これは、著者による完全オリジナルの定量分析ツールキットであり、市場の行動・ボラティリティ・流動性・トレード機会を深く理解したいトレーダーのために設計されています。

このExcelスプレッドシート（VBA自動化付き）は、MT5（または任意のOHLCVデータソース）とシームレスに連携し、生データを数クリックで実用的なトレードインサイトに変換します。

このツールキットは、投資銀行が新人アナリストに教える定量的アプローチを体現しています。

これはプロフェッショナルトレーディング教育の第一歩であり、推測ではなくデータを通じて市場の行動とリスクを理解することが目的です。

購入にはすべての将来のアップデートが含まれます。

このツールは1回の購入で最大10台のPCまたはVPSで使用可能です。

主な機能

1. マルチソースデータ統合

すべての市場と時間軸（FX、指数、商品、暗号資産）に対応

MetaTrader 5 からの直接データインポート（OHLCV）

任意のプラットフォームやサイトからデータを取り込み可能

推奨タイムフレーム: H1

2. 高度な定量分析

自動ヒストグラム生成と統計インサイト

各ローソク足のリターンを自動計算

ボラティリティ、標準偏差、市場行動などの包括的リスク指標

ワンクリックでプロフェッショナルな分析レポートを生成

3. セッション別ボラティリティと戦略バイアス

最も方向性のあるセッション（強気／弱気）を特定

戦略推奨（ブレイクアウト／レンジトレード）

時間帯ごとのパフォーマンス分析

曜日・時間別のパターン分析で最適な取引タイミングを発見

4. 時間ベースの価格行動分析

時間ごとの強気・弱気傾向

曜日別のロング／ショート優位性

月別のボラティリティ・トレンド比較

強いトレンド日と静かな日を検出

5. 出来高と流動性分析

実際のブローカー出来高データ（利用可能な場合）

最も流動性の高い時間帯を特定

出来高とリターンの相関分析

出来高とボラティリティの関係を通じた市場行動の洞察

6. 高度なサポート＆レジスタンスエンジン

2種類の検証済み計算手法を搭載

Range Division理論に基づく数学的レベル導出

出来高加重によるレベル確認と可視化

無料MT5インジケーターで自動的にレベル描画

7. ローソク足パターン分析

主要ローソク足パターンを自動検出

成功率や平均リターンなどの統計を提供

市場タイプ別の有効パターンを特定

反転／継続シグナルを分析

8. サマリー分析

統計、分布、ボラティリティ、流動性、時間分析などの定量的パフォーマンスを一括表示。

異なる市場間の結果を簡単に比較し、より迅速で的確な意思決定を可能にします。

このテンプレートを選ぶ理由

トレーディングと金融分析の経験豊富なプロフェッショナルが設計

初心者から上級者まで使いやすい定量分析ツール

明確で見やすい表とグラフ — コーディング不要

感情ではなくデータに基づいてスマートに取引

重要事項

すべての手法と計算式は著作権で保護されています。

本製品は教育・分析目的のツールです。

MT5用の無料インジケーターが含まれ、レベルを自動表示可能。

パッケージ内容

主要Excelテンプレート（全分析ツールを搭載）

MT5用データインポートスクリプト

無料のサポート＆レジスタンスMT5インジケーター

今後のアップデートと改善リクエスト対応

ライセンスと保護

ライセンス認証にはMT5アカウント番号とWindowsのユーザー名が必要です。

これにより、製品の独占性と安全性が保証されます。