dies ist die erweiterte Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Version des "Candle Pattern Finder"-Indikators ( Suche nach Candlestick-Mustern basierend auf dem Buch von Gregory L. Morris "Candlesticks charting explained. Zeitlose Techniken für den Handel mit Aktien und Futures" ). Der Indikator sucht nach Candlestick-Mustern für ALLE Symbole des "Market Watch"-Fensters und für ALLE Standard-Zeitrahmen von M1 bis MN1. Wenn die Muster auf einem beliebigen Symbol/Zeitrahmen erscheinen, gibt der Indikat
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
PipFinite Binary Options PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.29 (14)
Indikatoren
Dieser LEGIT-Indikator kann das Ergebnis eines Taktes genau vorhersagen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten weitere Filter hinzufügen, um Ihre Wahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen! Im Gegensatz zu anderen Produkten kann Binary Options PRO vergangene Signale analysieren, was Ihnen einen statistischen Vorteil verschafft. Wie Sie Ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen Informationen dazu finden Sie hier www.mql5.com/en/blogs/post/727038 HINWEIS: Die Auswahl eines guten Brokers ist wichtig für den Gesamte
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indikatoren
SlopeChannelB – ein technisches Analysewerkzeug, das einen geneigten Preisbewegungskanal erstellt und einzigartige Möglichkeiten bietet, den aktuellen Marktstatus zu bewerten und Handelssignale zu finden. Hauptmerkmale des Indikators: Geneigter Preisbewegungskanal : Der Indikator hilft dabei, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu visualisieren, die mögliche Umkehrpunkte oder die Fortsetzung des Trends anzeigen können. Verschiedene Linienfarben und Hintergrundhervorhebung : Geneigte Unte
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indikatoren
US30 Ninja ist ein 5-Minuten-Scalping-Indikator, der Sie informiert, wenn ein Handel möglich ist (Kauf oder Verkauf). Sobald der Indikator die Handelsrichtung angibt, können Sie einen Handel eröffnen und einen Stop-Loss von 30 Pips und einen Take-Profit von 30 bis 50 Pips verwenden. Bitte handeln Sie auf eigenes Risiko. Dieser Indikator wurde ausschließlich für den US30-Markt entwickelt und liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse für andere Paare .
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indikatoren
Ein Indikator zur genauen Bestimmung von Preisumkehrpunkten in allen Zeiträumen und allen Währungspaaren. Mit Hilfe der technischen Analyse des Marktes und mathematischer Diagnosemodelle bestimmt dieser Indikator mit großer Effizienz die Kursumkehrpunkte und die aktuelle Trendrichtung. Der Indikator zeigt diese Informationen auf dem Chart in Form von Pfeilen und Linien an. Die Pfeile zeigen die Trendumkehrpunkte und die Linien zeigen die aktuelle Trendrichtung. Dieser Indikator kann in bestehe
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indikatoren
Dieser Indikator wird verwendet, um die relative Stärke des Handels auf dem Chart mit den anderen ausgewählten Symbolen zu vergleichen. Durch den Vergleich der Kursbewegung jeder gehandelten Sorte auf der Grundlage desselben Basistages werden mehrere Trendlinien unterschiedlicher Richtungen sichtbar, die die starke und schwache Beziehung zwischen den verschiedenen gehandelten Sorten widerspiegeln, so dass wir ein klareres Verständnis des Markttrends erhalten. Sie können diesen Indikator beispie
GGP Wave Trend Oscillator MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Indikatoren
Der GGP Wave Trend Oscillator MT5 Indikator ist ein Volatilitäts- und Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, ihre Handelsperformance zu optimieren und die genauesten Marktumkehrungen zu finden. Dieser Indikator ist eine MT5-Konvertierung des Indikators: WaveTrend Oscillator [WT] von " LazyBear " auf der Trading View-Website. Es wurden einige Warnmethoden hinzugefügt, um Echtzeit-Warnungen zu liefern, wenn ein Handelssignal generiert wird, damit Händler schnell und effiz
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indikatoren
Harmonic Pattern Suite Pro Einführung Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten. Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die str
FREE
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
CandleSignals
Roman Surmanidze
Indikatoren
Was dieser Indikator tut. Erkennt Candlestick-Muster wie z. B.: Hammer - weist auf einen möglichen Aufwärts- oder Abwärtstrend hin. Engulfing - ein starkes Momentum-Signal. Doji - Marktunsicherheit oder mögliche Umkehrung. Drei weiße Soldaten - ein starker Aufwärtstrend. Drei schwarze Krähen - ein starker Abwärtstrend. Morgenstern - der Beginn eines Aufwärtstrends. Abendstern - der Beginn eines Abwärtstrends. Zeigt Signale auf dem Chart an: Kann eine Sprach-, E-Mail- oder Pop-up-Benach
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Experten
Gold Crown Pro - Adaptiver Hedging Expert Advisor für XAUUSD (H1) Produktübersicht Gold Crown Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Hedging-Mechanismus, volatilitätssensitive Orderausführung und vordefinierte Risikomanagementregeln. Das System arbeitet vollautomatisch und verwendet weder Martingale noch Grid Position Scaling. Der EA bietet drei Betriebsprofile, so dass der Benutzer das Risikoverhalten
ZIVA TrendX
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indikatoren
ZIVA TrendX ZIVA TrendX ist ein professioneller trendorientierter Indikator, der entwickelt wurde, um eine klare und strukturierte Einschätzung der Marktrichtung durch einen wolkenbasierten Analyserahmen zu liefern. Der Indikator analysiert das Kursverhalten relativ zu dynamisch abgeleiteten Trendgrenzen und bildet eine kontinuierliche Wolkenstruktur, die die vorherrschende Marktrichtung visuell darstellt. Diese Struktur ermöglicht es Händlern, die Ausrichtung auf die vorherrschenden Richtungsbe
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension