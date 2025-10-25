EA Quantum IQ7 ALL in ONE
- Experts
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Version: 5.102
- Activations: 5
EA Mastermind – La solution de trading intelligente et tout-en-un
Il est temps d’arrêter de compter sur la chance pour votre réussite commerciale.
Présentation d'EA Mastermind , un chef-d'œuvre haut de gamme conçu par l' équipe BATIK , un groupe de professionnels spécialisés dans l'analyse de marché, les systèmes algorithmiques et les outils de trading intelligents.
EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product:
-
Analyseur de signaux AI Mastermind – fournit des informations de marché de qualité professionnelle.
-
Panneau de trading intelligent – permet un contrôle manuel précis directement à partir de votre carte.
-
EA AutoRobot – exécute les transactions automatiquement avec une intelligence adaptative.
Pourquoi cet EA se démarque
De nombreux EA promettent la perfection à travers des captures d'écran tape-à-l'œil et des backtests irréalistes.
EA Mastermind est différent — c'est transparent, authentique et véritablement fonctionnel.
Son interface WYSIWYG claire, son analyse adaptative en temps réel et ses mises à jour continues alignées sur les évolutions du marché mondial en font un un compagnon de trading à long terme , pas seulement un outil temporaire.
Fonctionnalités principales
a. Analyseur « AI Mastermind »
-
Analyses 8 paires de devises majeures sur plusieurs périodes (H4–M1).
-
Fournit des informations visuelles sur les tendances du marché et les niveaux de volatilité.
-
Offres Conseil basé sur l'IA messages, facilement compréhensibles par les débutants.
b. Panneau de trading intelligent
-
Effectuez des transactions manuelles avec simplicité actions glisser-déposer .
-
Déplacez-vous instantanément Niveaux TP/SL ou ajustez toutes les positions ouvertes à la fois.
-
Planifier et exécuter Ordres limite/stop directement sur le graphique actif.
c. AutoRobot EA adaptatif
-
Moteur de trading automatique avec logique de décision sensible au contexte .
-
Idéal pour recherche personnalisée sur les paires et les séances de trading.
-
Soutient stratégies de probabilité multi-comptes ou multi-paires pour une croissance équilibrée.
------------------------------------------------------------------------------------
A. EA Quantum IQ7 TOUT-EN-UN (Premium / Payant)
Le moteur principal d'EA Mastermind
Entrez dans le futur du trading intelligent avec EA Quantum IQ7 ALL in ONE , le moteur principal qui alimente l'ensemble de l'écosystème EA Mastermind.
Développé par l' équipe BATIK , ce système sophistiqué fusionne l'intelligence analytique, les algorithmes adaptatifs et l'exécution autonome, offrant aux traders un contrôle total sur toutes les conditions du marché.
EA Quantum IQ7 ALL in ONE n'est pas seulement un Expert Advisor : c'est votre partenaire IA 24h/24 et 7j /7, qui analyse, s'adapte et exécute en permanence avec une précision qui rivalise avec celle des bureaux professionnels.
Son intégration avec AI Mastermind ouvre une nouvelle dimension d’analyse en temps réel, de synchronisation des symboles et de performances d’auto-apprentissage qui évoluent avec le marché lui-même.
Il s'agit du module de base premium requis pour le trading réel — l'expression ultime de la puissance, de la logique et de la précision.
Combinez-le avec ses modules complémentaires ci-dessous pour compléter votre suite EA Mastermind Ultimate :
-
EA Quantum IQ7 BackteST – Module de backtesting (gratuit)
-
Oscillateur IQ7 – Module complémentaire analytique (gratuit)
-
AI Ribbon IQ7 – Couche d'intelligence visuelle (gratuite)
-
EA Quantum IQ7 TOUT EN UN — Où l'intelligence artificielle devient une véritable stratégie.
------------------------------------------------------------------------------------
B. EA Quantum IQ7 BackteST (Gratuit)
Découvrez, testez et perfectionnez votre stratégie
Découvrez toute la logique d' EA Mastermind sans limites.
EA Quantum IQ7 BackteST est votre environnement sandbox , permettant aux traders d'explorer, d'expérimenter et d'affiner librement les configurations de trading — aucune entrée de licence requise.
Utilisez cette version pour identifier vos combinaisons paire/période les plus rentables. Son moteur flexible reproduit la structure réelle d'EA Mastermind, vous permettant de simuler, d'analyser et de perfectionner votre approche avant de la lancer.
Suivez ces étapes simples pour commencer :
-
Téléchargez tous les modules associés répertoriés ci-dessous.
-
Commencez avec EA Quantum IQ7 ALL in ONE , en utilisant le code ID DEMO-101.
-
Une fois familiarisé, passez à BackteST pour une expérimentation plus large.
-
Concentrez votre analyse sur les données récentes d’un mois et sur les périodes H4–M5.
-
Identifiez vos configurations de symboles les plus puissantes, guidé par la précision d'AI Mastermind .
Associez-le aux modules complémentaires ci-dessous pour une visibilité et un contrôle optimaux :
-
Oscillateur IQ7
-
Ruban AI IQ7
-
EA Quantum IQ7 BackteST — Le terrain d'entraînement pour votre prochaine percée.
------------------------------------------------------------------------------------
C. Oscillateur IQ7 (module complémentaire gratuit)
Analyseur de dynamique de marché profond
Présentation d'Oscillator IQ7 , un puissant module complémentaire analytique conçu pour améliorer la profondeur et la précision de votre système EA Mastermind .
Cet outil intelligent visualise l’énergie sous-jacente du marché, vous aidant à identifier les changements de dynamique, les zones d’épuisement et le potentiel de renversement avec une clarté remarquable.
Conçu comme le cœur analytique de l'écosystème Mastermind, il fonctionne de manière transparente avec EA Quantum IQ7 ALL in ONE et BackteST , permettant aux traders de voir non seulement où le marché évolue, mais aussi pourquoi il évolue.
Idéal pour les traders qui exigent une vision plus approfondie avant l'exécution, Oscillator IQ7 est votre passerelle visuelle vers des décisions plus intelligentes et basées sur les données.
Combinez ceci avec :
-
EA Quantum IQ7 TOUT en UN
-
Test de rétroaction EA Quantum IQ7
-
Ruban AI IQ7
-
Oscillateur IQ7 — Ressentez le pouls du marché avant qu'il ne batte.
------------------------------------------------------------------------------------
D. AI Ribbon IQ7 (module complémentaire gratuit)
Synchronisation des tendances visuelles pour le système Mastermind
Découvrez AI Ribbon IQ7 , la dernière couche d'intelligence visuelle de la suite EA Mastermind, conçue pour révéler le rythme, l'alignement et la dynamique du marché dans un affichage intuitif.
Ce module complémentaire élégant relie vos outils d'analyse et votre logique de trading, vous aidant à synchroniser sans effort la direction des tendances sur plusieurs périodes et symboles.
Il fournit une représentation visuelle propre et intelligente qui complète votre AI Mastermind , AutoRobot et Smart Panel , complétant ainsi l'écosystème EA Mastermind.
Qu'il soit utilisé pour l'analyse, la confirmation ou le timing de précision, AI Ribbon IQ7 améliore la prise de décision et vous aide à trader en toute confiance et clarté.
Combinez ceci avec :
-
EA Quantum IQ7 TOUT en UN
-
Test de rétroaction EA Quantum IQ7
-
Oscillateur IQ7
-
AI Ribbon IQ7 — L’art de voir les tendances avant qu’elles ne se forment.
------------------------------------------------------------------------------------
- Activer la démo gratuite – Paramètres requis
Pour activer le fichier de démonstration gratuit sur votre graphique (conformément à la politique de MQL5.com), ID-CODE = "DEMO-101" nécessite : Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
- Besoin d’une vraie solution ?
Si votre backtest (intervalles courts) avec Dépôt de 10 000 $ et taille de lot de 0,05 spectacles 5 % de bénéfice mensuel , mais le drawdown absolu approche les 50 %, considérez :
-
Ajout tampon de fonds propres (au moins 1x dépôt), ou
-
Réduction de la taille du lot dans les paramètres EA.
Les clients recevront instructions de stratégie personnalisées après l'achat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5 activations — Maximiser le potentiel de profit
Vous recevrez 5 activations EA . À utiliser avec intervalles de 2 à 5 jours sur différents comptes pour augmenter la probabilité. Recommandé : utiliser VPS puissant capable d'exécuter 5 MetaTraders. Vous pouvez utiliser n'importe quel courtier, mais tester d'abord la compatibilité — certains courtiers à terme ont des politiques uniques.
- Garantie de remboursement
Si vous n'êtes pas satisfait de notre service ou de notre produit dans les une semaine , demandez simplement un Remboursement via l'assistance MQL5 . Il s'agit d'une fonctionnalité standard de MQL5, entièrement prise en charge. Pour toute preuve de remboursement antérieur, contactez-nous : nous sommes transparents.
- Après l’achat — Quelle est la prochaine étape ?
Après paiement, envoyez-nous un message pour recevoir :
-
Guide d'installation complet et instructions de stratégie de profit rapide.
-
Ton code d'activation unique .
Remarque : sans cela, votre EA restera en mode démo (ID-CODE = DEMO-101) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philosophie du produit
Nous pensons que le trading moderne doit être intelligent, transparent et efficace.
EA Mastermind n'est pas seulement un robot : c'est un mentor numérique conçu pour vous aider à comprendre le marché, et pas seulement à y réagir.
Découvrez comment le trading peut être plus intelligent, plus simple et plus gratifiant.
Essayez EA Mastermind dès aujourd'hui, car le succès n'est pas une question de chance, mais d'exécution intelligente.
No. Tagline 1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team” 2 “Trading isn’t luck. It’s intelligence.” 3 “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.” 4 Master the market with the power of AI Mastermind.” 5 “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.” 6 “Redefine trading. One click, endless possibilities.”
Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:
[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]
Final Note
EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.
We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.
The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Add-Ons Free : Oscillator IQ7 and Ai Ribbon IQ7
If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.