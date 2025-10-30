Adaptive Range Breakout MT5
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ARB è un indicatore progettato per identificare opportunità di breakout ad alta probabilità, grazie a un sistema di canali ATR adattivi e a un modello di punteggio multifattoriale preciso (0–100).
Combina volatilità, volume, momentum e tendenza multi–timeframe per offrire segnali filtrati, visivi e utilizzabili in tempo reale.
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
L’indicatore si basa sul concetto di Adaptive Range Breakout (ARB), un approccio moderno al trading di rotture che regola automaticamente le soglie in base alla volatilità del mercato (ATR) e alla struttura dinamica del prezzo.
Ogni segnale viene valutato attraverso un punteggio ponderato che misura la qualità e l’affidabilità del setup prima della conferma.
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI PUNTEGGIO (0–100)
Ogni fattore contribuisce a un punteggio complessivo che valuta la forza del segnale:
|Fattore
|Ponderazione
|Descrizione
|Posizione nel canale
|40%
|Misura dove si trova il prezzo all’interno dell’attuale zona ATR
|Prossimità al breakout
|25%
|Valuta la distanza dalla soglia chiave
|Conferma tramite volume
|15%
|Confronta il volume attuale con la media mobile
|Tendenza del timeframe superiore (HTF)
|15%
|Verifica l’allineamento con la tendenza del timeframe più alto
|Momentum recente
|5%
|Integra la dinamica del movimento a breve termine