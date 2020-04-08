Market Profile TPO MT4
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versão: 2.4
- Ativações: 20
MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5
O indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de Perfil de Mercado (Market Profile), baseado na análise de Oportunidade de Tempo e Preço (TPO), diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado.
É particularmente otimizado para ativos de alta volatilidade como NAS100, US30 e XAUUSD, quando utilizado no timeframe M1 (1 minuto), oferecendo uma perspectiva detalhada sobre a estrutura do mercado intraday e a atividade de negociação.
Principais Recursos e Componentes
-
Perfil de Mercado Baseado em TPO: Calcula a distribuição do tempo gasto em cada nível de preço dentro de uma sessão definida (Período TPO).
-
Ponto de Controle (POC): Identifica claramente o nível de preço com a maior concentração de TPOs (onde se passou a maior parte do tempo), servindo como uma referência crucial para o consenso do mercado.
-
Área de Valor (VA): Determina automaticamente o intervalo de preços onde ocorreu uma porcentagem significativa da atividade de negociação (o padrão é 70%), definida pelo Topo da Área de Valor (VAH) e pela Base da Área de Valor (VAL).
-
Perfil Visual: Exibe a distribuição de preços como um perfil gráfico, onde o comprimento e a intensidade da cor das linhas horizontais são proporcionais à contagem de TPO em cada nível de preço.
-
Otimização para Volatilidade: Inclui um parâmetro de Passo de Preço (Price Step) personalizável para agrupar com precisão os níveis de preço com base no valor do ponto do instrumento, garantindo precisão para diferentes mercados.