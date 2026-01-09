XAU Fort Knox ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für XAUUSD auf dem Zeitrahmen H1 entwickelt wurde und präzises Trend Following mit intelligenter Level Trading-Logik kombiniert. Durch die Verwendung eines optimierten MA10- und MA50-Crossover-Systems fängt der Roboter ein hochwahrscheinliches Momentum ein, während er Ihr Kapital durch ein dynamisches Auto-Lot-Management und einen automatisierten Trailing-Stop schützt, um ein hervorragendes Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis zu erhalten. Er wurde für Händler entwickelt, die Sicherheit auf "Festungsniveau" bevorzugen, und führt Trades auf der Grundlage von Bar-Closures aus, um Marktgeräusche zu eliminieren und übermäßige Drawdowns zu verhindern.

