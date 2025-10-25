EA Quantum IQ7 ALL in ONE
- 专家
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- 版本: 60.5
- 更新: 28 十一月 2025
- 激活: 5
EA Mastermind – 智能一体化交易解决方案
现在是时候停止依赖运气来获得交易成功了。
介绍EA Mastermind ，这是由BATIK 团队设计的高级杰作，BATIK 团队是一群专门从事市场分析、算法系统和智能交易工具的专业人士。
EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product:
-
AI Mastermind 信号分析仪 – 提供专业级的市场情报。
-
智能交易面板 – 直接从您的图表实现精确的手动控制。
-
EA汽车机器人 – 利用自适应智能自动执行交易。
这款 EA 为何脱颖而出
许多 EA 通过华丽的截图和不切实际的回测来承诺完美。
EA Mastermind 不同之处在于 透明、真实、真正实用。
其简洁的所见即所得界面、实时自适应分析以及与全球市场变化同步的持续更新使其成为 长期交易伙伴，而不仅仅是临时工具。
核心功能
a.“AI Mastermind”分析仪
-
分析 8种主要货币对 跨越多个时间范围（H4–M1）。
-
提供对市场趋势和波动水平的视觉洞察。
-
优惠 人工智能驱动的咨询 信息，初学者很容易理解。
b. 智能交易面板
-
使用简单的手动交易 拖放操作。
-
立即移动 止盈/止损水平 或一次性调整所有未平仓头寸。
-
计划和执行 限价/止损单 直接在活动图表上。
c.自适应EA AutoRobot
-
自动交易引擎 情境感知决策逻辑。
-
非常适合 定制研究 跨货币对和交易时段。
-
支持 多账户或多对概率策略 实现平衡增长。
------------------------------------------------------------------------------------------------
A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE （高级/付费）
EA Mastermind 的核心引擎
使用EA Quantum IQ7 ALL in ONE迈向智能交易的未来，它是驱动整个 EA Mastermind 生态系统的主要引擎。
该复杂系统由BATIK 团队开发，融合了分析智能、自适应算法和自主执行，使交易者能够完全控制所有市场状况。
EA Quantum IQ7 ALL in ONE不仅仅是一个专家顾问 - 它是您的全天候人工智能合作伙伴，能够持续分析、调整和执行，其精确度可与专业办公桌相媲美。
它与AI Mastermind的集成开启了实时分析、符号同步和自学习性能的新维度，并随着市场本身的发展而发展。
这是真实交易所需的高级核心模块——力量、逻辑和精确度的终极体现。
将其与下面的补充附件相结合，以完成您的EA Mastermind Ultimate Suite ：
-
EA Quantum IQ7 BackteST – 回测模块（免费）
-
振荡器 IQ7 – 分析插件（免费）
-
AI Ribbon IQ7 – 视觉智能层（免费）
-
EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 人工智能成为真正的战略。
------------------------------------------------------------------------------------------------
B. EA Quantum IQ7 BackteST （免费）
发现、测试并完善您的策略
无限制地体验EA Mastermind的完整逻辑。
EA Quantum IQ7 BackteST是您的沙盒环境，允许交易者自由探索、试验和完善交易设置——无需许可证输入。
使用此版本来识别您最有利可图的交易对/时间框架组合。其灵活的引擎反映了真实的 EA Mastermind 结构，可帮助您在上线前模拟、分析和完善您的方法。
请按照以下简单步骤开始：
-
下载下面列出的所有相关模块。
-
从EA Quantum IQ7 ALL in ONE开始，使用 ID 代码 DEMO-101 。
-
一旦熟悉，就切换到BackteST进行更广泛的实验。
-
将您的分析重点放在最近 1 个月的数据和 H4-M5 时间范围内。
-
识别您最强的符号设置——由AI Mastermind精确指导。
将其与以下附加组件配对以获得最佳洞察和控制：
-
振荡器 IQ7
-
人工智能丝带 IQ7
-
EA Quantum IQ7 BackteST — 您下一次突破的训练场。
------------------------------------------------------------------------------------------------
C. 振荡器 IQ7 （免费附加组件）
深度市场动量分析器
介绍Oscillator IQ7 ，这是一款功能强大的分析插件，旨在增强您的EA Mastermind系统的深度和准确性。
这个智能工具可以可视化潜在的市场能量——帮助您以惊人的清晰度查明动量转变、衰竭区域和逆转潜力。
它被设计为 Mastermind 生态系统的分析心脏，与EA Quantum IQ7 ALL in ONE和BackteST无缝协作，让交易者不仅可以看到市场走势，还可以看到市场走势的原因。
Oscillator IQ7非常适合那些在执行前需要更深入洞察的交易者，它是您做出更智能、数据驱动决策的视觉门户。
将其与以下结合起来：
-
EA Quantum IQ7 一体机
-
EA Quantum IQ7 背板测试
-
人工智能丝带 IQ7
-
振荡器 IQ7 — 在市场跳动之前感受其脉搏。
------------------------------------------------------------------------------------------------
D.AI Ribbon IQ7 （免费附加组件）
Mastermind 系统的视觉趋势同步
了解AI Ribbon IQ7 ，这是 EA Mastermind 套件的最终视觉智能层- 旨在通过一个直观的显示揭示市场节奏、一致性和动量。
这个优雅的附加组件连接了您的分析工具和交易逻辑，帮助您轻松地跨多个时间范围和符号同步趋势方向。
它提供了清晰、智能的视觉表现，补充了您的AI Mastermind 、 AutoRobot和Smart Panel ，从而完善了 EA Mastermind 生态系统。
无论用于分析、确认还是精确计时， AI Ribbon IQ7都能增强决策能力，帮助您充满信心、清晰地进行交易。
将其与以下结合起来：
-
EA Quantum IQ7 一体机
-
EA Quantum IQ7 背板测试
-
振荡器 IQ7
-
AI Ribbon IQ7 — 在趋势形成之前洞察趋势的艺术。
------------------------------------------------------------------------------------------------
- 激活免费演示版 – 必需设置
To activate the free demo file on your chart (as per MQL5.com policy), ID-CODE = "DEMO-101" requires:
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
- 需要真正的解决方案吗？
如果你的回测（短间隔） 10,000 美元押金和 0.05 手 节目 每月利润为 5% ，但绝对亏损接近 50%，请考虑：
-
添加 股权缓冲 （至少 1 倍存款），或
-
减少 EA 设置中的手数大小。
客户将收到 定制策略指令 购买后。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5 个激活——最大化利润潜力
您将收到 5 个 EA 激活。使用它们 间隔2-5天 跨不同账户提高概率。建议：使用 强大的 VPS 能够运行 5 个 MetaTrader。您可以使用任何经纪商，但 首先测试兼容性 — 一些期货经纪商有独特的政策。
- 退款保证
如果您对我们的服务或产品不满意 一周内，只需请求 通过 MQL5 支持退款。这是标准的 MQL5 功能，我们完全支持。如果您需要之前退款的证明，请给我们留言——我们保证透明透明。
- 购买后——下一步是什么？
付款后，给我们留言以接收：
-
完整的设置指南和快速盈利策略说明。
-
你的 唯一的激活码。
注意：如果没有这个，你的 EA 将保留在 演示模式（ID-CODE = DEMO-101） 。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
产品理念
我们相信现代交易应该是智能、透明和高效的。
EA Mastermind 不仅仅是一个机器人——它还是一个数字导师，旨在帮助您了解市场，而不仅仅是对市场做出反应。
体验如何让交易变得更智能、更简单、更有回报。
今天就尝试EA Mastermind — 因为成功不是运气，而是明智的执行。