Adaptive Range Breakout MT5

ARB는 적응형 ATR 채널 시스템과 정교한 다중 요인 점수 모델(0–100)을 통해 높은 확률의 브레이크아웃 기회를 식별하도록 설계된 지표입니다.

변동성, 거래량, 모멘텀 및 다중 시간 프레임 추세를 결합하여 필터링된 시각적이고 실시간으로 활용 가능한 신호를 제공합니다.

작동 원리

이 지표는 Adaptive Range Breakout (ARB) 개념을 기반으로 하며, 시장 변동성(ATR)과 가격의 동적 구조에 따라 임계값을 자동으로 조정하는 현대적인 브레이크아웃 트레이딩 접근 방식입니다.

각 신호는 확인 전에 설정의 품질과 신뢰성을 측정하는 가중 점수를 통해 평가됩니다.

점수 시스템 구성 (0–100)

각 요인은 신호의 강도를 평가하는 전체 점수에 기여합니다.