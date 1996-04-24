Quantitative Trading Analysis

あなたのトレードを「勘」から「データ主導の意思決定」へと変革しましょう。
プロの金融機関が使用する定量分析の力を、今ではすべての真剣なトレーダーが利用できます。

「トレードでは、測定できるものだけが改善できる。重要なものを測定し始めよう。」

これは、著者による完全オリジナルの定量分析ツールキットであり、市場の行動・ボラティリティ・流動性・トレード機会を深く理解したいトレーダーのために設計されています。

このExcelスプレッドシート（VBA自動化付き）は、MT5（または任意のOHLCVデータソース）とシームレスに連携し、生データを数クリックで実用的なトレードインサイトに変換します。

このツールキットは、投資銀行が新人アナリストに教える定量的アプローチを体現しています。
これはプロフェッショナルトレーディング教育の第一歩であり、推測ではなくデータを通じて市場の行動とリスクを理解することが目的です。

購入にはすべての将来のアップデートが含まれます。
このツールは1回の購入で最大10台のPCまたはVPSで使用可能です。

ブログ記事: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Quant Level インジケーター: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
MQL5チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading

主な機能

1. マルチソースデータ統合

  • すべての市場と時間軸（FX、指数、商品、暗号資産）に対応

  • MetaTrader 5 からの直接データインポート（OHLCV）

  • 任意のプラットフォームやサイトからデータを取り込み可能

  • 推奨タイムフレーム: H1

2. 高度な定量分析

  • 自動ヒストグラム生成と統計インサイト

  • 各ローソク足のリターンを自動計算

  • ボラティリティ、標準偏差、市場行動などの包括的リスク指標

  • ワンクリックでプロフェッショナルな分析レポートを生成

3. セッション別ボラティリティと戦略バイアス

  • 最も方向性のあるセッション（強気／弱気）を特定

  • 戦略推奨（ブレイクアウト／レンジトレード）

  • 時間帯ごとのパフォーマンス分析

  • 曜日・時間別のパターン分析で最適な取引タイミングを発見

4. 時間ベースの価格行動分析

  • 時間ごとの強気・弱気傾向

  • 曜日別のロング／ショート優位性

  • 月別のボラティリティ・トレンド比較

  • 強いトレンド日と静かな日を検出

5. 出来高と流動性分析

  • 実際のブローカー出来高データ（利用可能な場合）

  • 最も流動性の高い時間帯を特定

  • 出来高とリターンの相関分析

  • 出来高とボラティリティの関係を通じた市場行動の洞察

6. 高度なサポート＆レジスタンスエンジン

  • 2種類の検証済み計算手法を搭載

  • Range Division理論に基づく数学的レベル導出

  • 出来高加重によるレベル確認と可視化

  • 無料MT5インジケーターで自動的にレベル描画

7. ローソク足パターン分析

  • 主要ローソク足パターンを自動検出

  • 成功率や平均リターンなどの統計を提供

  • 市場タイプ別の有効パターンを特定

  • 反転／継続シグナルを分析

8. サマリー分析
統計、分布、ボラティリティ、流動性、時間分析などの定量的パフォーマンスを一括表示。
異なる市場間の結果を簡単に比較し、より迅速で的確な意思決定を可能にします。

このテンプレートを選ぶ理由

  • トレーディングと金融分析の経験豊富なプロフェッショナルが設計

  • 初心者から上級者まで使いやすい定量分析ツール

  • 明確で見やすい表とグラフ — コーディング不要

  • 感情ではなくデータに基づいてスマートに取引

重要事項

  • すべての手法と計算式は著作権で保護されています。

  • 本製品は教育・分析目的のツールです。

  • MT5用の無料インジケーターが含まれ、レベルを自動表示可能。

パッケージ内容

  • 主要Excelテンプレート（全分析ツールを搭載）

  • MT5用データインポートスクリプト

  • 無料のサポート＆レジスタンスMT5インジケーター

  • 今後のアップデートと改善リクエスト対応

ライセンスと保護

ライセンス認証にはMT5アカウント番号とWindowsのユーザー名が必要です。
これにより、製品の独占性と安全性が保証されます。


おすすめのプロダクト
Quantum Dow Jones
Marco Brugali
3 (2)
エキスパート
クォンタムダウ・ジョーンズ クォンタムダウ・ジョーンズ 設定 シンボル： US30 時間枠： 5M ロット： ロット 取引あたりの平均利益 最大ドローダウン (MAX DD) 2年間の純利益 0.01 $0.20 $2.76 $240 0.10 $2.00 $27.6 $2,400 1.00 $20.0 $276 $24,000 10.0 $200 $2,760 $240,000 概要 クォンタムダウ・ジョーンズは、ダウ・ジョーンズで運用するために特別に設計された洗練された自動取引ツールです。週に平均45-50回の取引頻度で、このボットは先進的な機械学習アルゴリズムと価格行動の技術を組み合わせて、ユニークで非常に効果的な取引体験を提供します。 性能と信頼性 詳細については説明の画像を参照してください。 ドローダウンの削減： 非常に低いドローダウンを維持し、1％以下で、非常に慎重なリスク管理を保証します。 2年間のバックテスト： 厳格な2年間のバックテストを通じて、ボットは顕著な堅牢性と信頼性を示し、印象的な250％の利益を達成しました。 利益因子： 使用するブローカーによって変動する可
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
エキスパート
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 このインジケーターは、クラシックな ドンチャンチャネル を強化したバージョンで、実践的なトレード機能を追加しています。 標準の3本線（上限、下限、中央線）に加え、 ブレイクアウト を検出し、チャート上に矢印で視覚的に表示します。また、チャートを見やすくするために、 現在のトレンド方向と逆側のラインのみを表示 します。 インジケーターの機能: 視覚的シグナル ：ブレイクアウト時にカラフルな矢印を表示 自動通知 ：ポップアップ、プッシュ通知、Eメール RSIフィルター ：市場の相対的な強弱に基づいてシグナルを検証 カスタマイズ可能 ：色、ラインの太さ、矢印コード、RSI閾値など 動作原理 ドンチャンチャネルは次のように計算します: 上限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最高値 下限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最安値 中央線 ：最高値と最安値の平均値 上方ブレイクアウト は終値が上限線を超えたときに発生し、 下方ブレイクアウト は終値が下限線を下回ったときに発生します。 インジケーターは以下を行います: 3本のドンチャンラインを描画 方向転換後の最初のブレイクアウト
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
News Expert MT5
Maksim Neimerik
ユーティリティ
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
ユーティリティ
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Proは、MetaTrader 5向けに設計された自動取引システムです。 フィボナッチベースの価格水準とトレンドおよびストラクチャー分析を組み合わせ、エントリーポイントとエグジットポイントを決定します。このEAはロングポジションとショートポジションの両方をサポートし、リスク管理パラメータも組み込まれています。 主な機能： • フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・ロジックを用いて、エントリーポイント、SLポイント、TPポイントをプロットします。 • ロットサイズと損切り/利益確定レベルを設定可能 • エントリーポイントは1つまたは2つから選択可能 • 市場状況に応じて、固定または動的な損切り/利益確定をサポート • 複数の時間枠と通貨ペアに対応 • 最大スプレッド、スリッページ、取引頻度の制御オプションを搭載 • 自動取引管理：損益分岐点、トレーリングストップ、部分決済オプション • 希望に応じて成行注文もサポート入力項目の概要： • リスク管理：ロットサイズ、取引ごとのリスク、最大取引回数 • エントリー
FREE
RiskGuard Quantum Simulator
MONTORIO MICHELE
5 (1)
ユーティリティ
Quantum Simulator – Discover the Power of Quantum Dynamic Risk Quantum Simulator is an Expert Advisor designed to demonstrate the effectiveness of the Quantum function, fully integrated into the RiskGuard Management system. Through a simple interface, you can simulate an equity curve starting from a fixed balance of €100,000 , using your own custom statistics: Win Rate (%) Average Risk/Reward Ratio Number of Trades Maximum Allowed Drawdown (Optional) Minimum Accepted Drawdown The EA performs a
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
インディケータ
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
インディケータ
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
インディケータ
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Lock Bot
Artem Alekseev
ユーティリティ
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
インディケータ
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
ユーティリティ
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
ユーティリティ
This Tradepanel is an Utility for Traders Who want ot use Basic MoneyManagement for Calculation of Lotsize  I have created the basic edition only to give an Overview with Limited Functionality Full Features are available with  Auto TradePanel  Pro. (This is Only Because it can not be Tested in Strategy Tester ).  Complete Description is available at  "Auto TradePanel Pro".  in This Version Basic Functionality ( Calculation of Lotsize ) open /close Positions is working in the same way as in Pro
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
インディケータ
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
エキスパート
これは標準的な指標に取り組んでいるMetaTrader 5のための万能自動エキスパートアドバイザーです。 UniversalEA コンストラクタEAには多数の関数が用意されています。 ポジションを開くために20のシグナルのうちの1つを選択し、MetaTraderパッケージに含まれる標準インディケータのシグナルを選別するために20のうち5つのフィルターを選択することができます。 さらに、指標のパラメータを調整したり、時間枠を選択したり、各信号の信号バーを指定したりできます。 注意！新しいユニバーサルトレーディングアドバイザーの Exp - カスタム指標に取り組んでいる xCustomEA  ： MetaTrader 5の ための Exp The xCustomEA MetaTrader 4の ための Exp The xCustomEA Description on English 自動取引アドバイザーを購入したい場合は、  TickSniperを チェックして ください  。 EAには以下の機能があります。  カウンタートレンド平均 トレンドの方向への追加の開口部 トレーリングストッ
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
エキスパート
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
エキスパート
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
Pip Calculator
Breneer Jacinto
インディケータ
Pip Value Calculator - Instant Risk Assessment on Your Chart This powerful and lightweight utility instantly calculates the precise monetary value for any pip movement, displaying it directly on your chart so you can assess risk and potential profit at a glance. At its core, the indicator's sophisticated calculation engine runs silently with every price tick, ensuring the information you see is always up-to-date. It automatically detects the instrument you are trading—whether it's a Forex pair,
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
ユーティリティ
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
エキスパート
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
ユーティリティ
MT5用NAS100 Auto SL and TP Makerをご紹介します： MetaTrader5でナスダック100市場をナビゲートするトレーダーにとって不可欠なアシスタントであるNAS100オートSLおよびTPメーカーで、ストップロスおよびテイクプロフィットの設定をもう見逃すことはありません。このツールは、ストップロスとテイクプロフィットのレベル管理を自動化するシームレスなソリューションを求める方々のために設計されています。 主な特徴 簡単な自動化： ストップロスやテイクプロフィットのないナスダック100取引を自動的に監視します。 ユーザーが構成した設定に基づいてレベルを動的に調整します。 注文タイプの多様性： Nasdaq100の成行注文と未決済注文の両方に対応。 MetaTrader 5で利用可能なさまざまな注文タイプをサポートします。 カスタマイズされた設定： ユーザーフレンドリーなパラメータ設定により、トラッキング設定とストップロス/テイクプロフィットレベルのカスタマイズが可能です。 柔軟な範囲： 実行する特定のNAS100商品または取引されるすべての商品に対してスト
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
ユーティリティ
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順   -   アプリケーションの手順   -   デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT5 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT5 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT5 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
ユーティリティ
ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。 コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。 マニュアル/設定  | Copy Cat More MT4 | チャンネル  特別機能： 設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
ユーティリティ
MT5 to Telegram Signal Provider は、Telegramのチャット、チャンネル、またはグループに 指定された シグナルを送信することができる、完全にカスタマイズ可能な簡単なユーティリティです。これにより、あなたのアカウントは シグナルプロバイダー になります。 競合する製品とは異なり、DLLのインポートは使用していません。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT4版 ] [ Discord版 ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。必要な全ては開発者から提供されます。 主な特長 購読者に送信する注文の詳細をカスタマイズする機能 例えば、Bronze、Silver、Goldといった階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。Goldサブスクリプションでは、すべてのシグナルが提供されます。 id、シンボル、またはコメントによって注文をフィルターできます 注文が実行されたチャート
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 5で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。カスタムシンボルをサポートしているインジケーターやEAをすべて使用できます。標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 組み込みのティックデータベースにより、ヒストリカルデータを 瞬時にロード 。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング や高頻度取引。 正確なエントリーとエグジット。 短期タイムフレームでの取引戦略のテスト。 タイムフレームの設定 デフォルトの設
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
ユーティリティ
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
ユーティリティ
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
ユーティリティ
DashPlus は、MetaTrader 5プラットフォーム上での取引効率と効果を向上させるために設計された高度なトレード管理ツールです。リスク計算、注文管理、高度なグリッドシステム、チャートベースのツール、パフォーマンス分析など、包括的な機能を提供します。 主な機能 1. リカバリーグリッド 逆境の市場環境下で取引を管理するための平均化および柔軟なグリッドシステムを実装します。 取引回復のための戦略的なエントリーおよびエグジットポイントを可能にします。 2. スタックグリッド 強い市場の動きの中でポジションを追加することで、有利な取引での潜在的なリターンを最大化するように設計されています。 トレンド市場で利益を得られるよう、勝ち取引を拡大します。 3. 損益（P&L）ライン チャート上に直接、潜在的な利益と損失のシナリオを視覚的に表示します。 設定を調整し、P&Lラインをドラッグして、実行前にさまざまな取引結果を評価します。 4. バスケットモード 同じシンボルでの複数ポジションの管理を簡素化し、それらを単一の集約ポジションにまとめます。 平均価格に基づいて、ストップロスやテイクプ
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
ユーティリティ
MT5のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 [Instruction for Risk Manager parameters] アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明し
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
ユーティリティ
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
ユーティリティ
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
ユーティリティ
これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
ユーティリティ
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
ユーティリティ
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
作者のその他のプロダクト
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
インディケータ
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
インディケータ
Quant Levels Indicator   is a premium component of the   Quantitative Trading Analysis Toolkit , designed to transform subjective trading into data-driven decision making. This advanced tool provides institutional-grade support and resistance analysis directly on your MT5 charts. " Please support our work by leaving a review ". As a thank-you gift , we’ll share a special template that helps you display signal trade history directly on your chart. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals i
FREE
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
インディケータ
Trade Visualizer インジケーターは、取引データを視覚化し、MT5チャート上にすべての取引履歴を直接表示します。自分のパフォーマンスを分析する場合も、MQL5のシグナル提供者の取引を研究する場合も、このツールは生データを分かりやすいビジュアルに変換します。各トレードはエントリーとエグジットの矢印、接続ライン、価格・利益・ロット数・pipsなどのツールチップで示されます。 注: インジケーターをダウンロードした方は、メールアドレスを添えてご連絡ください。 Trade Visualizer Template を無料でお送りします。 特徴: • 最新版 ProTrading Analytics Excel Template v1.7 と完全連携。 • 複数トレーダー・戦略を同一銘柄上で比較可能。 • 売買ごとの色・線のスタイル・矢印サイズを自由に設定。 • CSVとブローカーのGMT差を自動調整。 • 複数ブローカーのシンボル接尾辞に対応。 • 戦略ロジックやエントリー精度の可視分析に最適。
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
エキスパート
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
エキスパート
Trendline Breakouts is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the tradition
Pro Trading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
5 (2)
ユーティリティ
「発売価格：55ドル（残り2本のみ！）。次の価格：75ドル。最終価格：149ドル。」 この製品を購入された方は、メールアドレスを送っていただければ、 Excel ProTrading Analytics テンプレート をお送りします。 このオールインワン ソリューションで、あなたのトレーディング戦略の可能性を最大限に引き出しましょう： トレード履歴エクスポーター + プロ Excel トレーディング ダッシュボード 。 手動トレードでも EA (エキスパートアドバイザー) を使っていても、この強力なツールはパフォーマンスを分析、最適化、改善できるプロ向けの指標と対話型ダッシュボードを提供します。Pro Excel ダッシュボードでは、あなたのトレード履歴を深く分析し、任意の EA をバックテスト結果から評価できます。主要メトリクスに基づいた詳細なインサイトとパフォーマンス評価を瞬時に得られます。 さらに、 トレードの一貫性 も評価できます。これはプロップファームのチャレンジをクリアし、資金提供アカウントを維持する上で重要な要素です。 含まれる内容： • Trade History
Dynamic Fibo Scalper
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Dynamic Fibo Scalper is an automated trading tool that uses Dynamic Fibonacci levels to find trading opportunities. You can set up to 5 custom levels in the EA’s inputs, and it will monitor the price movement. When the price crosses any of your chosen levels, the EA will automatically enter a buy or sell trade. This EA is perfect for traders who want a simple and effective strategy based on Fibonacci analysis. It’s fully customizable , easy to use, and works on any market , giving you more con
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
This new   time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT5 version :  https://ww
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
エキスパート
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Strategy Master   is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). We understand that mar
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Trendline Breakouts   is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the traditi
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
エキスパート
This EA is designed to pass challenges of prop firms (proprietary trading firm) that allow use of High and Low Frequency trading strategies. A Gift i ncluded in this expert    :   Range Breakout strategy  that identify daily support and resistance levels and initiating both Long and Short trades automaticly at these key points. We use special HFT strategy that detect large movements and employ stop loss to protect your equity. It has build-in equity protector which will stop the EA once the pro
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152555 W
Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA   is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions.
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
ユーティリティ
This Expert Advisor is designed to help traders manage their positions automatically. It can hedge manual trades when a specified (loss or win) threshold is reached, reducing risk. The EA also allows traders to close buy or sell trades individually based on profit or loss, and it can close all trades when a certain total profit or loss is achieved. With customizable settings for trade management, this EA helps traders automate their strategies and improve efficiency. The EA opens trades using th
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
ユーティリティ
Unlock the full potential of your trading strategy with this  all-in-one  solution:  Trade History Exporter  +  Pro Excel Trading Dashboard . Whether you're trading manually or using Expert Advisors (EAs), this powerful tool allows you to analyze, optimize, and improve your performance with professional-grade metrics and interactive dashboards. With the Pro Excel Dashboard, you can deeply analyze your trade history—manual or algorithmic—and even evaluate any EA’s performance using backtest resu
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
ユーティリティ
Master prop firm challenges before risking real money!   Our advanced simulator recreates authentic prop firm trading environments, helping you practice, strategize, and pass challenges with confidence.   Using our Simulator, you can simulate any prop firm challenge using demo or live accounts, supports both manual trading strategies and automated trading via EAs ,  create personalized challenges for customized periods, and challenge yourself to develop the discipline needed for consistent profi
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
エキスパート
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Strategy Master is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). The link for MT4 version
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like   Steve Nison, Stephen   Bigalow   , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
エキスパート
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions. D
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
ユーティリティ
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA is an advanced tool designed for traders who want to execute trades quickly and efficiently using their keyboard. It allows users to place, modify, and close orders with customizable hotkeys, making trading as fast and intuitive as possible. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, this EA enhances your trading experience by reducing manual clicks and improving reaction time. Key Features: Hotkey-Based Trading – Execute trades, modify posit
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
ユーティリティ
実際の資金を危険にさらす前にProp Firmの課題を習得しましょう！   私たちの高度なシミュレーターは、本物のProp Firm取引環境を再現し、自信を持って練習し、戦略を立て、課題を通過するのに役立ちます。当シミュレーターを使用すると、デモまたはライブアカウントを使用してあらゆるProp Firmの課題をシミュレートでき、手動取引戦略とEAを介した自動取引の両方をサポートし、カスタマイズされた期間のパーソナライズされた課題を作成し、一貫した収益性に必要な規律を開発するために自分自身に挑戦できます。 FTMO 10kおよび100K課題セットファイル:   主要なすべてのProp Firmのセットファイルと専用サポートが利用可能 - お問い合わせください！ 先着10名様に30%オフ。 主な機能 リアルタイム課題監視 ライブ統計ダッシュボード - 残高、純資産、P&L、ドローダウンのリアルタイム追跡 プロフェッショナル指標 - 確定P&Lと未確定P&L、勝率、取引分析 手動/自動取引サポート: 手動取引戦略とエキスパートアドバイザーによる自動取引の両方 完全なProp Firmルー
Missed Opportunity Analyzer
Abdeljalil El Kedmiri
インディケータ
The   Missed Opportunity Analyzer   is a professional historical analysis tool that identifies and visualizes high probability trading opportunities you   missed   in the past. Unlike predictive indicators, it provides 100% non-repainting hindsight analysis to help you study price behavior, refine your strategy, and improve your trading discipline. Core Concept The indicator scans historical data to find confirmed price swings where: Price moved to your target (TP)   before   hitting your sto
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信