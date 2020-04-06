EA Quantum IQ7 ALL in ONE
EA Mastermind – 스마트한 올인원 트레이딩 솔루션
이제 거래 성공을 위해 운에만 의존하는 것은 그만둬야 할 때입니다.
시장 분석, 알고리즘 시스템, 지능형 거래 도구 분야를 전문으로 하는 전문가 그룹인 BATIK 팀 이 설계한 프리미엄 걸작 , EA Mastermind를 소개합니다.
EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product:
AI 마스터마인드 신호 분석기 – 전문가 수준의 시장 정보를 제공합니다.
스마트 트레이딩 패널 – 차트에서 직접 정밀한 수동 제어가 가능합니다.
EA 오토로봇 – 적응형 인텔리전스를 통해 자동으로 거래를 실행합니다.
이 EA가 돋보이는 이유
많은 EA는 화려한 스크린샷과 비현실적인 백테스트를 통해 완벽함을 약속합니다.
EA 마스터마인드 다르다 — 그것은 투명하고, 진정성이 있고, 정말 기능적입니다.
깔끔한 WYSIWYG 인터페이스, 실시간 적응 분석 및 글로벌 시장 변화에 맞춰 조정된 지속적인 업데이트로 인해 단순한 일시적 도구가 아닌 장기적인 거래 동반자 입니다.
핵심 기능
a. “AI 마스터마인드” 분석기
복수 8대 주요 통화쌍 여러 기간(H4–M1)에 걸쳐.
시장 동향과 변동성 수준에 대한 시각적 통찰력을 제공합니다.
제안 AI 기반 자문 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 메시지입니다.
b. 스마트 트레이딩 패널
간단한 수동 거래 수행 드래그 앤 드롭 동작 .
즉시 이동 TP/SL 수준 또는 모든 공개 포지션을 한 번에 조정합니다.
계획하고 실행하다 제한/중지 주문 활성 차트에 직접 표시됩니다.
c. 적응형 EA 오토로봇
자동 거래 엔진 맥락 인식 의사결정 논리 .
이상적 맞춤형 연구 여러 쌍과 거래 세션에 걸쳐.
지원합니다 다중 계정 또는 다중 쌍 확률 전략 균형 잡힌 성장을 위해.
A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (프리미엄/유료)
EA 마스터마인드의 핵심 엔진
EA Mastermind 생태계 전체를 구동하는 주요 엔진 인 EA Quantum IQ7 ALL in ONE 으로 지능형 거래의 미래를 열어보세요.
BATIK 팀 이 개발한 이 정교한 시스템은 분석적 지능, 적응형 알고리즘, 자율적 실행을 결합하여 트레이더가 모든 시장 상황에서 완벽한 통제력을 갖출 수 있도록 합니다.
EA Quantum IQ7 ALL in ONE 은 단순한 전문가 자문 도구가 아닙니다. 전문가용 책상에 버금가는 정밀성을 가지고 지속적으로 분석, 적응, 실행하는 24시간 연중무휴 AI 파트너 입니다.
AI Mastermind 와의 통합으로 실시간 분석, 심볼 동기화, 시장 자체와 함께 진화하는 자체 학습 성능의 새로운 차원이 열립니다.
이는 실제 거래에 필요한 프리미엄 핵심 모듈 로, 강력함, 논리성, 정밀성을 완벽하게 표현한 제품입니다.
아래의 보완적인 애드온과 결합하여 EA Mastermind Ultimate Suite를 완성하세요.
EA Quantum IQ7 BackteST – 백테스팅 모듈 (무료)
Oscillator IQ7 – 분석 추가 기능 (무료)
AI Ribbon IQ7 – 시각적 지능 레이어 (무료)
-
EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 인공지능이 실제 전략이 되는 곳.
B. EA Quantum IQ7 BackteST (무료)
전략을 발견하고, 테스트하고, 완벽하게 만드세요
제한 없이 EA Mastermind 의 모든 논리를 경험해보세요.
EA Quantum IQ7 BackteST 는 트레이더가 라이선스 입력 없이 자유롭게 트레이딩 설정을 탐색, 실험하고 개선할 수 있는 샌드박스 환경 입니다.
이 버전을 사용하여 가장 수익성이 높은 통화쌍/시간대 조합을 파악하세요. 유연한 엔진은 실제 EA 마스터마인드 구조를 반영하여 실제 서비스 출시 전에 전략을 시뮬레이션, 분석하고 완벽하게 구현할 수 있도록 도와줍니다.
시작하려면 다음의 간단한 단계를 따르세요.
아래 나열된 모든 관련 모듈을 다운로드하세요.
ID 코드 DEMO-101을 사용하여 EA Quantum IQ7 ALL in ONE 으로 시작하세요.
익숙해지면 BackteST 로 전환하여 더 폭넓은 실험을 해보세요.
최근 1개월 데이터와 H4~M5 기간에 대한 분석에 집중하세요.
AI 마스터마인드 의 정밀한 안내에 따라 가장 강력한 심볼 설정을 파악하세요.
최적의 통찰력과 제어를 위해 아래 애드온과 함께 사용하세요.
오실레이터 IQ7
AI 리본 IQ7
-
EA Quantum IQ7 BackteST - 귀하의 다음 혁신을 위한 훈련장.
C. Oscillator IQ7 (무료 추가 기능)
심층 시장 모멘텀 분석기
EA 마스터마인드 시스템의 깊이와 정확성을 향상시키도록 제작된 강력한 분석 애드온 , Oscillator IQ7을 소개합니다.
이 지능형 도구는 기본적인 시장 에너지를 시각화하여 모멘텀 변화, 소진 구역, 반전 가능성을 놀라울 정도로 명확하게 파악하는 데 도움을 줍니다.
Mastermind 생태계의 분석 심장부 로 설계된 이 제품은 EA Quantum IQ7 ALL in ONE 및 BackteST 와 원활하게 작동하여 트레이더가 시장이 어디로 움직이는지 뿐만 아니라 왜 움직이는지도 볼 수 있도록 해줍니다.
실행 전에 더욱 심층적인 통찰력을 요구하는 트레이더에게 적합한 Oscillator IQ7은 보다 스마트하고 데이터 기반의 의사 결정을 위한 시각적 게이트웨이입니다.
이것을 다음과 결합하세요:
EA Quantum IQ7 올인원
EA 퀀텀 IQ7 백테스트
AI 리본 IQ7
-
오실레이터 IQ7 - 시장이 뛰기 전에 시장의 맥박을 느껴보세요.
D. AI 리본 IQ7 (무료 추가 기능)
마스터마인드 시스템을 위한 시각적 트렌드 동기화
EA Mastermind 제품군의 마지막 시각적 인텔리전스 레이어 인 AI Ribbon IQ7을 만나보세요. 직관적인 디스플레이 하나로 시장의 리듬, 정렬, 모멘텀을 보여주도록 설계되었습니다.
이 우아한 애드온은 분석 도구와 거래 논리를 연결하여 여러 시간대와 심볼에 걸쳐 추세 방향을 손쉽게 동기화하는 데 도움이 됩니다.
AI Mastermind , AutoRobot , Smart Panel을 보완하는 깔끔하고 지능적인 시각적 표현을 제공하여 EA Mastermind 생태계를 완성합니다.
분석, 확인 또는 정밀 타이밍에 사용되든, AI Ribbon IQ7은 의사 결정을 강화하고 완벽한 확신과 명확성을 바탕으로 거래할 수 있도록 도와줍니다.
이것을 다음과 결합하세요:
EA Quantum IQ7 올인원
EA 퀀텀 IQ7 백테스트
오실레이터 IQ7
-
AI 리본 IQ7 - 트렌드가 형성되기 전에 트렌드를 예측하는 기술.
- 무료 데모 활성화 – 필수 설정
차트에서 무료 데모 파일을 활성화하려면(MQL5.com 정책에 따라) ID-CODE = "데모-101" 필요사항: Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
- 실질적인 해결책이 필요하신가요?
백테스트(짧은 간격)를 수행하는 경우 10,000달러 보증금 및 0.05 로트 크기 쇼 월 수익은 5% 이지만 절대 하락률은 50%에 가깝습니다. 다음을 고려하세요.
-
-
EA 설정에서 로트 크기를 줄이는 방법.
클라이언트는 다음을 받게 됩니다. 맞춤형 전략 지침 구매 후.
- 5가지 활성화 - 수익 잠재력 극대화
당신은 받을 것이다 5개의 EA 활성화 . 다음과 함께 사용하세요. 2~5일 간격 확률을 높이기 위해 여러 계정에서 사용하세요. 권장: 사용 강력한 VPS 5개의 MetaTrader를 실행할 수 있습니다. 어떤 브로커를 사용하셔도 됩니다. 먼저 호환성을 테스트하세요 — 일부 선물 중개인은 고유한 정책을 가지고 있습니다.
- 환불 보장
만약 당신이 우리의 서비스나 제품에 만족하지 못한다면 일주일 동안 간단히 요청하세요 MQL5 지원을 통해 환불받으세요 . 이는 MQL5의 표준 기능이며, 저희는 이를 완벽하게 지원합니다. 이전 환불 내역 증빙이 필요하시면 언제든지 메시지를 보내주세요. 저희는 투명하게 처리합니다.
- 구매 후 - 그 다음은 무엇입니까?
결제 후, 다음 내용을 받으려면 메시지를 보내주세요:
-
전체 설정 가이드 와 빠른 수익 전략 지침.
-
당신의 고유한 활성화 코드 .
참고: 이것이 없으면 EA가 그대로 유지됩니다. 데모 모드(ID-CODE = DEMO-101) .
제품 철학
우리는 현대 거래가 지능적이고, 투명하고, 효율적이어야 한다고 믿습니다.
EA 마스터마인드는 단순한 로봇이 아닙니다. 단순히 시장에 반응하는 것이 아니라 시장을 이해하는 데 도움을 주도록 설계된 디지털 멘토 입니다.
거래가 어떻게 더욱 스마트하고, 간편하고, 보람 있게 될 수 있는지 경험해 보세요.
지금 바로 EA Mastermind를 사용해 보세요. 성공은 운이 아니라 지적인 실행입니다.
No. Tagline 1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team” 2 “Trading isn’t luck. It’s intelligence.” 3 “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.” 4 Master the market with the power of AI Mastermind.” 5 “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.” 6 “Redefine trading. One click, endless possibilities.”
Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:
[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]
Final Note
EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.
We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.
The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Add-Ons Free : Oscillator IQ7 and Ai Ribbon IQ7
If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.