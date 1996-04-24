Quantitative Trading Analysis
- ユーティリティ
- Abdeljalil El Kedmiri
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 6 10月 2025
- アクティベーション: 10
あなたのトレードを「勘」から「データ主導の意思決定」へと変革しましょう。
プロの金融機関が使用する定量分析の力を、今ではすべての真剣なトレーダーが利用できます。
「トレードでは、測定できるものだけが改善できる。重要なものを測定し始めよう。」
これは、著者による完全オリジナルの定量分析ツールキットであり、市場の行動・ボラティリティ・流動性・トレード機会を深く理解したいトレーダーのために設計されています。
このExcelスプレッドシート（VBA自動化付き）は、MT5（または任意のOHLCVデータソース）とシームレスに連携し、生データを数クリックで実用的なトレードインサイトに変換します。
このツールキットは、投資銀行が新人アナリストに教える定量的アプローチを体現しています。
これはプロフェッショナルトレーディング教育の第一歩であり、推測ではなくデータを通じて市場の行動とリスクを理解することが目的です。
購入にはすべての将来のアップデートが含まれます。
このツールは1回の購入で最大10台のPCまたはVPSで使用可能です。
ブログ記事: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Quant Level インジケーター: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
MQL5チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading
主な機能
1. マルチソースデータ統合
-
すべての市場と時間軸（FX、指数、商品、暗号資産）に対応
-
MetaTrader 5 からの直接データインポート（OHLCV）
-
任意のプラットフォームやサイトからデータを取り込み可能
-
推奨タイムフレーム: H1
2. 高度な定量分析
-
自動ヒストグラム生成と統計インサイト
-
各ローソク足のリターンを自動計算
-
ボラティリティ、標準偏差、市場行動などの包括的リスク指標
-
ワンクリックでプロフェッショナルな分析レポートを生成
3. セッション別ボラティリティと戦略バイアス
-
最も方向性のあるセッション（強気／弱気）を特定
-
戦略推奨（ブレイクアウト／レンジトレード）
-
時間帯ごとのパフォーマンス分析
-
曜日・時間別のパターン分析で最適な取引タイミングを発見
4. 時間ベースの価格行動分析
-
時間ごとの強気・弱気傾向
-
曜日別のロング／ショート優位性
-
月別のボラティリティ・トレンド比較
-
強いトレンド日と静かな日を検出
5. 出来高と流動性分析
-
実際のブローカー出来高データ（利用可能な場合）
-
最も流動性の高い時間帯を特定
-
出来高とリターンの相関分析
-
出来高とボラティリティの関係を通じた市場行動の洞察
6. 高度なサポート＆レジスタンスエンジン
-
2種類の検証済み計算手法を搭載
-
Range Division理論に基づく数学的レベル導出
-
出来高加重によるレベル確認と可視化
-
無料MT5インジケーターで自動的にレベル描画
7. ローソク足パターン分析
-
主要ローソク足パターンを自動検出
-
成功率や平均リターンなどの統計を提供
-
市場タイプ別の有効パターンを特定
-
反転／継続シグナルを分析
8. サマリー分析
統計、分布、ボラティリティ、流動性、時間分析などの定量的パフォーマンスを一括表示。
異なる市場間の結果を簡単に比較し、より迅速で的確な意思決定を可能にします。
このテンプレートを選ぶ理由
-
トレーディングと金融分析の経験豊富なプロフェッショナルが設計
-
初心者から上級者まで使いやすい定量分析ツール
-
明確で見やすい表とグラフ — コーディング不要
-
感情ではなくデータに基づいてスマートに取引
重要事項
-
すべての手法と計算式は著作権で保護されています。
-
本製品は教育・分析目的のツールです。
-
MT5用の無料インジケーターが含まれ、レベルを自動表示可能。
パッケージ内容
-
主要Excelテンプレート（全分析ツールを搭載）
-
MT5用データインポートスクリプト
-
無料のサポート＆レジスタンスMT5インジケーター
-
今後のアップデートと改善リクエスト対応
ライセンスと保護
ライセンス認証にはMT5アカウント番号とWindowsのユーザー名が必要です。
これにより、製品の独占性と安全性が保証されます。