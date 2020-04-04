Adaptive Range Breakout MT5

ARB — это индикатор, созданный для выявления высоковероятных прорывов с помощью адаптивной системы каналов ATR и точной многофакторной оценки (0–100).
Он объединяет волатильность, объём, импульс и мультифреймовый тренд, чтобы предоставлять фильтрованные, наглядные и практические сигналы в реальном времени.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Индикатор основан на концепции Adaptive Range Breakout (ARB) — современном подходе к торговле на пробоях, который автоматически регулирует пороги в зависимости от волатильности рынка (ATR) и динамической структуры цены.
Каждый сигнал оценивается по взвешенной шкале, измеряющей качество и надёжность сетапа до подтверждения.

КОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ (0–100)

Каждый фактор вносит вклад в общий балл, определяющий силу сигнала:

Фактор Вес Описание
Позиция в канале 40% Определяет, где находится цена в текущей зоне ATR
Близость к пробою 25% Оценивает расстояние до ключевого уровня
Подтверждение объёмом 15% Сравнивает текущий объём со скользящей средней
Тренд старшего таймфрейма (HTF) 15% Проверяет соответствие тренду старшего таймфрейма
Недавний импульс 5% Учитывает динамику краткосрочного движения цены

