Neural Nexus MT5

4

X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-Mas Sale mit 65% Rabatt verkauft.

Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System - Die nächste Evolution im automatisierten EURUSD-Handel

Treten Sie meiner offenen Gruppe für Fragen zu einem meiner Produkte bei: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01

Neural Nexus stellt die innovative Fortsetzung unserer bewährten EA-Serie dar, nach dem bemerkenswerten Erfolg von ChronomaX (107% Gewinn auf dem Live-Konto) und Gold Matrix (86% Gewinn auf dem Live-Konto) - beide laufen derzeit profitabel auf Live-Konten. Dieses hochentwickelte Mean-Reversion-Grid-System wurde speziell für den EURUSD-Handel entwickelt und bietet Händlern eine leistungsstarke neue Dimension für ihr automatisiertes Portfolio.

Qualität statt Quantität Neural Nexus verfolgt eine hochselektive Strategie, die nur dann ausgeführt wird, wenn die Marktbedingungen perfekt zu unseren Gunsten ausgerichtet sind. Anstatt häufig zu handeln, konzentriert sich dieser EA auf hochwahrscheinliche Setups und identifiziert typischerweise nur 1-2 erstklassige Gelegenheiten pro Woche. Dieser geduldige, präzisionsbasierte Ansatz stellt sicher, dass jeder Handel das Gewinnpotenzial maximiert und gleichzeitig unnötige Marktrisiken minimiert.

Revolutionäres Design mit geringem Kapitaleinsatz Was Neural Nexus auszeichnet, ist seine bahnbrechende Zugänglichkeit. Während herkömmliche Rastersysteme in der Regel erhebliche Kontoguthaben erfordern, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen, durchbricht Neural Nexus diese Barriere. Händler können mit nur 200 $ beginnen, wenn sie die höchsten empfohlenen Risikoeinstellungen verwenden, und so den Zugang zu professioneller Grid-Handelstechnologie demokratisieren.

Perfekte Portfolio-Ergänzung Neural Nexus bildet einen idealen Hedge mit ChronomaX, obwohl beide mit EURUSD handeln. Während ChronomaX auf Momentum-basierte Ausbrüche setzt, profitiert Neural Nexus von Mean-Reversion-Mustern und bietet eine natürliche Diversifizierung, die Aktienkurven glättet und das Gesamtportfolio-Risiko reduziert.

Hauptmerkmale:

  • Mean-Reversion-Grid-Strategie - Nutzt die natürliche Tendenz des EURUSD, zu durchschnittlichen Niveaus zurückzukehren
  • Proprietäres Firm Ready: Intelligentes, randomisiertes Timing-System zur Einhaltung der Vorschriften für den Eigenhandel und Algorithmen zur Erkennung von Anti-Patterns.
  • Niedrige Kapitalanforderungen - Beginnen Sie den Handel mit einem Mindestguthaben von nur $200
  • Bewährte Linie - Aufgebaut auf der Grundlage von zwei profitablen Live-Trading EAs
  • Portfolio-Synergie - Entwickelt zur Ergänzung der bestehenden Systeme ChronomaX und Gold Matrix
  • Professionelles Risikomanagement - Mehrere Optionen zur Risikoeinstellung für unterschiedliche Kontogrößen

So verwenden/testen Sie den EA:

1: Laden Sie den EURUSD (der Zeitrahmen ist irrelevant)

2: Stellen Sie sicher, dass die Eingabe "EURUSD Ticker" den Namen EURUSD hat, wie ihn Ihr Broker schreibt (finden Sie ihn in Ihrer Marktbeobachtung) - es könnte EURUSD.m usw. sein. Alternativ können Sie auch die Eingabe "Use Symbol Input" auf false setzen. Auf diese Weise wird der EA einfach auf dem Chart handeln, an den er angehängt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn in diesem Fall auf den EURUS-Chart laden.

3: Legen Sie das gewünschte Auto-Lot-Level fest

  • Mindestkontostand: 200$
  • Kompatibel mit Cent-Konten: Eine Einzahlung von 10 $ auf ein Cent-Konto bietet eine Marge von 1.000 $, wodurch der EA auch für Händler mit kleineren Einlagen zugänglich ist und gleichzeitig sichere Handelsparameter beibehält.
  • Mindest-Konto-Hebel: 1:500

Testen Sie den EA mit 1m OHLC oder Every Tick. Um genaue Testergebnisse zu erhalten, verwenden Sie echte Tick-Daten.Folgen Sie diesem Leitfaden für weitere Informationen.

Schließen Sie sich der Neural Nexus Revolution an Erleben Sie die Zukunft des zugänglichen automatisierten Handels, wo fortschrittliche Grid-Technologie auf erschwingliche Einstiegsvoraussetzungen trifft. Neural Nexus ist nicht einfach nur ein weiterer EA - es ist Ihr Einstieg in den professionellen Mean-Reversion-Handel, unabhängig von der Größe Ihres Kontos.

Setzen Sie Ihre Reise mit der EA-Serie fort, die sich bereits in Live-Märkten bewährt hat.

Hinweis: Der Handel ist mit einem finanziellen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie den EA vor dem Live-Handel gründlich auf einem Demokonto. Ich rate davon ab, eine höhere Autolot-Stufe als 1 zu verwenden. Handeln Sie auf eigenes Risiko.
Bewertungen 4
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 14:34 
 

Another great bot from Jesper. As stated here, it has a low trade freq but brings nice profit with a decent DD which is the only important stat. Great risk management options for different account types. Highly recommended!

Rainer Korell
682
Rainer Korell 2025.11.28 10:28 
 

Doesn't trade very often, but when it does, it's successful with low DD. Conclusion: Good product !

Wan Suryolaksono
1876
Wan Suryolaksono 2025.08.07 02:30 
 

Truly gem EA, it is very prudent EA for many pairs, if we make extensive research

Empfohlene Produkte
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1.
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare werden 50$ kosten und dann wird es zu seinem ursprünglichen Preis umgewandelt werden. Diese EA Strategie M5 Kerze schließen gleitenden Durchschnitt vs CCI Rosse über in 1M. Running Verry Smoothly in allen Paaren vor allem in GOLD wird es gibt gute Gewinn. Eingaben sind wichtige Eingaben: inp7_PipsAway: -50 bis -500 für Gold, -2 für USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 für Gold, 2 für USDJPY, GBPUSD, EURUSD alle Target Stoploss sind auf Null gesetzt Alle Ins
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Experten
Gold Trend Guard ist ein schlanker Trend-EA für XAUUSD auf M15 . Einstieg per EMA schnell/langsam, Absicherung mit ATR-basiertem SL/TP und ATR-Trailing . Kein Grid. Kein Martingale. Maximal ein Auftrag pro Kerze. Funktionen Trendlogik: EMA fast vs slow Risiko: ATR SL/TP/Trailing One-order-per-bar (Netting), Spread-Filter, früher Ausstieg bei EMA-Flip Presets: Conservative / Balanced / Aggressive Sauberer Code, leicht zu optimieren Empfehlungen Symbol: XAUUSD • M15 • Max. Spread: ≤ 40 Punkte VPS
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Experten
GOLD SWITCH - ADAPTIVE INTELLIGENZ FÜR DEN GOLDMARKT (XAUUSD) Jeder Goldhändler kennt das Gefühl - an einem Tag bewegt sich der Markt in einem klaren, vorhersehbaren Trend, um am nächsten Tag in ein unruhiges, seitwärts gerichtetes Chaos abzugleiten. Jahrelang habe ich, wie viele andere auch, versucht, dem Markt eine einzige, starre Strategie aufzuzwingen. Die Ergebnisse waren oft frustrierend und kostspielig. Ich erkannte, dass der Schlüssel nicht darin liegt, die Natur des Goldes zu bekämpfen
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Experten
Lions share AtrLine MT5 ist ein Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der für die Trendfolge entwickelt wurde. Seine Strategie basiert auf dem ATR-Line-Indikator , der auf der Average True Range (ATR) und einem Moving Average (MA) aufbaut. Der Expert Advisor erkennt die Trendrichtung, wenn der Kurs die Linie des Indikators durchbricht, und verwendet einen zusätzlichen Filter, um die Signale zu bestätigen, was dazu beiträgt, Fehleinstiege herauszufiltern. Dank seiner flexiblen Money-Manageme
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experten
50% Rabatt bis zum Ende des Monats ($199). Regulärer Preis $399 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis enthalten. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von eine
Avalut Gold Light
Danijel Plesa
Experten
Avalut Gold Light Vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold) Neuigkeiten Der EA ist seit September 2023 unter echten Marktbedingungen im Einsatz. Die aktuelle Version 2.1 ist seit dem 08.05.2025 verfügbar. Beschreibung Avalut Gold Light ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Goldmarkt (XAUUSD), optimiert für Stabilität und kontrolliertes Risiko. Diese Version ist vollständig einsatzbereit, kostenlos erhältlich und ohne Einschränkungen verwendbar – Plug & Play in
Multi Currency Portfolio EA Ichi
Tetsushi O-nishi
Experten
Keine Martingale & No Grid Handelslogik. Dieser EA arbeitet auf drei Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDJPY mit den gleichen Handelsregeln. Auch die Handelsregeln für Kaufen (Long) und Verkaufen (Short) sind symmetrisch. Das heißt, er ist nicht überoptimiert. Unter den Bedingungen "mehrere Währungspaare" und "Kaufen (long), Verkaufen (short) Symmetrie" kann dieser EA einem langfristigen Backtesting von fast 20 Jahren standhalten. Dieser EA wird Ihr Konto nicht nach ein paar Trades zerstören.
Move Detector
Art Charles Gonzales Pinillos
Experten
Komplette Detektor für Preisbewegungen, mit Stop-Loss-Take-Profit und alle Sicherheitsmaßnahmen in Ihrem Konto. Der EA soll die Preisdifferenz verarbeiten, um zu wissen, ob es günstig ist, zu kaufen oder zu verkaufen, je nach den verschiedenen Umständen der Volumenbewegung und anderen Faktoren. Der Bot ist einzigartig und kann für jedes Währungspaar verwendet werden.
Perfect Candle Scalping
Sopheaktra Phan
5 (1)
Experten
Die Konfiguration für XAUUSD finden Sie in der untenstehenden Abbildung: REGEL: Spread muss maximal 30 Punkte betragen, Hebel 1:500 oder höher! Einfache Beschreibung folgen Sie der obigen Konfiguration (100$ öffnen 0.1Lot): 1, Feste Losgröße 2, Immer SL verwenden 3, Verwenden Sie immer Trailing SL (um den PROFIT zu maximieren) 4, Nur ein Handel (ein KAUF oder ein VERKAUF) pro Tag 5, Kein Raster 6, Kein Hedge 7, Keine Arbitrage 8, Kein Martingal 9, Kein Compound 10, Eine weitere viele Funktion
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experten
NEXA ADX-EMA Trend Ride Micro-Trend-Folge-EA für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1️⃣ Überblick NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4) konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen , die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten. Kernkonzept Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber star
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Trend Master Einführung in den AfriBold Trend Master Expert Advisor Der AfriBold Trend Master Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und wurde entwickelt, um auf den dynamischen Finanzmärkten von heute eine unvergleichliche Performance zu erzielen. Dieser EA wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Algorithmus-Experten entwickelt und nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit Präzision zu erkennen. Hochmoderner Algor
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experten
Ja, natürlich! Hier ist die englische Übersetzung der Beschreibung Ihres Handelsalgorithmus: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Beschreibung **Entdecken Sie eine neue Ära des Handels mit unserem automatisierten Handelsroboter, basierend auf der bekannten Silver Bullet Strategie von ICT (Inner Circle Trader). #### **Warum unseren Handelsroboter wählen?** 1. **Bewährte Leistung**: Die Silver Bullet-Strategie von ICT ist bekannt für ihre konsistenten Ergebnisse und ihre Fähigkeit, Handel
ADM Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
ADM Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Average Directional Movement Index basiert. Die Parameter des Average Directional Movement Index wie Periode, BuyShift1, BuyShift2, SellShift1 und SellShift2 können angepasst werden. ADM Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch ADM Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
T Trader
Steve Zoeger
Experten
T Trader Experte #Berater funktioniert sehr gut auf allen Paaren und allen Frames. Ist voll automatisiert und basiert auf dem Tick, um so viele wie möglich gewinnende Trades zu filtern. =============================================================================================== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann erstellt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. =============================================================================================== => Au
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Experten
Entfesseln Sie die Kraft des fortschrittlichen Handels mit "Statistical Intelligence EA MT5", dem Expert Advisor, der Ihre Handelsstrategie durch intelligente Marktanalyse und Präzision verbessert. Hier erfahren Sie, warum "Statistical Intelligence EA MT5" das ultimative Tool für Händler ist, die ihr Potenzial maximieren möchten: 1. Fortgeschrittene Marktanalyse: Der "Statistical Intelligence EA MT5" nutzt die Kraft umfassender historischer Marktanalysen und macht präzise Vorhersagen über zukünf
Moving Average Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
Moving Average Trade X MT5 ist ein EA, der auf Moving Average basiert. Moving Average Parameter wie MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, CandlestickShift2, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, MovingAveragePeriod4, MovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAverageShift1, SellCandlestickShift
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Experten
Der DYJ Williams Percent Range ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges, einfach zu bedienendes und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und Williams' Percent Range Indikatoren integriert haben. Die Indikatorwerte zwischen -80% und -100% zeigen an, dass der Markt überverkauft ist. Indikatorwerte, die zwischen -0% und -20% liegen, zeigen an, dass der Markt überkauft ist. Eingabeparameter WPR-Einstellungen InpSpread = 50 -- Wenn die Spanne größer o
GME trend
Caochunyun Cao
Experten
Symbol：nur EURUSD; TF:1 min; Kontotyp：Stand oder ecn; Spread:max 35 Punkt; Arbeitszeiten:beliebig und alle automatisch; Min Kapital：200$; mm=true(defaut); risiko=5-20; Modelle:kurzer Trend, Basis ai-rnn ; 500 bis 10000 ony 20-40 Tage; Diese neue ea, beste Modelle und Test..ein Tag offen 40-100 order.keep eine Bestellung 5-30min. und den ganzen Tag automatisch arbeiten, die als Bergmann, am besten wählen Nächste 10 zahlen->1000$;
Gold Smart Turtle
Premananth R
Experten
Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5) Empfohlenes Handels-Setup Handels-Symbol: XAUUSD Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen) Zeitrahmen: M5 (fest) Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert) Broker & Konto-Kompatibilität Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig) Unterstützt jede Kontobasiswährung Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten Unabhängig v
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experten
Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Experten
Universal Trader (UT) Dieser EA ist Teil der RPTrade Pro Solutions Systeme. UT ist ein Handelsroboter, der einen Trend- und Oszillator-Indikator verwendet. Er ist so konzipiert, dass er von jedem verwendet werden kann, sogar der absolute Anfänger im Handel kann ihn verwenden. Entwickelt für alle TimeFrames Verwendet Takes Profit, Stop Loss und Trailing Stop. Kann auch als Schalter ohne SL/TP arbeiten Funktioniert mit allen Paaren Wie funktioniert es? UT ist ein Trendfolgemodell. Er verwendet e
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Experten
Entdecken Sie die Macht der Ichimoku ECC 11 Strategie auf Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Willkommen in der Welt von Ichimoku ECC 11, einem unvergleichlichen Expert Advisor (EA) für den anspruchsvollen Trader. Der Ichimoku ECC 11 basiert auf der robusten Meta Trader 5-Plattform und nutzt die Kraft des verehrten Ichimoku Kinko Hyo-Indikators, um eine außergewöhnliche Handelsperformance auf dem 15-Minuten-Chart zu erzielen. Das Wesentliche von Ichimoku ECC 11 Die Ichimoku ECC 11-Strategie wurde
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Panthers Traders
Jordi Marco San Bartolome
Experten
Panthers Traders präsentiert den neuen Expert Advisor "MRK TRADER", ein Roboter für Forex, Indizes, Rohstoffe und Cryptocurrencies. Dieser Expert Advisor arbeitet Hedge-Strategien, hat verschiedene Variablen, um sich gegenseitig zu konfigurieren, arbeitet als Arbeitswerkzeug oder als 100% automatische Expert Advisor, wenn Sie keine Erfahrung haben, für Ihre höhere Rentabilität, kontaktieren Sie mich privat und ich werde Ihre verschiedenen Variablen erklären und wie man sie in verschiedenen Ver
Ninja Turtle Scalper EA
BM Trading GmbH
2 (1)
Experten
Der Ninja Turtle Scalper verwendet den Donchian Channel EA, um Einstiegssignale zu finden – genau wie die berühmten Turtle-Trader damals. Der Indikator ist einfach, aber dennoch effektiv. Er wird seit vielen Jahren von professionellen Tradern genutzt und ist mittlerweile auch Teil des MT5-Frameworks. Wenn du die Signale des Indikators für Scalping-Einstiege nutzen möchtest, ist das der richtige EA für dich. Keine KI, kein Martingale, kein Grid. Das ist NICHT der heilige Gral des Tradings. Er wir
Triple M
Henny Kurniawati
Experten
Willkommen beim Triple M Expert Advisor, einem hochmodernen Handelssystem, das Händlern ein zuverlässiges, sicheres und anpassungsfähiges Instrument für die Navigation durch die Komplexität des Goldmarktes bietet. Das Triple M-System zeichnet sich dadurch aus, dass es dem Risikomanagement und der Transparenz Vorrang einräumt und so gewährleistet, dass Ihre Handelserfahrung sowohl sicher als auch anpassbar ist. Setfile Start-Promo! 10 Plätze zum aktuellen Preis verfügbar! Nächster Preis: 599$
Sangkakala Merbabu MT5
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Experten
Sangkakala Merbabu ist ein sehr genauer Expert Advisor für AUDCAD. Dieser EA ist mit vielen Momentum-Indikatoren für Einstiegspunkte ausgestattet. Signal Eigenschaften : MFI Kraft-Index De Marker WPR CCI RSI Stochastik Bollinger Bänder Zusätzliches Signal : Gleitender Durchschnitt PSAR MACD ADX Empfehlungen: Währungspaar: AUDCAD Zeitrahmen: M5 Mindesteinlage Währungen: $500 Konto-Typ: Standart, Raw oder Zero Spread Konten WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Experten
UV Samurai UV Samurai ist ein speziell entwickelter Expert Advisor (EA) , der automatisch Handelsaufträge in vordefinierten Preisintervallen (Distanz ) eröffnet, um Marktbewegungen auf kontrollierte Weise auszunutzen. Der EA arbeitet auf der Grundlage eines Multiplikator-Distanz-Mechanismus für jeden nachfolgenden Handel, kombiniert mit dem DDR (Dynamic Drawdown Reduction) -Risikomanagementsystem , um potenzielle Verluste zu minimieren und die Sicherheit des Kontos während hochvolatiler Marktbed
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Matrix MT5
Jesper Christensen
5 (4)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 65% Rabatt verkauft. Gold Matrix: Entfesseln Sie den Goldhandel mit fortschrittlicher KI-Technologie und nutzen Sie die Macht des intelligenten Momentum-Tradings auf dem Goldmarkt Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Sind Sie bereit, Ihr XAUUSD-Handelserlebnis zu verbessern? Wir stellen Ihnen Gold Matrix vor - den hochentwickelten Expert
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.49 (37)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Aussie Victor revolutioniert den traditionellen Rasterhandel durch die Kombination von intelligenter Positionierung mit maschinellen Einstiegssignalen, die speziell für die einzigartige Preisdynamik des AUDCAD-Währungspaares entwickelt wurden. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Was macht Aussie Victor anders? Smart
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
Golden Retirement MT5
Jesper Christensen
5 (3)
Experten
Golden Retirement ist ein Multi-Strategie-System, das für den Handel mit GOLD gegen USD (XAUUSD) entwickelt wurde. Es verwendet keine Grid- oder Martingale- oder andere risikoreiche Geldmanagementstrategien. Jede Position hat einen festen Stop Loss und Take Profit. Ein Trailing-Stop wird verwendet, um so viele Pips wie möglich aufzufangen. Es handelt sich nicht um ein Scalping-System, sondern die meisten Positionen werden innerhalb von ein oder zwei Tagen geschlossen. Es verwendet 10 verschieden
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Verändern Sie Ihren EURUSD-Handel mit ChronomaX, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der traditionelle Grid-Trading-Strategien mit hochmodernen Technologien der künstlichen Intelligenz und neuronalen Netzen kombiniert. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Benutzerhandbuch/ EA-Handbuch: klicken Sie hier. Um den EA
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Experten
PAM SCALPER (Price Action Momentum Scalper) analysiert historische Kursdaten, um Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren, in denen die Liquidität hoch ist und mit dem Momentum des institutionellen Geldflusses eintritt. Der EA extrapoliert aus den historischen Kurs- und Volumendaten Bereiche, in denen entweder gekauft oder verkauft werden sollte. Wenn Sie diesen EA oder einen anderen Scalper EA backtesten möchten, müssen Sie qualitativ hochwertige Tickdaten verwenden. Die historischen Date
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indikatoren
Verbessern Sie Ihren Handel mit der fortschrittlichen Anchored Volume Weighted Average Price-Technologie Erschließen Sie die wahre Kraft der Preisaktion mit unserem erstklassigen Anchored VWAP-Indikator für MetaTrader 5 - dem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Einstiege, strategische Ausstiege und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups. Schreiben Sie mir eine DM für eine 7-tägige kostenlose Testversion. Anchored VWAP Plus gibt Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle, indem es benutze
FREE
Smart Trade Control MT5
Jesper Christensen
Utilitys
Verändern Sie Ihr Metatrader 5-Handelserlebnis mit der Smart Trade Control für MT5, einer anspruchsvollen und dennoch intuitiven Handelsverwaltungslösung, die für Händler aller Niveaus entwickelt wurde. Von der präzisen Positionsgrößenbestimmung bis hin zum fortschrittlichen Basket-Management rationalisiert dieses Tool Ihre Handelsabläufe und verbessert gleichzeitig die Risikokontrolle. Kontaktieren Sie mich für eine kostenlose 7-Tage-Testversion. Kernfunktionen: Intelligenter Positionskalkulato
Auswahl:
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 14:34 
 

Another great bot from Jesper. As stated here, it has a low trade freq but brings nice profit with a decent DD which is the only important stat. Great risk management options for different account types. Highly recommended!

Rainer Korell
682
Rainer Korell 2025.11.28 10:28 
 

Doesn't trade very often, but when it does, it's successful with low DD. Conclusion: Good product !

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.10.12 22:06 
 

The EA is not reliable. Even with the most conservative settings, it suddenly hit nearly a 60% drawdown. I do not recommend it.

Jesper Christensen
8373
Antwort vom Entwickler Jesper Christensen 2025.10.14 05:18
Either you are not using default settings or your are using it on symbols that are not recommended. The signal which uses default settings is curently in 12.6% profit with 2.9% drawdown after 2 months of trading. Please explain which settings you are using and which symbols you are using the EA on?
Wan Suryolaksono
1876
Wan Suryolaksono 2025.08.07 02:30 
 

Truly gem EA, it is very prudent EA for many pairs, if we make extensive research

Antwort auf eine Rezension