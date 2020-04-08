Market Profile TPO MT4
- 指标
- Thiago Pereira Pinho
- 版本: 2.4
- 激活: 20
📈 MarketProfileTPO：MetaTrader 5 中的 TPO 分析
MarketProfileTPO 是一个功能强大的 MetaTrader 5 指标工具，旨在将基于时间价格机会 (Time Price Opportunity, TPO) 分析的市场轮廓 (Market Profile) 概念直接带入您的主图表窗口。该指标计算并显示指定期间内的价格分布，突出显示市场活动和集中度的关键区域。
它经过特别优化，适用于 M1 (1 分钟) 时间框架下使用，处理 NAS100、US30 和 XAUUSD 等高波动性金融工具，从而为日内市场结构和交易活动提供详细的视角。
🔑 主要特点与组成部分
-
基于 TPO 的市场轮廓： 计算在定义的时间段（TPO 周期）内，每个价格水平上所花费时间的分布。
-
控制点 (Point of Control, POC)： 清晰地识别 TPO 集中度最高（花费时间最长）的价格水平，是市场共识的关键参考点。
-
价值区域 (Value Area, VA)： 自动确定发生显著百分比交易活动的价格范围（默认为 70%），由价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL) 界定。
-
可视化轮廓： 将价格分布显示为图形轮廓，其中水平线的长度和颜色强度与每个价格水平上的 TPO 计数成比例。
-
波动性优化： 包含一个可自定义的价格步长 (Price Step) 参数，可根据工具的点值准确分组价格水平，确保在不同市场中的精度。