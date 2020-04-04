Adaptive Range Breakout MT5

ARB ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um Breakout-Gelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren – basierend auf einem adaptiven ATR-Kanalsystem und einem präzisen multifaktoriellen Bewertungssystem (0–100).
Er kombiniert Volatilität, Volumen, Momentum und Multi-Timeframe-Trend, um gefilterte, visuelle und in Echtzeit nutzbare Handelssignale zu liefern.

FUNKTIONSWEISE

Der Indikator basiert auf dem Konzept des Adaptive Range Breakout (ARB) – einem modernen Ansatz für Breakout-Trading, der seine Schwellenwerte automatisch an die Marktvolatilität (ATR) und die dynamische Preisstruktur anpasst.
Jedes Signal wird anhand einer gewichteten Punktzahl bewertet, die Qualität und Zuverlässigkeit des Setups vor der Bestätigung misst.

ZUSAMMENSETZUNG DES BEWERTUNGSSYSTEMS (0–100)

Jeder Faktor trägt zu einer Gesamtbewertung bei, die die Stärke des Signals misst:

Faktor Gewichtung Beschreibung
Position im Kanal 40% Misst, wo sich der Preis innerhalb der aktuellen ATR-Zone befindet
Nähe zum Breakout 25% Bewertet den Abstand zur Schlüsselmarke
Volumenbestätigung 15% Vergleicht das aktuelle Volumen mit seinem gleitenden Durchschnitt
Höherer Zeitrahmen-Trend (HTF) 15% Prüft die Übereinstimmung mit dem Trend des höheren Zeitrahmens
Jüngstes Momentum 5% Integriert die kurzfristige Bewegungsdynamik

