EA Quantum IQ7 ALL in ONE

It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

EA Mastermind – 스마트한 올인원 트레이딩 솔루션

이제 거래 성공을 위해 운에만 의존하는 것은 그만둬야 할 때입니다.
시장 분석, 알고리즘 시스템, 지능형 거래 도구 분야를 전문으로 하는 전문가 그룹인 BATIK 팀 이 설계한 프리미엄 걸작 , EA Mastermind를 소개합니다.

EA Mastermind  is not just another Expert Advisor — it’s a  complete, integrated system  that merges three essential powers into one seamless product:

  1. AI 마스터마인드 신호 분석기   – 전문가 수준의 시장 정보를 제공합니다.

  2. 스마트 트레이딩 패널   – 차트에서 직접 정밀한 수동 제어가 가능합니다.

  3. EA 오토로봇   – 적응형 인텔리전스를 통해 자동으로 거래를 실행합니다.

이 EA가 돋보이는 이유

많은 EA는 화려한 스크린샷과 비현실적인 백테스트를 통해 완벽함을 약속합니다.
EA 마스터마인드   다르다 — 그것은   투명하고, 진정성이 있고, 정말 기능적입니다.
깔끔한 WYSIWYG 인터페이스, 실시간 적응 분석 및 글로벌 시장 변화에 맞춰 조정된 지속적인 업데이트로 인해   단순한 일시적 도구가 아닌 장기적인 거래 동반자 입니다.

핵심 기능

a. “AI 마스터마인드” 분석기

  • 복수   8대 주요 통화쌍   여러 기간(H4–M1)에 걸쳐.

  • 시장 동향과 변동성 수준에 대한 시각적 통찰력을 제공합니다.

  • 제안   AI 기반 자문   초보자도 쉽게 이해할 수 있는 메시지입니다.

b. 스마트 트레이딩 패널

  • 간단한 수동 거래 수행   드래그 앤 드롭 동작 .

  • 즉시 이동   TP/SL 수준   또는 모든 공개 포지션을 한 번에 조정합니다.

  • 계획하고 실행하다   제한/중지 주문   활성 차트에 직접 표시됩니다.

c. 적응형 EA 오토로봇

  • 자동 거래 엔진   맥락 인식 의사결정 논리 .

  • 이상적   맞춤형 연구   여러 쌍과 거래 세션에 걸쳐.

  • 지원합니다   다중 계정 또는 다중 쌍 확률 전략   균형 잡힌 성장을 위해.

------------------------------------------------------------------------------------

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (프리미엄/유료)

------------------------------------------------------------------------------------

EA 마스터마인드의 핵심 엔진

EA Mastermind 생태계 전체를 구동하는 주요 엔진  EA Quantum IQ7 ALL in ONE 으로 지능형 거래의 미래를 열어보세요.
BATIK 팀 이 개발한 이 정교한 시스템은 분석적 지능, 적응형 알고리즘, 자율적 실행을 결합하여 트레이더가 모든 시장 상황에서 완벽한 통제력을 갖출 수 있도록 합니다.

EA Quantum IQ7 ALL in ONE 은 단순한 전문가 자문 도구가 아닙니다. 전문가용 책상에 버금가는 정밀성을 가지고 지속적으로 분석, 적응, 실행하는 24시간 연중무휴 AI 파트너 입니다.
AI Mastermind 와의 통합으로 실시간 분석, 심볼 동기화, 시장 자체와 함께 진화하는 자체 학습 성능의 새로운 차원이 열립니다.

이는 실제 거래에 필요한 프리미엄 핵심 모듈 로, 강력함, 논리성, 정밀성을 완벽하게 표현한 제품입니다.
아래의 보완적인 애드온과 결합하여 EA Mastermind Ultimate Suite를 완성하세요.

  • EA Quantum IQ7 BackteST – 백테스팅 모듈 (무료)

  • Oscillator IQ7 – 분석 추가 기능 (무료)

  • AI Ribbon IQ7 – 시각적 지능 레이어 (무료)

  • EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 인공지능이 실제 전략이 되는 곳.

------------------------------------------------------------------------------------

B. EA Quantum IQ7 BackteST (무료)

------------------------------------------------------------------------------------

전략을 발견하고, 테스트하고, 완벽하게 만드세요

제한 없이 EA Mastermind 의 모든 논리를 경험해보세요.
EA Quantum IQ7 BackteST 는 트레이더가 라이선스 입력 없이 자유롭게 트레이딩 설정을 탐색, 실험하고 개선할 수 있는 샌드박스 환경 입니다.

이 버전을 사용하여 가장 수익성이 높은 통화쌍/시간대 조합을 파악하세요. 유연한 엔진은 실제 EA 마스터마인드 구조를 반영하여 실제 서비스 출시 전에 전략을 시뮬레이션, 분석하고 완벽하게 구현할 수 있도록 도와줍니다.

시작하려면 다음의 간단한 단계를 따르세요.

  1. 아래 나열된 모든 관련 모듈을 다운로드하세요.

  2. ID 코드 DEMO-101을 사용하여 EA Quantum IQ7 ALL in ONE 으로 시작하세요.

  3. 익숙해지면 BackteST 로 전환하여 더 폭넓은 실험을 해보세요.

  4. 최근 1개월 데이터와 H4~M5 기간에 대한 분석에 집중하세요.

  5. AI 마스터마인드 의 정밀한 안내에 따라 가장 강력한 심볼 설정을 파악하세요.

최적의 통찰력과 제어를 위해 아래 애드온과 함께 사용하세요.

  • 오실레이터 IQ7

  • AI 리본 IQ7

  • EA Quantum IQ7 BackteST - 귀하의 다음 혁신을 위한 훈련장.

------------------------------------------------------------------------------------

C. Oscillator IQ7 (무료 추가 기능)

------------------------------------------------------------------------------------

심층 시장 모멘텀 분석기

EA 마스터마인드 시스템의 깊이와 정확성을 향상시키도록 제작된 강력한 분석 애드온 , Oscillator IQ7을 소개합니다.
이 지능형 도구는 기본적인 시장 에너지를 시각화하여 모멘텀 변화, 소진 구역, 반전 가능성을 놀라울 정도로 명확하게 파악하는 데 도움을 줍니다.

Mastermind 생태계의 분석 심장부 로 설계된 이 제품은 EA Quantum IQ7 ALL in ONE  BackteST 와 원활하게 작동하여 트레이더가 시장이 어디로 움직이는지 뿐만 아니라  움직이는지도 볼 수 있도록 해줍니다.

실행 전에 더욱 심층적인 통찰력을 요구하는 트레이더에게 적합한 Oscillator IQ7은 보다 스마트하고 데이터 기반의 의사 결정을 위한 시각적 게이트웨이입니다.

이것을 다음과 결합하세요:

  • EA Quantum IQ7 올인원

  • EA 퀀텀 IQ7 백테스트

  • AI 리본 IQ7

  • 오실레이터 IQ7 - 시장이 뛰기 전에 시장의 맥박을 느껴보세요.

------------------------------------------------------------------------------------

D. AI 리본 IQ7 (무료 추가 기능)

------------------------------------------------------------------------------------

마스터마인드 시스템을 위한 시각적 트렌드 동기화

EA Mastermind 제품군의 마지막 시각적 인텔리전스 레이어  AI Ribbon IQ7을 만나보세요. 직관적인 디스플레이 하나로 시장의 리듬, 정렬, 모멘텀을 보여주도록 설계되었습니다.

이 우아한 애드온은 분석 도구와 거래 논리를 연결하여 여러 시간대와 심볼에 걸쳐 추세 방향을 손쉽게 동기화하는 데 도움이 됩니다.
AI Mastermind , AutoRobot , Smart Panel을 보완하는 깔끔하고 지능적인 시각적 표현을 제공하여 EA Mastermind 생태계를 완성합니다.

분석, 확인 또는 정밀 타이밍에 사용되든, AI Ribbon IQ7은 의사 결정을 강화하고 완벽한 확신과 명확성을 바탕으로 거래할 수 있도록 도와줍니다.

이것을 다음과 결합하세요:

  • EA Quantum IQ7 올인원

  • EA 퀀텀 IQ7 백테스트

  • 오실레이터 IQ7

  • AI 리본 IQ7 - 트렌드가 형성되기 전에 트렌드를 예측하는 기술.

------------------------------------------------------------------------------------

  • 무료 데모 활성화 – 필수 설정

차트에서 무료 데모 파일을 활성화하려면(MQL5.com 정책에 따라) ID-CODE =   "데모-101"   필요사항:
Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.

Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck
1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events
2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading

---------------------- next----------------------  //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading
3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL
   ----------------------next----------------------    + add: https:// api . telegram . org  
   ----------------------next----------------------    + add: https:// script . google . com   

  • 실질적인 해결책이 필요하신가요?

백테스트(짧은 간격)를 수행하는 경우   10,000달러 보증금 및 0.05 로트 크기      월 수익은 5% 이지만 절대 하락률은 50%에 가깝습니다. 다음을 고려하세요.

  • 첨가   자본 버퍼   (최소 1배 보증금) 또는

  • EA 설정에서 로트 크기를 줄이는 방법.

클라이언트는 다음을 받게 됩니다.   맞춤형 전략 지침   구매 후.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5가지 활성화 - 수익 잠재력 극대화

당신은 받을 것이다   5개의 EA 활성화 . 다음과 함께 사용하세요.   2~5일 간격   확률을 높이기 위해 여러 계정에서 사용하세요. 권장: 사용   강력한 VPS   5개의 MetaTrader를 실행할 수 있습니다. 어떤 브로커를 사용하셔도 됩니다.   먼저 호환성을 테스트하세요   — 일부 선물 중개인은 고유한 정책을 가지고 있습니다.

  • 환불 보장

만약 당신이 우리의 서비스나 제품에 만족하지 못한다면   일주일 동안 간단히 요청하세요   MQL5 지원을 통해 환불받으세요 . 이는 MQL5의 표준 기능이며, 저희는 이를 완벽하게 지원합니다. 이전 환불 내역 증빙이 필요하시면 언제든지 메시지를 보내주세요. 저희는 투명하게 처리합니다.

  • 구매 후 - 그 다음은 무엇입니까?

결제 후, 다음 내용을 받으려면 메시지를 보내주세요:

  • 전체 설정 가이드 와 빠른 수익 전략 지침.

  • 당신의   고유한 활성화 코드 .
    참고: 이것이 없으면 EA가 그대로 유지됩니다.   데모 모드(ID-CODE = DEMO-101) .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

제품 철학

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

우리는 현대 거래가 지능적이고, 투명하고, 효율적이어야 한다고 믿습니다.
EA 마스터마인드는 단순한 로봇이 아닙니다. 단순히 시장에 반응하는 것이 아니라 시장을 이해하는 데 도움을 주도록 설계된 디지털 멘토 입니다.

거래가 어떻게 더욱 스마트하고, 간편하고, 보람 있게 될 수 있는지 경험해 보세요.
지금 바로 EA Mastermind를 사용해 보세요. 성공은 운이 아니라 지적인 실행입니다.

No. Tagline
  1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team”
  2  “Trading isn’t luck. It’s intelligence.”
  3  “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.”
  4  Master the market with the power of AI Mastermind.”
  5  “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.”
  6  “Redefine trading. One click, endless possibilities.”

Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:

IMPORTANT NOTICE: We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network. We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. | For customer satisfaction, a one-week product trial is available. 

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]

Final Note

EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.

We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.

The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST  | Add-Ons Free :  Oscillator IQ7  and  Ai Ribbon IQ7

If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.

추천 제품
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experts
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는   제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실현도
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Evening Scalper Pro
Valeriia Mishchenko
4 (19)
Experts
EA has live track records with low drawdown: Live signal - Best Pairs Live signal - All Pairs Evening Scalper Pro is the state-of-the-art mean-reversion trading system that operates during the American trading session. It's very different from most other scalping systems, since it uses a unique trading logic on cross pairs that have a strong mean-reverting tendency with high profit targets. EA enters the market with market orders from 19 to 23h, it does not open trades during rollover (0:00-1:
Apex Gold Trend Matrix MT4
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Quantitative Gold Trading System: Apex Gold Trend Matrix 19 Years of Market Deconstruction, 6 Years of Algorithmic Refinement, 4 Years of Live Testing From trading intuition to mathematical certainty.  Product Information Live Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305039?source=Site+Profile
Tiger Security
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Experts
구매 후 중요한 세부 사항에 대해 문의하십시오! 로봇 개요: 알고리즘 트레이딩에 대한 통계적 접근 이 제안은 단순한 Expert Advisor가 아닙니다. 이는 장기적으로 성공적인 자동 트레이딩을 위한 입증된 방법론을 획득하는 것입니다. 이 포괄적인 시스템은 금융 시장에서 일관된 수익성을 위한 견고한 프레임워크를 제공하도록 설계되었습니다. 이 트레이딩 로봇의 핵심 철학은 단순하면서도 심오합니다. 시장은 통계적 실체이며, 가격은 그 집계된 반영이라는 것입니다. 우리는 수많은 요인이 가격 변동에 영향을 미치지만, 대부분의 근본적인 거래와 동기는 우리에게 불투명하다는 것을 인식합니다. 이러한 보이지 않는 세부 사항을 분석하려는 시도는 신뢰할 수 없는 가정과 일관성 없는 결과로 이어집니다. 대신, 우리의 접근 방식은 숨겨진 시장 역학을 해독할 필요성을 실용적으로 회피합니다. 우리는 가격을 완전한 통계 단위로 간주합니다. 이는 모든 가시적 및 비가시적 힘의 최종 결과입니다. 이 전략의 핵심은
Two Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Experts
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
Zoom MAX AI
Nguyen Phuong Hoang
Experts
Zoom MAX AI Before you buy all of my products please be aware of the risks involved: 1) Please do not over believe in backtesting result . No one can 100% predict the future . 2) The best setting is default, but you can find the best by yourself each special conditions 3) Sometimes a confliction of market can cause the account a short period of Drawdown , Please get ready for it and wait for profit. 4) Super Trade AI are dependent on good brokerage conditions, like low spread and s
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experts
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
Professional Manager Trader
Stefan Petkov
Experts
Professional Manager Trader 를 소개합니다 - 귀하의 거래 경험을 향상시키기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 전문 풀타임 트레이더의 전문 지식으로 개발된 이 거래 인터페이스는 거래와 자본을 효과적으로 관리합니다. 그 전략은 돌파에 기반하며, 개인적으로 개발한 확인 지표를 통합하여 입증된 성과를 보여주고 있습니다. 리스크와 자금 관리에 강한 초점을 두는 Professional Manager Trader 는 성공적인 거래의 열쇠를 쥐고 있습니다. 예측할 수 없는 외환 시장에서 미래 예측에 강한 리스크 관리와 규율적인 포지션 크기를 통해 귀하의 자본을 보호하고 하락 위험을 제한합니다. 저희의 혁신적인 거래 인터페이스는 시장 사이클에 앞서며, 금융 시장의 끊임없는 변화에 매끄럽게 적응합니다. 철저한 연구와 고급 알고리즘 분석을 통해 제작된 이 인터페이스는 신뢰할 수 있는 거래 솔루션을 제공합니다. 성능을 증명하기 위해, 거래 인터페이스가 몇 달 동안 성공적으로 운영되고
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experts
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money는 돈의 2%의 적은 위험으로 최대의 이득을 주기 때문에 매우 적은 위험으로 쉽게 돈을 벌 수 있도록 도와주는 전문가입니다. 이 전략의 설정은 다음과 같습니다. 1) 소요시간은 4시간 이내로 하되 그 이상도 4시간 이내로 한다.  2) 로트 크기 옵션에서 계정 잔액에 따라 로트를 지정합니다. 총 자금의 최대 4%와 최소 2%를 사
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 골드 쓰론 EA(Gold Throne EA)는 금(XAUUSD) 거래 전용으로 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 마틴게일 자금 관리 방식을 사용하지 않고 구조화된 그리드 거래 방식을 사용합니다. 손실 발생 후 랏 크기를 기하급수적으로 늘리는 대신, EA는 고정 또는 점진적으로 조정 가능한 랏 크기 방식을 사용하여 트레이더가 노출 및 위험에 대한 통제력을 강화할 수 있도록 합니다. 골드 쓰론 EA는 마틴게일 논리를 제거함으로써 더욱 안정적인 포지션 크기 조정 프레임워크를 제공하여 트레이더가 랏 크기를 갑자기 늘리지 않고도 자본 배분을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 마틴게일 전략에서 일반적으로 나타나는 복리 위험 없이 체계적인 그리드 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. Gold Throne EA를 구매하시면 AllPair Engine과 원하는 EA를 무료로 드립니다. 대여 상품에는
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
그리드싱크 프로       이다       정교한 그리드 트레이딩 EA       을 위해 설계되었습니다       메타트레이더 4       결합하다       완전 자동화된 실행       ~와 함께       수동 거래 유연성   . 이       스마트 그리드 EA       구현합니다       비마팅게일, 고급 그리드 전략       ~와 함께       정확한 위험 관리 통제를   포함하여       일일 이익 목표, 손실 한도 및 추적 정지       자본을 보호하기 위해       변동성이 큰 시장 상황   . 시스템은 다음을 유지합니다.       미리 간격을 둔 보류 주문의 연속 그리드       (정지 또는 제한) 양방향       경계 없이   체계적으로 채우다       가격 차이       두 가지 모두 동안       범위와 추세 조건   . EA는 다음을 구축합니다.       사용자 정의 가능한 그리드 네트워크       ~와 함께       조정 가
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experts
MATrader QuickScalper – MATrader 코어 기반의 정밀 스캘핑 MATrader QuickScalper은 Marc Albrecht Trading에서 개발한 전용 스캘핑 EA로, 잘 알려진 MATrader AI 옆에서 구동되는 독립 전략 으로 제작되었습니다. MATrader AI가 적응형 사이클 로직과 더 큰 시장 움직임에 초점을 둔다면, MATrader QuickScalper 은 빠른 체결, 짧은 보유 시간, 깔끔한 스캘핑 진입 을 목표로 설계되었습니다. 이 EA가 MATrader라는 이름을 사용하는 이유는 동일한 핵심 철학 위에 만들어졌기 때문입니다: 검증된 로직, 실제 거래 환경, 그리고 어떤 “지름길”도 쓰지 않는다 . (우리는 MATrader 시스템을 MQL5에 공개하기 전까지 수년 동안 테스트하고 다듬었습니다. 원래의 MATrader 등록은 #1 순위까지 올라갔지만 삭제 후 재업로드되면서 리뷰와 랭킹이 초기화되었습니다. 진지하게 테스트한 뒤 리뷰를
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 전략을 사용하도록 설계된 자동화된 프로그램입니다. BTCUSD GRID EA는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 매우 유용합니다.   사용할 수 있는 다른 유형의 거래 봇이 있지만 그리드 거래 전략의 논리적 특성으로 인해 암호화폐 그리드 거래 봇이 문제 없이 자동화된 거래를 쉽게 수행할 수 있습니다.   BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 봇을 시험해 보고자 하는 경우 사용할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. BTCUSD GRID EA는 통화 변동성이 큰 경우에도 이상적인 가격 지점에서 자동 거래를 수행할 수 있기 때문에 암호화폐 산업에 매우 효과적입니다.   이 자동 거래 전략의 주요 목적은 EA 내에서 미리 설정된 가격 변동에 따라 수많은 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.   이 특별한 전략은 자동화하기 쉬우므로 일반적으로 암호화폐 거래에 사용됩니다.   그리드 트레이딩 전략을 올바르게 사용하면 자산 가격이 변할 때 돈을 벌 수 있
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Rockman
Jia Jie Tian
Experts
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experts
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experts
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
제작자의 제품 더 보기
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 We are looking for       숙련된 사냥꾼       정복할 준비가 되었습니다       프레데터 IQ7       — 요청에 따라 세심하게 설계된 고급 시각적 거래 분석기       전 세계의 전문 트레이더   . 에 의해 구동       즉시 사용 가능한 탐색기 도구인   Predator IQ7은 강력할 뿐만 아니라       직관적이고 중독성이 있다       당신의 분석적 본능에 따라. 모든 기능을 말로 설명하기는 어렵습니다. 이 제품은   심층적인 연구를   통해 "시장 탐색"이라는 자연스러운 감각을 강화하도록 설계되었습니다. "모든 것이   WYSIWYG 시각적 형식   으로 표시되어 지루한 이론을 제거합니다.   보고, 끌어서, 실행하기만 하면 됩니다! Predator IQ7은   이미 시장 행동을 이해   하고   MetaTrader 4/5를   적극적으로 사용하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 높은
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
HiLoTren IQ7 — 스마트 시장 경계 및 피벗 매핑 AI 정밀도로 거래 수준을 정의하세요. HiLoTren IQ7은   피벗 포인트   ,   저항(R1~R3)   ,   지지(S1~S3)   구역을 차트에 자동으로 표시하는 지능형   피벗 기반 지표   입니다. 시장 경계, 반전 구역, 추세 지속 수준을   식별하기 위한 명확한 시각적 프레임워크를 제공하며, 이는 모두 실시간으로 계산됩니다. 주요 특징 자동 피벗 엔진   - 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다. 동적 존 시각화   - 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선. 모든 기호에서 작동합니다   . 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다. 플러그 앤 플레이 설정   - 구성이 필요 없는 간편함. 제한 및 정지 주문에 적합   - 가격이 반응하기 전에 높은 확률의 진입 구역을 시각화합니다. IQ7 거래 생태계의 일부 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — t
FREE
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
HOT Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 무료 버전 – 프리미엄으로 전환하기 전에 본능을 발견하세요 저렴한 성능. 프리미엄 인텔리전스. 100% 무료 체험. "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} 및 "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369}   에서   프리미엄 버전을   보셨다면 이   무료 버전은   시각적 시장 탐색 기술을 탐색하고, 배우고, 완전히 익힌 후 전문가용 정식 제품군으로 업그레이드할 수 있도록 만들어진   게이트웨이 경험   입니다. ------------------------------------------------------------------------------------------ 개념 HOT Predator IQ7은   단순한 지표가 아닙니다. 전문가처럼 생각하고, 보고, 행동하고 싶어하는 트레이더를 위해 설계된   시각적
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
안녕하세요, 동료 상인님— 이건 단순한 프로모션이 아닙니다. 여러분과 함께 현장을 누비며 경험을 쌓은 전문가가 전하는 비밀 정보 입니다. 저희는 단순히 상품을 제공하는 것이 아니라, 더욱 스마트하고 날카로운 트레이딩의 미래를 열어줄 열쇠를 건네드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 네, 이건 저희가 만든 것의 아주 작은 일부일 뿐입니다. 하지만 이 작은 조각만으로도 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다. EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE 최대 95% 할인  (/market/product/153369) 이건 평범한 EA가 아닙니다. 가짜 신호에 지쳐 실질적이고 지능적인 제어를 원하는 트레이더를
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체 없이 저희에게 연락해 주시기를 강력히 권장합니다. 이 범주에서 최고이자 독특한 이 뛰어난
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'    
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 동료 여러분, 월 최소 5%의 수익을 보장하고 투명성과 신뢰성을 갖춘 안전한 거래 전문가 자문(EA) 로봇을 찾고 계신다면, 금 채굴용으로 설계된 EA-ThinkBot IQ7 Predator를 추천합니다. 직접 그 효과를 확인해 보시기를 권장합니다. EA ThinkBot IQ7 Predator - 단순한 EA가 아닌 전문적인 트레이딩 솔루션 Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   자율 컴퓨팅은   목표 및 추론 기반 메커니즘을 기반으로 로봇 및 대화형 애플리케이션을 자율적으로 수행하는 지능형 컴퓨팅 접근 방식입니다. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to hel
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변