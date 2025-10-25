EA Quantum IQ7 ALL in ONE

It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

EA Mastermind – 智能一体化交易解决方案

现在是时候停止依赖运气来获得交易成功了。
介绍EA Mastermind ，这是由BATIK 团队设计的高级杰作，BATIK 团队是一群专门从事市场分析、算法系统和智能交易工具的专业人士。

EA Mastermind  is not just another Expert Advisor — it’s a  complete, integrated system  that merges three essential powers into one seamless product:

  1. AI Mastermind 信号分析仪  – 提供专业级的市场情报。

  2. 智能交易面板  – 直接从您的图表实现精确的手动控制。

  3. EA汽车机器人  – 利用自适应智能自动执行交易。

这款 EA 为何脱颖而出

许多 EA 通过华丽的截图和不切实际的回测来承诺完美。
EA Mastermind  不同之处在于 透明、真实、真正实用。
其简洁的所见即所得界面、实时自适应分析以及与全球市场变化同步的持续更新使其成为 长期交易伙伴，而不仅仅是临时工具。

核心功能

a.“AI Mastermind”分析仪

  • 分析  8种主要货币对 跨越多个时间范围（H4–M1）。

  • 提供对市场趋势和波动水平的视觉洞察。

  • 优惠 人工智能驱动的咨询 信息，初学者很容易理解。

b. 智能交易面板

  • 使用简单的手动交易 拖放操作

  • 立即移动 止盈/止损水平 或一次性调整所有未平仓头寸。

  • 计划和执行 限价/止损单 直接在活动图表上。

c.自适应EA AutoRobot

  • 自动交易引擎 情境感知决策逻辑

  • 非常适合 定制研究 跨货币对和交易时段。

  • 支持 多账户或多对概率策略 实现平衡增长。

------------------------------------------------------------------------------------------------

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE （高级/付费）

------------------------------------------------------------------------------------------------

EA Mastermind 的核心引擎

使用EA Quantum IQ7 ALL in ONE迈向智能交易的未来，它是驱动整个 EA Mastermind 生态系统的主要引擎
该复杂系统由BATIK 团队开发，融合了分析智能、自适应算法和自主执行，使交易者能够完全控制所有市场状况。

EA Quantum IQ7 ALL in ONE不仅仅是一个专家顾问 - 它是您的全天候人工智能合作伙伴，能够持续分析、调整和执行，其精确度可与专业办公桌相媲美。
它与AI Mastermind的集成开启了实时分析、符号同步和自学习性能的新维度，并随着市场本身的发展而发展。

这是真实交易所需的高级核心模块——力量、逻辑和精确度的终极体现。
将其与下面的补充附件相结合，以完成您的EA Mastermind Ultimate Suite 

  • EA Quantum IQ7 BackteST – 回测模块（免费）

  • 振荡器 IQ7 – 分析插件（免费）

  • AI Ribbon IQ7 – 视觉智能层（免费）

  • EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 人工智能成为真正的战略。

------------------------------------------------------------------------------------------------

B. EA Quantum IQ7 BackteST （免费）

------------------------------------------------------------------------------------------------

发现、测试并完善您的策略

无限制地体验EA Mastermind的完整逻辑。
EA Quantum IQ7 BackteST是您的沙盒环境，允许交易者自由探索、试验和完善交易设置——无需许可证输入。

使用此版本来识别您最有利可图的交易对/时间框架组合。其灵活的引擎反映了真实的 EA Mastermind 结构，可帮助您在上线前模拟、分析和完善您的方法。

请按照以下简单步骤开始：

  1. 下载下面列出的所有相关模块。

  2. EA Quantum IQ7 ALL in ONE开始，使用 ID 代码 DEMO-101 。

  3. 一旦熟悉，就切换到BackteST进行更广泛的实验。

  4. 将您的分析重点放在最近 1 个月的数据和 H4-M5 时间范围内。

  5. 识别您最强的符号设置——由AI Mastermind精确指导。

将其与以下附加组件配对以获得最佳洞察和控制：

  • 振荡器 IQ7

  • 人工智能丝带 IQ7

  • EA Quantum IQ7 BackteST — 您下一次突破的训练场。

------------------------------------------------------------------------------------------------

C. 振荡器 IQ7 （免费附加组件）

------------------------------------------------------------------------------------------------

深度市场动量分析器

介绍Oscillator IQ7 ，这是一款功能强大的分析插件，旨在增强您的EA Mastermind系统的深度和准确性。
这个智能工具可以可视化潜在的市场能量——帮助您以惊人的清晰度查明动量转变、衰竭区域和逆转潜力。

它被设计为 Mastermind 生态系统的分析心脏，与EA Quantum IQ7 ALL in ONEBackteST无缝协作，让交易者不仅可以看到市场走势，还可以看到市场走势的原因

Oscillator IQ7非常适合那些在执行前需要更深入洞察的交易者，它是您做出更智能、数据驱动决策的视觉门户。

将其与以下结合起来：

  • EA Quantum IQ7 一体机

  • EA Quantum IQ7 背板测试

  • 人工智能丝带 IQ7

  • 振荡器 IQ7 — 在市场跳动之前感受其脉搏。

------------------------------------------------------------------------------------------------

D.AI Ribbon IQ7 （免费附加组件）

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mastermind 系统的视觉趋势同步

了解AI Ribbon IQ7 ，这是 EA Mastermind 套件的最终视觉智能层- 旨在通过一个直观的显示揭示市场节奏、一致性和动量。

这个优雅的附加组件连接了您的分析工具和交易逻辑，帮助您轻松地跨多个时间范围和符号同步趋势方向。
它提供了清晰、智能的视觉表现，补充了您的AI Mastermind  AutoRobotSmart Panel ，从而完善了 EA Mastermind 生态系统。

无论用于分析、确认还是精确计时， AI Ribbon IQ7都能增强决策能力，帮助您充满信心、清晰地进行交易。

将其与以下结合起来：

  • EA Quantum IQ7 一体机

  • EA Quantum IQ7 背板测试

  • 振荡器 IQ7

  • AI Ribbon IQ7 — 在趋势形成之前洞察趋势的艺术。

------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 激活免费演示版 – 必需设置

To activate the free demo file on your chart (as per MQL5.com policy), ID-CODE = "DEMO-101" requires:

Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.

Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck
1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events
2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading

---------------------- next----------------------  //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading
3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL
   ----------------------next----------------------    + add: https:// api . telegram . org  
   ----------------------next----------------------    + add: https:// script . google . com   

  • 需要真正的解决方案吗？

如果你的回测（短间隔）   10,000 美元押金和 0.05 手 节目 每月利润为 5% ，但绝对亏损接近 50%，请考虑：

  • 添加 股权缓冲  （至少 1 倍存款），或

  • 减少 EA 设置中的手数大小。

客户将收到 定制策略指令 购买后。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5 个激活——最大化利润潜力

您将收到  5 个 EA 激活。使用它们 间隔2-5天 跨不同账户提高概率。建议：使用 强大的 VPS  能够运行 5 个 MetaTrader。您可以使用任何经纪商，但 首先测试兼容性  — 一些期货经纪商有独特的政策。

  • 退款保证

如果您对我们的服务或产品不满意 一周内，只需请求 通过 MQL5 支持退款。这是标准的 MQL5 功能，我们完全支持。如果您需要之前退款的证明，请给我们留言——我们保证透明透明。

  • 购买后——下一步是什么？

付款后，给我们留言以接收：

  • 完整的设置指南和快速盈利策略说明。

  • 你的 唯一的激活码
    注意：如果没有这个，你的 EA 将保留在 演示模式（ID-CODE = DEMO-101） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品理念

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我们相信现代交易应该是智能、透明和高效的。
EA Mastermind 不仅仅是一个机器人——它还是一个数字导师，旨在帮助您了解市场，而不仅仅是对市场做出反应。

体验如何让交易变得更智能、更简单、更有回报。
今天就尝试EA Mastermind — 因为成功不是运气，而是明智的执行。



