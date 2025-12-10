MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe

⚙️ Hauptarbeitsprinzip: Intelligentes Pending Order Management

✨ Besondere Merkmale und technologischer Kern

Algorithmische Trading-Präzision: Der EA hält sich strikt an die von Ihnen vorgegebenen Regeln, überwindet den Einfluss emotionaler Schwankungen während des Handels und sorgt so für strikte Handelsdisziplin. Diese Präzision entspricht der des algorithmischen Handels auf institutioneller Ebene.

Flexible Strategieanpassung: Sie können schwebende Aufträge für bestimmte Strategien mithilfe der "Magic Number" präzise verwalten und auch einstellen, dass nur die Aufträge für das aktuelle Handelssymbol verwaltet werden, wodurch ein hohes Maß an Anpassung und Strategieisolierung erreicht wird.

Echtzeit-Warnsystem: Jeder Löschvorgang wird von detaillierten Protokollen und optionalen Pop-up-Warnungen begleitet, so dass Sie stets über die Dynamik Ihres Kontos informiert sind.

🚀 Wie man es benutzt: Drei Schritte zum Start des intelligenten Handels

Laden Sie den EA: Hängen Sie den EA an den MT4-Chart an, den Sie überwachen möchten (beliebiger Zeitrahmen). Parameter einstellen: Konfigurieren Sie vor allem zwei Parameter: TimeoutPeriod (der Zeitrahmen für den Ablauf) und CheckInterval (die Häufigkeit der Überprüfung). Stellen Sie zum Beispiel die Timeout-Periode auf 5 Minuten und das Prüfintervall auf 10 Sekunden. Der EA löscht dann automatisch alle schwebenden Aufträge, die länger als 5 Minuten aktiv waren. Betrieb starten: Aktivieren Sie den EA, und er beginnt im Hintergrund zu arbeiten und verwaltet auf intelligente Weise alle Ihre schwebenden Aufträge.

💡 Nutzwert und Szenarien

Für kurzfristige Trader: Verhindert effektiv, dass veraltete Pending Orders nach schnellen Kursschwankungen zu "Zombie-Orders" werden, und hilft Ihnen, mit dem Markttempo Schritt zu halten.

Für Trader mit vielen Strategien: Verwenden Sie die "Magic Number", um Aufträge aus verschiedenen Strategien zu unterscheiden, um eine klare Trennung und Nicht-Interferenz zwischen Strategien zu gewährleisten.

Für alle effizienzorientierten Händler: Die automatisierte Verwaltung spart viel Zeit für die manuelle Überprüfung von Aufträgen, so dass Sie sich mehr auf die eigentliche Strategieanalyse konzentrieren können.

Bitte beachten Sie: Automatisierte Handelsinstrumente sind leistungsstarke Hilfsmittel, können aber keine Gewinne garantieren. Dynamische Marktveränderungen bedeuten, dass jede Strategie angepasst und eingestellt werden muss. Es wird empfohlen, sich zunächst auf einem Demokonto mit den Funktionen des EA vertraut zu machen und erst dann auf ein Live-Konto zu wechseln, wenn Sie die Parametereinstellungen gefunden haben, die Ihrem Handelsstil am besten entsprechen.

QQ: 2813871972

WeChat: FX-AIEA

E-Mail: 2813871972@qq.com

