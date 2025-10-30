Adaptive Range Breakout MT5

ARB, yüksek olasılıklı kırılma (breakout) fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış bir göstergedir.

Adaptif ATR kanal sistemi ve hassas çok faktörlü puanlama modeli (0–100) sayesinde çalışır.

Volatilite, hacim, momentum ve çoklu zaman dilimi trendini birleştirerek, filtrelenmiş, görsel ve gerçek zamanlı olarak kullanılabilir sinyaller sunar.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Gösterge, Adaptive Range Breakout (ARB) kavramına dayanır — bu modern kırılma ticareti yaklaşımı, piyasa volatilitesine (ATR) ve fiyatın dinamik yapısına göre eşikleri otomatik olarak ayarlar.

Her sinyal, doğrulamadan önce kurulumun (setup) kalitesini ve güvenilirliğini ölçen ağırlıklı bir puan ile değerlendirilir.

PUANLAMA SİSTEMİNİN YAPISI (0–100)

Her faktör, sinyal gücünü değerlendiren genel puana katkıda bulunur: