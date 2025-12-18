Keltner Signal Pro EA: Gold (XAUUSD) Volatilität meistern

Hören Sie auf, mit Vermutungen zu handeln, und beginnen Sie, mit einem Vorteil zu handeln. DerKeltner Signal Pro Expert Advisor ist ein hochentwickeltes, automatisiertes System, das ausschließlich dafür entwickelt wurde, die explosive Kraft vonGold (XAUUSD) mit chirurgischer Präzision zu nutzen. Wir versprechen nicht nur Ergebnisse - wir liefern sie.

Dieser EA istvoroptimiert und einsatzbereit mit genau den Einstellungen, die wir selbst verwenden. Das garantiert eine echte Plug-and-Play-Erfahrung, die den komplexen, frustrierenden Einrichtungsprozess umgeht, der bei anderen EAs üblich ist.

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hierhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul





Bewährte Leistung und Kernvorteile