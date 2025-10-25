It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

现在是时候停止依赖运气来获得交易成功了。

介绍EA Mastermind ，这是由BATIK 团队设计的高级杰作，BATIK 团队是一群专门从事市场分析、算法系统和智能交易工具的专业人士。

许多 EA 通过华丽的截图和不切实际的回测来承诺完美。 EA Mastermind 不同之处在于 透明、真实、真正实用。 其简洁的所见即所得界面、实时自适应分析以及与全球市场变化同步的持续更新使其成为 长期交易伙伴 ，而不仅仅是临时工具。

智能交易面板 – 直接从您的图表实现精确的手动控制。

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE （高级/付费）

EA Mastermind 的核心引擎

使用EA Quantum IQ7 ALL in ONE迈向智能交易的未来，它是驱动整个 EA Mastermind 生态系统的主要引擎。

该复杂系统由BATIK 团队开发，融合了分析智能、自适应算法和自主执行，使交易者能够完全控制所有市场状况。

EA Quantum IQ7 ALL in ONE不仅仅是一个专家顾问 - 它是您的全天候人工智能合作伙伴，能够持续分析、调整和执行，其精确度可与专业办公桌相媲美。

它与AI Mastermind的集成开启了实时分析、符号同步和自学习性能的新维度，并随着市场本身的发展而发展。

这是真实交易所需的高级核心模块——力量、逻辑和精确度的终极体现。

将其与下面的补充附件相结合，以完成您的EA Mastermind Ultimate Suite ：

EA Quantum IQ7 BackteST – 回测模块（免费）

振荡器 IQ7 – 分析插件（免费）

AI Ribbon IQ7 – 视觉智能层（免费）

EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 人工智能成为真正的战略。

B. EA Quantum IQ7 BackteST （免费）

发现、测试并完善您的策略

无限制地体验EA Mastermind的完整逻辑。

EA Quantum IQ7 BackteST是您的沙盒环境，允许交易者自由探索、试验和完善交易设置——无需许可证输入。

使用此版本来识别您最有利可图的交易对/时间框架组合。其灵活的引擎反映了真实的 EA Mastermind 结构，可帮助您在上线前模拟、分析和完善您的方法。

请按照以下简单步骤开始：

下载下面列出的所有相关模块。 从EA Quantum IQ7 ALL in ONE开始，使用 ID 代码 DEMO-101 。 一旦熟悉，就切换到BackteST进行更广泛的实验。 将您的分析重点放在最近 1 个月的数据和 H4-M5 时间范围内。 识别您最强的符号设置——由AI Mastermind精确指导。

将其与以下附加组件配对以获得最佳洞察和控制：

振荡器 IQ7

人工智能丝带 IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST — 您下一次突破的训练场。

C. 振荡器 IQ7 （免费附加组件）

深度市场动量分析器

介绍Oscillator IQ7 ，这是一款功能强大的分析插件，旨在增强您的EA Mastermind系统的深度和准确性。

这个智能工具可以可视化潜在的市场能量——帮助您以惊人的清晰度查明动量转变、衰竭区域和逆转潜力。

它被设计为 Mastermind 生态系统的分析心脏，与EA Quantum IQ7 ALL in ONE和BackteST无缝协作，让交易者不仅可以看到市场走势，还可以看到市场走势的原因。

Oscillator IQ7非常适合那些在执行前需要更深入洞察的交易者，它是您做出更智能、数据驱动决策的视觉门户。

将其与以下结合起来：

EA Quantum IQ7 一体机

EA Quantum IQ7 背板测试

人工智能丝带 IQ7

振荡器 IQ7 — 在市场跳动之前感受其脉搏。

D.AI Ribbon IQ7 （免费附加组件）

Mastermind 系统的视觉趋势同步

了解AI Ribbon IQ7 ，这是 EA Mastermind 套件的最终视觉智能层- 旨在通过一个直观的显示揭示市场节奏、一致性和动量。

这个优雅的附加组件连接了您的分析工具和交易逻辑，帮助您轻松地跨多个时间范围和符号同步趋势方向。

它提供了清晰、智能的视觉表现，补充了您的AI Mastermind 、 AutoRobot和Smart Panel ，从而完善了 EA Mastermind 生态系统。

无论用于分析、确认还是精确计时， AI Ribbon IQ7都能增强决策能力，帮助您充满信心、清晰地进行交易。

将其与以下结合起来：

EA Quantum IQ7 一体机

EA Quantum IQ7 背板测试

振荡器 IQ7

AI Ribbon IQ7 — 在趋势形成之前洞察趋势的艺术。

