Adaptive Range Breakout MT5

ARB est un indicateur conçu pour identifier les opportunités de breakout à haute probabilité grâce à un système de canaux ATR adaptatifs et un scoring multi-facteurs précis (0 à 100).

Il combine volatilité, volume, momentum et tendance multi-timeframe pour offrir des signaux filtrés, visuels et exploitables en temps réel.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

L’indicateur repose sur le concept d’Adaptive Range Breakout (ARB), une approche moderne du trading de cassures qui ajuste automatiquement ses seuils selon la volatilité du marché (ATR) et la structure dynamique des prix.

Chaque signal est évalué par un score pondéré qui mesure la qualité et la fiabilité du setup avant confirmation.

COMPOSITION DU SYSTÈME DE SCORING (0–100)

Chaque facteur contribue à un score global permettant d’évaluer la force du signal :