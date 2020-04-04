Adaptive Range Breakout MT5

ARB é um indicador desenvolvido para identificar oportunidades de rompimento (breakout) de alta probabilidade, através de um sistema de canais ATR adaptativos e um modelo de pontuação multifatorial preciso (0–100).

Combina volatilidade, volume, momentum e tendência multi–timeframe para oferecer sinais filtrados, visuais e acionáveis em tempo real.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

O indicador baseia-se no conceito de Adaptive Range Breakout (ARB) — uma abordagem moderna de trading de rompimentos que ajusta automaticamente seus limites de acordo com a volatilidade do mercado (ATR) e a estrutura dinâmica dos preços.

Cada sinal é avaliado por uma pontuação ponderada que mede a qualidade e a confiabilidade do setup antes da confirmação.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO (0–100)

Cada fator contribui para uma pontuação global que avalia a força do sinal: