Il est temps d’arrêter de compter sur la chance pour votre réussite commerciale.

Présentation d'EA Mastermind , un chef-d'œuvre haut de gamme conçu par l' équipe BATIK , un groupe de professionnels spécialisés dans l'analyse de marché, les systèmes algorithmiques et les outils de trading intelligents.

Soutient stratégies de probabilité multi-comptes ou multi-paires pour une croissance équilibrée.

Idéal pour recherche personnalisée sur les paires et les séances de trading.

Moteur de trading automatique avec logique de décision sensible au contexte .

Planifier et exécuter Ordres limite/stop directement sur le graphique actif.

Déplacez-vous instantanément Niveaux TP/SL ou ajustez toutes les positions ouvertes à la fois.

Effectuez des transactions manuelles avec simplicité actions glisser-déposer .

Offres Conseil basé sur l'IA messages, facilement compréhensibles par les débutants.

Fournit des informations visuelles sur les tendances du marché et les niveaux de volatilité.

De nombreux EA promettent la perfection à travers des captures d'écran tape-à-l'œil et des backtests irréalistes. EA Mastermind est différent — c'est transparent, authentique et véritablement fonctionnel. Son interface WYSIWYG claire, son analyse adaptative en temps réel et ses mises à jour continues alignées sur les évolutions du marché mondial en font un un compagnon de trading à long terme , pas seulement un outil temporaire.

EA AutoRobot – exécute les transactions automatiquement avec une intelligence adaptative.

Panneau de trading intelligent – permet un contrôle manuel précis directement à partir de votre carte.

Analyseur de signaux AI Mastermind – fournit des informations de marché de qualité professionnelle.

A. EA Quantum IQ7 TOUT-EN-UN (Premium / Payant)

Le moteur principal d'EA Mastermind

Entrez dans le futur du trading intelligent avec EA Quantum IQ7 ALL in ONE , le moteur principal qui alimente l'ensemble de l'écosystème EA Mastermind.

Développé par l' équipe BATIK , ce système sophistiqué fusionne l'intelligence analytique, les algorithmes adaptatifs et l'exécution autonome, offrant aux traders un contrôle total sur toutes les conditions du marché.

EA Quantum IQ7 ALL in ONE n'est pas seulement un Expert Advisor : c'est votre partenaire IA 24h/24 et 7j /7, qui analyse, s'adapte et exécute en permanence avec une précision qui rivalise avec celle des bureaux professionnels.

Son intégration avec AI Mastermind ouvre une nouvelle dimension d’analyse en temps réel, de synchronisation des symboles et de performances d’auto-apprentissage qui évoluent avec le marché lui-même.

Il s'agit du module de base premium requis pour le trading réel — l'expression ultime de la puissance, de la logique et de la précision.

Combinez-le avec ses modules complémentaires ci-dessous pour compléter votre suite EA Mastermind Ultimate :

EA Quantum IQ7 BackteST – Module de backtesting (gratuit)

Oscillateur IQ7 – Module complémentaire analytique (gratuit)

AI Ribbon IQ7 – Couche d'intelligence visuelle (gratuite)

EA Quantum IQ7 TOUT EN UN — Où l'intelligence artificielle devient une véritable stratégie.

B. EA Quantum IQ7 BackteST (Gratuit)

Découvrez, testez et perfectionnez votre stratégie

Découvrez toute la logique d' EA Mastermind sans limites.

EA Quantum IQ7 BackteST est votre environnement sandbox , permettant aux traders d'explorer, d'expérimenter et d'affiner librement les configurations de trading — aucune entrée de licence requise.

Utilisez cette version pour identifier vos combinaisons paire/période les plus rentables. Son moteur flexible reproduit la structure réelle d'EA Mastermind, vous permettant de simuler, d'analyser et de perfectionner votre approche avant de la lancer.

Suivez ces étapes simples pour commencer :

Téléchargez tous les modules associés répertoriés ci-dessous. Commencez avec EA Quantum IQ7 ALL in ONE , en utilisant le code ID DEMO-101. Une fois familiarisé, passez à BackteST pour une expérimentation plus large. Concentrez votre analyse sur les données récentes d’un mois et sur les périodes H4–M5. Identifiez vos configurations de symboles les plus puissantes, guidé par la précision d'AI Mastermind .

Associez-le aux modules complémentaires ci-dessous pour une visibilité et un contrôle optimaux :

Oscillateur IQ7

Ruban AI IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST — Le terrain d'entraînement pour votre prochaine percée.

C. Oscillateur IQ7 (module complémentaire gratuit)

Analyseur de dynamique de marché profond

Présentation d'Oscillator IQ7 , un puissant module complémentaire analytique conçu pour améliorer la profondeur et la précision de votre système EA Mastermind .

Cet outil intelligent visualise l’énergie sous-jacente du marché, vous aidant à identifier les changements de dynamique, les zones d’épuisement et le potentiel de renversement avec une clarté remarquable.

Conçu comme le cœur analytique de l'écosystème Mastermind, il fonctionne de manière transparente avec EA Quantum IQ7 ALL in ONE et BackteST , permettant aux traders de voir non seulement où le marché évolue, mais aussi pourquoi il évolue.

Idéal pour les traders qui exigent une vision plus approfondie avant l'exécution, Oscillator IQ7 est votre passerelle visuelle vers des décisions plus intelligentes et basées sur les données.

Combinez ceci avec :

EA Quantum IQ7 TOUT en UN

Test de rétroaction EA Quantum IQ7

Ruban AI IQ7

Oscillateur IQ7 — Ressentez le pouls du marché avant qu'il ne batte.

D. AI Ribbon IQ7 (module complémentaire gratuit)

Synchronisation des tendances visuelles pour le système Mastermind

Découvrez AI Ribbon IQ7 , la dernière couche d'intelligence visuelle de la suite EA Mastermind, conçue pour révéler le rythme, l'alignement et la dynamique du marché dans un affichage intuitif.

Ce module complémentaire élégant relie vos outils d'analyse et votre logique de trading, vous aidant à synchroniser sans effort la direction des tendances sur plusieurs périodes et symboles.

Il fournit une représentation visuelle propre et intelligente qui complète votre AI Mastermind , AutoRobot et Smart Panel , complétant ainsi l'écosystème EA Mastermind.

Qu'il soit utilisé pour l'analyse, la confirmation ou le timing de précision, AI Ribbon IQ7 améliore la prise de décision et vous aide à trader en toute confiance et clarté.

Combinez ceci avec :

EA Quantum IQ7 TOUT en UN

Test de rétroaction EA Quantum IQ7

Oscillateur IQ7

AI Ribbon IQ7 — L’art de voir les tendances avant qu’elles ne se forment.

