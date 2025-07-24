X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-Mas Sale mit 65% Rabatt verkauft.

Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System - Die nächste Evolution im automatisierten EURUSD-Handel

Treten Sie meiner offenen Gruppe für Fragen zu einem meiner Produkte bei: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01

Neural Nexus stellt die innovative Fortsetzung unserer bewährten EA-Serie dar, nach dem bemerkenswerten Erfolg von ChronomaX (107% Gewinn auf dem Live-Konto) und Gold Matrix (86% Gewinn auf dem Live-Konto) - beide laufen derzeit profitabel auf Live-Konten. Dieses hochentwickelte Mean-Reversion-Grid-System wurde speziell für den EURUSD-Handel entwickelt und bietet Händlern eine leistungsstarke neue Dimension für ihr automatisiertes Portfolio.

Qualität statt Quantität Neural Nexus verfolgt eine hochselektive Strategie, die nur dann ausgeführt wird, wenn die Marktbedingungen perfekt zu unseren Gunsten ausgerichtet sind. Anstatt häufig zu handeln, konzentriert sich dieser EA auf hochwahrscheinliche Setups und identifiziert typischerweise nur 1-2 erstklassige Gelegenheiten pro Woche. Dieser geduldige, präzisionsbasierte Ansatz stellt sicher, dass jeder Handel das Gewinnpotenzial maximiert und gleichzeitig unnötige Marktrisiken minimiert.



Revolutionäres Design mit geringem Kapitaleinsatz Was Neural Nexus auszeichnet, ist seine bahnbrechende Zugänglichkeit. Während herkömmliche Rastersysteme in der Regel erhebliche Kontoguthaben erfordern, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen, durchbricht Neural Nexus diese Barriere. Händler können mit nur 200 $ beginnen, wenn sie die höchsten empfohlenen Risikoeinstellungen verwenden, und so den Zugang zu professioneller Grid-Handelstechnologie demokratisieren.

Perfekte Portfolio-Ergänzung Neural Nexus bildet einen idealen Hedge mit ChronomaX, obwohl beide mit EURUSD handeln. Während ChronomaX auf Momentum-basierte Ausbrüche setzt, profitiert Neural Nexus von Mean-Reversion-Mustern und bietet eine natürliche Diversifizierung, die Aktienkurven glättet und das Gesamtportfolio-Risiko reduziert.

Hauptmerkmale:

Mean-Reversion-Grid-Strategie - Nutzt die natürliche Tendenz des EURUSD, zu durchschnittlichen Niveaus zurückzukehren

Proprietäres Firm Ready: Intelligentes, randomisiertes Timing-System zur Einhaltung der Vorschriften für den Eigenhandel und Algorithmen zur Erkennung von Anti-Patterns.



Intelligentes, randomisiertes Timing-System zur Einhaltung der Vorschriften für den Eigenhandel und Algorithmen zur Erkennung von Anti-Patterns. Niedrige Kapitalanforderungen - Beginnen Sie den Handel mit einem Mindestguthaben von nur $200

- Beginnen Sie den Handel mit einem Mindestguthaben von nur $200 Bewährte Linie - Aufgebaut auf der Grundlage von zwei profitablen Live-Trading EAs

- Aufgebaut auf der Grundlage von zwei profitablen Live-Trading EAs Portfolio-Synergie - Entwickelt zur Ergänzung der bestehenden Systeme ChronomaX und Gold Matrix

- Entwickelt zur Ergänzung der bestehenden Systeme ChronomaX und Gold Matrix Professionelles Risikomanagement - Mehrere Optionen zur Risikoeinstellung für unterschiedliche Kontogrößen

So verwenden/testen Sie den EA: 1: Laden Sie den EURUSD (der Zeitrahmen ist irrelevant) 2: Stellen Sie sicher, dass die Eingabe "EURUSD Ticker" den Namen EURUSD hat, wie ihn Ihr Broker schreibt (finden Sie ihn in Ihrer Marktbeobachtung) - es könnte EURUSD.m usw. sein. Alternativ können Sie auch die Eingabe "Use Symbol Input" auf false setzen. Auf diese Weise wird der EA einfach auf dem Chart handeln, an den er angehängt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn in diesem Fall auf den EURUS-Chart laden. 3: Legen Sie das gewünschte Auto-Lot-Level fest Mindestkontostand: 200$

Kompatibel mit Cent-Konten: Eine Einzahlung von 10 $ auf ein Cent-Konto bietet eine Marge von 1.000 $, wodurch der EA auch für Händler mit kleineren Einlagen zugänglich ist und gleichzeitig sichere Handelsparameter beibehält.

Mindest-Konto-Hebel: 1:500 Testen Sie den EA mit 1m OHLC oder Every Tick. Um genaue Testergebnisse zu erhalten, verwenden Sie echte Tick-Daten.Folgen Sie diesem Leitfaden für weitere Informationen. Schließen Sie sich der Neural Nexus Revolution an Erleben Sie die Zukunft des zugänglichen automatisierten Handels, wo fortschrittliche Grid-Technologie auf erschwingliche Einstiegsvoraussetzungen trifft. Neural Nexus ist nicht einfach nur ein weiterer EA - es ist Ihr Einstieg in den professionellen Mean-Reversion-Handel, unabhängig von der Größe Ihres Kontos.

Setzen Sie Ihre Reise mit der EA-Serie fort, die sich bereits in Live-Märkten bewährt hat.

Hinweis: Der Handel ist mit einem finanziellen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie den EA vor dem Live-Handel gründlich auf einem Demokonto. Ich rate davon ab, eine höhere Autolot-Stufe als 1 zu verwenden. Handeln Sie auf eigenes Risiko.