ATR Dynamic Pivot Signals Indicator

Erschließen Sie den Präzisionshandel: Das ATR Dynamic Pivot System

Laden Sie diesen kostenlosen Indikator für ATR-Pivot-Signale herunter und verschaffen Sie sich sofort einen Vorteil gegenüber dem Marktrauschen. Dies ist das ultimative Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage echter Marktumschwünge - und nicht auf der Grundlage von Vermutungen - überzeugende Einstiegspunkte suchen.

DasATR Pivot Signals System ist ein innovativer technischer Indikator, der die Average True Range (ATR) nutzt, um die Volatilität dynamisch zu filtern und sicherzustellen, dass ein Signal nur dann ausgelöst wird, wenn eine Kursbewegung statistisch signifikant ist. Durch die dynamische Festlegung eines Umkehrschwellenwerts werden Kursausschläge vermieden, so dass der Indikator unter allen Marktbedingungen - von ruhigen Bereichen bis hin zu explosiven Trends - wirksam ist.

Hauptmerkmale des ATR Dynamic Pivot Indicator:

Dynamische, geräuschgefilterte Umkehrschwellen: Verwendet einen anpassbaren ATR-Faktor , um die Umkehrschwelle an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen, wobei kleinere Pullbacks ignoriert werden.

Überzeugende Signale: Liefert eindeutige Kauf- ( grün) und Verkaufspfeile ( rot) direkt auf dem Hauptdiagramm, die genau den Preisbalken markieren, an dem ein wichtiger Swing-Pivot bestätigt wird.

Non-Repainting-Technologie: Die Signale werden bei Bar-Close bestätigt und fixiert. Der Indikator ist mit einer Anti-Flacker-Logik ausgestattet, die das Vertrauen in jedes historische und Echtzeit-Signal gewährleistet.

Trend-Identifikation: Verfolgt eindeutig den Marktzustand (Aufwärtstrend/Abwärtstrend) und bietet Ihnen einen klaren visuellen Rahmen für die Richtungsbestimmung.

Einfach und effektiv: Einfach zu installieren, mit nur zwei Schlüsseleingaben zur Feinabstimmung der Empfindlichkeit auf Ihren Handelsstil.

Empfehlungen:

Währungen und Paare: Funktioniert hervorragend bei allen wichtigen Devisenpaaren, Indizes und Rohstoffen (EURUSD, XAUUSD, NAS100).

Zeitrahmen: M15 , M30, H1, H4 (Höhere Zeitrahmen bieten eine bessere Signalqualität und ein größeres Durchlaufpotenzial).

Kontotyp: Am besten geeignet für ECN-Konten mit geringer Streuung für optimales Einstiegs- und Ausstiegsmanagement.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelseinträge. Laden Sie die ATR Dynamic Pivot Signals noch heute KOSTENLOS herunter und erleben Sie den Unterschied zwischen Rauschen und echten Marktschwankungen.