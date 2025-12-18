Keltner Signal Pro
- Experten
- Andri Maulana
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Keltner Signal Pro EA: Gold (XAUUSD) Volatilität meistern
Hören Sie auf, mit Vermutungen zu handeln, und beginnen Sie, mit einem Vorteil zu handeln. DerKeltner Signal Pro Expert Advisor ist ein hochentwickeltes, automatisiertes System, das ausschließlich dafür entwickelt wurde, die explosive Kraft vonGold (XAUUSD) mit chirurgischer Präzision zu nutzen. Wir versprechen nicht nur Ergebnisse - wir liefern sie.
Dieser EA istvoroptimiert und einsatzbereit mit genau den Einstellungen, die wir selbst verwenden. Das garantiert eine echte Plug-and-Play-Erfahrung, die den komplexen, frustrierenden Einrichtungsprozess umgeht, der bei anderen EAs üblich ist.
Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hierhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko
Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.
🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.
📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul
Bewährte Leistung und Kernvorteile
Das System erreicht dies, indem es sich auf vier entscheidende Elemente konzentriert:
- Hochwahrscheinliche Einstiege: Das Herzstück ist eine verfeinerteKeltner Channel Breakout Strategy auf dem M5-Chart. Sie fängt Bewegungen mit hohem Momentum ein, indem sie darauf wartet, dass ein schnellerExponential Moving Average (EMA) den Kanal kreuzt, was einen starken, bestätigten Ausbruch signalisiert, der in den lukrativsten Handelssitzungen von Gold üblich ist.
- Dominanter Trendfilter: Wir eliminieren die meisten Fehlsignale, indem wir einen entscheidendenMulti-Timeframe-EMA-Filter (z. B. Daily) einbauen. Dadurch wird sichergestellt, dass der EA nur Trades in Richtung des vorherrschenden langfristigen Trends auslöst, was Sie vor den berüchtigten, schnellen Umkehrungen des Goldpreises bewahrt.
- Intelligente Risikoskalierung: Vergessen Sie das feste Risiko. Unser einzigartigesprobabilitätsbasiertes Lot Sizing analysiert das Zusammentreffen verschiedener Faktoren im Markt, um jedes Setup zu bewerten. Der EA skaliert dann auf intelligente Weise Ihre Losgröße, so dass Sie nur dann mehr Kapital riskieren, wenn der statistische Vorteil am größten ist, um die Gewinnmitnahme zu maximieren.
- Erweiterte Gewinnsicherung: Der dynamische ATR Trailing Stop ist für den Goldhandel unerlässlich. Er sichert automatisch die enormen Gewinne, die XAUUSD generieren kann, indem er den Stop-Loss auf der Grundlage der aktuellen Volatilität des Marktes (Average True Range) verschiebt und so Ihre Gewinne schützt, bevor ein plötzlicher Preisrückgang sie wieder aufzehrt.
- Kapitalsicherheit: Die Funktion "Daily Cut-Loss Protection" (täglicher Verlustschutz) schließt sofort alle Geschäfte und stoppt alle Aktivitäten, wenn der von Ihnen festgelegte maximale tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird, um Ihr Konto vor katastrophalen Verlusten zu schützen.
Einfache Einrichtung, leistungsstarke Kontrolle
Die EA-Parameter wurden vollständig für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und sind sofort einsatzbereit. Sie müssen den EA nur noch an den Chart anhängen.
Die Optimierungsergebnisse wurden auf demExness Cent Konto getestet und zeigen:
Maximaler Drawdown:22%
Gewinnfaktor: 2,94
Anfangskapital: $100
Sie können sich bei Exness über den folgenden Link anmelden:
https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko