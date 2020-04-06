It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

이제 거래 성공을 위해 운에만 의존하는 것은 그만둬야 할 때입니다.

시장 분석, 알고리즘 시스템, 지능형 거래 도구 분야를 전문으로 하는 전문가 그룹인 BATIK 팀 이 설계한 프리미엄 걸작 , EA Mastermind를 소개합니다.

지원합니다 다중 계정 또는 다중 쌍 확률 전략 균형 잡힌 성장을 위해.

계획하고 실행하다 제한/중지 주문 활성 차트에 직접 표시됩니다.

즉시 이동 TP/SL 수준 또는 모든 공개 포지션을 한 번에 조정합니다.

제안 AI 기반 자문 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 메시지입니다.

시장 동향과 변동성 수준에 대한 시각적 통찰력을 제공합니다.

많은 EA는 화려한 스크린샷과 비현실적인 백테스트를 통해 완벽함을 약속합니다. EA 마스터마인드 다르다 — 그것은 투명하고, 진정성이 있고, 정말 기능적입니다. 깔끔한 WYSIWYG 인터페이스, 실시간 적응 분석 및 글로벌 시장 변화에 맞춰 조정된 지속적인 업데이트로 인해 단순한 일시적 도구가 아닌 장기적인 거래 동반자 입니다.

EA 오토로봇 – 적응형 인텔리전스를 통해 자동으로 거래를 실행합니다.

스마트 트레이딩 패널 – 차트에서 직접 정밀한 수동 제어가 가능합니다.

AI 마스터마인드 신호 분석기 – 전문가 수준의 시장 정보를 제공합니다.

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (프리미엄/유료)

EA 마스터마인드의 핵심 엔진

EA Mastermind 생태계 전체를 구동하는 주요 엔진 인 EA Quantum IQ7 ALL in ONE 으로 지능형 거래의 미래를 열어보세요.

BATIK 팀 이 개발한 이 정교한 시스템은 분석적 지능, 적응형 알고리즘, 자율적 실행을 결합하여 트레이더가 모든 시장 상황에서 완벽한 통제력을 갖출 수 있도록 합니다.

EA Quantum IQ7 ALL in ONE 은 단순한 전문가 자문 도구가 아닙니다. 전문가용 책상에 버금가는 정밀성을 가지고 지속적으로 분석, 적응, 실행하는 24시간 연중무휴 AI 파트너 입니다.

AI Mastermind 와의 통합으로 실시간 분석, 심볼 동기화, 시장 자체와 함께 진화하는 자체 학습 성능의 새로운 차원이 열립니다.

이는 실제 거래에 필요한 프리미엄 핵심 모듈 로, 강력함, 논리성, 정밀성을 완벽하게 표현한 제품입니다.

아래의 보완적인 애드온과 결합하여 EA Mastermind Ultimate Suite를 완성하세요.

EA Quantum IQ7 BackteST – 백테스팅 모듈 (무료)

Oscillator IQ7 – 분석 추가 기능 (무료)

AI Ribbon IQ7 – 시각적 지능 레이어 (무료)

EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 인공지능이 실제 전략이 되는 곳.

B. EA Quantum IQ7 BackteST (무료)

------------------------------------------------------------------------------------



전략을 발견하고, 테스트하고, 완벽하게 만드세요

제한 없이 EA Mastermind 의 모든 논리를 경험해보세요.

EA Quantum IQ7 BackteST 는 트레이더가 라이선스 입력 없이 자유롭게 트레이딩 설정을 탐색, 실험하고 개선할 수 있는 샌드박스 환경 입니다.

이 버전을 사용하여 가장 수익성이 높은 통화쌍/시간대 조합을 파악하세요. 유연한 엔진은 실제 EA 마스터마인드 구조를 반영하여 실제 서비스 출시 전에 전략을 시뮬레이션, 분석하고 완벽하게 구현할 수 있도록 도와줍니다.

시작하려면 다음의 간단한 단계를 따르세요.

아래 나열된 모든 관련 모듈을 다운로드하세요. ID 코드 DEMO-101을 사용하여 EA Quantum IQ7 ALL in ONE 으로 시작하세요. 익숙해지면 BackteST 로 전환하여 더 폭넓은 실험을 해보세요. 최근 1개월 데이터와 H4~M5 기간에 대한 분석에 집중하세요. AI 마스터마인드 의 정밀한 안내에 따라 가장 강력한 심볼 설정을 파악하세요.

최적의 통찰력과 제어를 위해 아래 애드온과 함께 사용하세요.

오실레이터 IQ7

AI 리본 IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST - 귀하의 다음 혁신을 위한 훈련장.

C. Oscillator IQ7 (무료 추가 기능)

------------------------------------------------------------------------------------



심층 시장 모멘텀 분석기

EA 마스터마인드 시스템의 깊이와 정확성을 향상시키도록 제작된 강력한 분석 애드온 , Oscillator IQ7을 소개합니다.

이 지능형 도구는 기본적인 시장 에너지를 시각화하여 모멘텀 변화, 소진 구역, 반전 가능성을 놀라울 정도로 명확하게 파악하는 데 도움을 줍니다.

Mastermind 생태계의 분석 심장부 로 설계된 이 제품은 EA Quantum IQ7 ALL in ONE 및 BackteST 와 원활하게 작동하여 트레이더가 시장이 어디로 움직이는지 뿐만 아니라 왜 움직이는지도 볼 수 있도록 해줍니다.

실행 전에 더욱 심층적인 통찰력을 요구하는 트레이더에게 적합한 Oscillator IQ7은 보다 스마트하고 데이터 기반의 의사 결정을 위한 시각적 게이트웨이입니다.

이것을 다음과 결합하세요:

EA Quantum IQ7 올인원

EA 퀀텀 IQ7 백테스트

AI 리본 IQ7

오실레이터 IQ7 - 시장이 뛰기 전에 시장의 맥박을 느껴보세요.

D. AI 리본 IQ7 (무료 추가 기능)

------------------------------------------------------------------------------------



마스터마인드 시스템을 위한 시각적 트렌드 동기화

EA Mastermind 제품군의 마지막 시각적 인텔리전스 레이어 인 AI Ribbon IQ7을 만나보세요. 직관적인 디스플레이 하나로 시장의 리듬, 정렬, 모멘텀을 보여주도록 설계되었습니다.

이 우아한 애드온은 분석 도구와 거래 논리를 연결하여 여러 시간대와 심볼에 걸쳐 추세 방향을 손쉽게 동기화하는 데 도움이 됩니다.

AI Mastermind , AutoRobot , Smart Panel을 보완하는 깔끔하고 지능적인 시각적 표현을 제공하여 EA Mastermind 생태계를 완성합니다.

분석, 확인 또는 정밀 타이밍에 사용되든, AI Ribbon IQ7은 의사 결정을 강화하고 완벽한 확신과 명확성을 바탕으로 거래할 수 있도록 도와줍니다.

이것을 다음과 결합하세요:

EA Quantum IQ7 올인원

EA 퀀텀 IQ7 백테스트

오실레이터 IQ7

AI 리본 IQ7 - 트렌드가 형성되기 전에 트렌드를 예측하는 기술.

