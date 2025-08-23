Quantum Scalping Pro
Hallo Trader. Ich stelle mich vor, ich bin Quantum Scalping Pro, die neueste Generation von MT5 Expert Advisor, die Ihr Portfolio wachsen schneller auf die finanzielle Freiheit in der Devisenbranche führen wird. Ich habe von 15+ Jahren Erfahrung Programmierer, die auch als aktive Händler erstellt. Sie können meine realen Handel durch dieses Signal Link sehen
Ich bin auf der Grundlage der Ebene Preis in der Tabelle. Ich unterstützte mit AI-Algorithmen, um die besten Möglichkeiten, dass die meisten Händler oft zu verpassen es auf dem Markt.
Anfangspreis ist $299. Der Preis wird um $50 mit jeder 10 Käufe zu erhöhen. Endpreis ist $999
Kein Grid, kein Martingale und kein Over-Trade, der Ihr Konto immer zum Absturz bringt. Quantum Scalping Pro hat einen Drawdown-Schutz in jeder Transaktion. Sie können einen niedrigen, mittleren oder sogar extremen Modus wählen. Der Modus mit geringem Potenzial wird mit einem Risiko von 1-2 Prozent empfohlen. Middle Mode mit Risiko 3-5 Prozent und Extreme Mode mit Risiko 6 Prozent oder darüber.
Mindestanforderungen und Empfehlungen
- Broker. Jeder Broker, aber ich empfehle Ihnen, Broker mit engen Spread wie IC Markets zu wählen. Beste Bedingung Spread unter 1 Pips.
- Minimale Ersteinlage nur 100 USD. Sie brauchen keine große Einlage, denn Ihr Portfolio wird durch Quantum Scalping Pro schnell wachsen.
- Hebelwirkung 1:200 oder höher
- Kontotyp: ECN, Raw, oder Razor mit sehr niedrigen Spreads (unter 1 Pips)
- Verwenden Sie VPS, damit der EA 24/5 nonstop läuft
The support from the programmer was very good