AureX-Indikator

AureX Indicator ist ein technisches Analysetool für MetaTrader 5.

Er basiert auf einem Momentum-Oszillator, der die Beschleunigung und Verlangsamung von Kursen misst.

Der Indikator ist so konzipiert, dass er:

eine geglättete interne Momentum-Kurve aus den Kursdaten zu berechnen

regelmäßige, versteckte und übertriebene Divergenzen zwischen dem Preis und dem Oszillator aufzuzeigen

Bereiche zu markieren, in denen Kursbewegung und internes Momentum nicht übereinstimmen

AureX ist dazu gedacht, Ihre eigene Marktanalyse und Ihren Handelsplan zu unterstützen. Es generiert keine automatischen Handelssignale und eröffnet oder verwaltet keine Positionen.

Empfohlene Verwendung

Legen Sie AureX auf ein beliebiges Symbol und einen beliebigen Zeitrahmen, die von Ihrem Broker unterstützt werden. Beobachten Sie, wie sich die AureX-Linie im Verhältnis zu den Kursschwankungen verhält. Achten Sie auf Divergenzmuster zwischen dem Preis und der AureX-Linie. Kombinieren Sie die Indikatorwerte mit anderen technischen Instrumenten, wie z.B.: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Trendlinien und Kanäle

Candlestick- und Preisaktionsmuster

Gesamtmarktstruktur (höhere Höchst-/Tiefststände, niedrigere Höchst-/Tiefststände)

Der kombinierte Einsatz mehrerer Instrumente kann Ihnen helfen:

potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsbereiche zu bestätigen oder zu filtern

zu beurteilen, ob ein Trend an Schwung verliert oder gewinnt

Zonen ausfindig zu machen, in denen sich Konsolidierungen oder Umkehrungen bilden können

Wichtige Hinweise

AureX ist nur ein Indikator . Er dient nicht dazu, Aufträge zu platzieren, zu ändern oder zu schließen.

Der Indikator bietet keine Gewinngarantie und kann das Handelsrisiko nicht ausschließen.

Alle Handelsentscheidungen und -ergebnisse verbleiben in der Verantwortung des Händlers.

Bevor Sie den Indikator auf einem Live-Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto testen und beurteilen, ob er zu Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikotoleranz passt.







