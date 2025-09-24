Quantitative Trading Analysis

Преобразуйте свою торговлю из догадок в решения, основанные на данных.
Оцените силу количественного анализа, который используют профессиональные институции — теперь доступного каждому серьёзному трейдеру.

«В торговле управляют тем, что измеряется. Начните измерять то, что действительно важно.»

Это полный набор инструментов для количественного анализа, созданный и защищённый автором, предназначенный для трейдеров, которые хотят глубоко понимать поведение рынка, волатильность, ликвидность и торговые возможности.

Эта таблица Excel (с автоматизацией VBA) легко подключается к MT5 (или любому источнику данных OHLCV) и превращает сырые данные в практические торговые инсайты всего за несколько кликов.

Этот инструмент воплощает количественный подход, которому обучают аналитиков первого года в инвестиционных банках. Это первый и важнейший шаг к профессиональной торговле — понимание поведения рынка и риска через данные, а не догадки.

Покупка включает все будущие обновления.
Вы можете запускать утилиту на 10 разных компьютерах или VPS с одной лицензией.

Блог: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Индикатор Quant Level: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
Канал MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading

Ключевые особенности

1. Интеграция данных из разных источников

  • Совместимость с любыми таймфреймами и рынками (FX, индексы, сырьё, крипто)

  • Импорт данных OHLCV напрямую из MT5

  • Возможность импорта с любых платформ и сайтов

  • Рекомендуемый таймфрейм: H1

2. Продвинутый количественный анализ

  • Автоматический анализ распределений и создание гистограмм

  • Расчёт доходности каждой свечи

  • Метрики риска: волатильность, стандартное отклонение, поведение рынка

  • Профессиональные отчёты в один клик

3. Волатильность по сессиям и торговые смещения

  • Анализ направленности сессий (бычья/медвежья тенденция)

  • Рекомендации по стратегии: пробой или диапазон

  • Почасовая производительность

  • Лучшая торговая активность по времени

4. Поведение цены во времени

  • Бычьи/медвежьи тенденции по часам

  • Лучшие дни недели для покупки или продажи

  • Сравнение волатильности по месяцам

  • Определение дней с сильным трендом или спокойных периодов

5. Анализ объёмов и ликвидности

  • Реальные объёмы брокеров (где доступны)

  • Ликвидность по часам и дням

  • Связь между объёмом и доходностью

  • Анализ зависимости волатильности от объёма

6. Расширенный модуль поддержки и сопротивления

  • Два метода расчёта уровней S/R

  • Теория деления диапазона

  • Уровни, подтверждённые объёмом

  • Бесплатный индикатор для MT5, автоматически рисующий уровни

7. Анализ свечных моделей

  • Автоматическое распознавание ключевых паттернов

  • Статистика эффективности и средняя доходность

  • Наилучшие модели для вашего рынка

  • Сигналы разворота и продолжения

8. Сводный анализ
Быстро получите обзор всех количественных показателей: статистика, распределения, волатильность, ликвидность и временные паттерны — всё в одном месте.

Почему выбрать этот шаблон

  • Разработан профессионалом с опытом работы в торговле, исследовании и банковском анализе

  • Делает количественные методы доступными для всех уровней трейдеров

  • Простые таблицы и графики — без программирования

  • Помогает принимать решения на основе статистики, а не интуиции

Важно

  • Все методы и расчёты оригинальны и защищены авторским правом.

  • Продукт образовательный и аналитический, предназначен для улучшения качества торговых решений.

  • Включает бесплатный индикатор для визуализации уровней в MT5.

В комплект входит

  • Основной шаблон Excel

  • Скрипт импорта данных для MT5

  • Бесплатный индикатор MT5 для уровней поддержки/сопротивления

  • Будущие обновления и улучшения

Лицензирование

При активации требуется MT5 аккаунт и имя пользователя Windows для защиты продукта. Это гарантирует уникальность и предотвращает незаконное распространение.


Рекомендуем также
Quantum Dow Jones
Marco Brugali
3 (2)
Эксперты
Квантовый Dow Jones Квантовый Dow Jones Настройки Символ: US30 Таймфрейм: 5М Лоты: Лоты Средняя прибыль за сделку Максимальная просадка (MAX DD) Чистая прибыль за 2 года 0.01 $0.20 $2.76 $240 0.10 $2.00 $27.6 $2,400 1.00 $20.0 $276 $24,000 10.0 $200 $2,760 $240,000 Обзор Квантовый Dow Jones - это сложный инструмент автоматической торговли, специально разработанный для работы с Dow Jones. Средняя частота сделок 45-50 в неделю, этот бот сочетает в себе передовые алгоритмы машинного обучения с тех
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Эксперты
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Утилиты
Введение Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс, где каждое движение рынка может зависеть от новостных событий. Представляем нашего экспертного советника для MetaTrader, вашего лучшего инструмента для навигации по сложностям новостной торговли. Этот инновационный советник специально разработан для автоматизации вашей торговой стратегии во время ключевых макроэкономических релизов, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность. Когда объявляются важные показатели, волатильность ча
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
RiskGuard Quantum Simulator
MONTORIO MICHELE
5 (1)
Утилиты
Quantum Simulator – Discover the Power of Quantum Dynamic Risk Quantum Simulator is an Expert Advisor designed to demonstrate the effectiveness of the Quantum function, fully integrated into the RiskGuard Management system. Through a simple interface, you can simulate an equity curve starting from a fixed balance of €100,000 , using your own custom statistics: Win Rate (%) Average Risk/Reward Ratio Number of Trades Maximum Allowed Drawdown (Optional) Minimum Accepted Drawdown The EA performs a
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Индикаторы
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Индикаторы
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
Lock Bot
Artem Alekseev
Утилиты
Утилита предназначена для автоматической поддержки "локирующей" позиции и повторного её открытия при необходимости, что подходит для стратегий сопровождения и защиты позиции. Простая утилита (далее бот), который реализует стратегию локирования с бесконечным перезапуском локирующей сделки. Принцип работы бота: - при запуске необходимо выбрать ордер на buy или sell с заданным TP - задать параметр SL локирующей сделки - бот следит за расстоянием между ценой открытия первой сделки и текущей. Если ра
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Утилиты
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Утилиты
This Tradepanel is an Utility for Traders Who want ot use Basic MoneyManagement for Calculation of Lotsize  I have created the basic edition only to give an Overview with Limited Functionality Full Features are available with  Auto TradePanel  Pro. (This is Only Because it can not be Tested in Strategy Tester ).  Complete Description is available at  "Auto TradePanel Pro".  in This Version Basic Functionality ( Calculation of Lotsize ) open /close Positions is working in the same way as in Pro
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Эксперты
Универсальный автоматический торговый советник - конструктор стратегий для MetaTrader 5, работающий на стандартных индикаторах. Этот советник является универсальной торговой системой с нашими функциями и более чем 20 сигналами по стандартным индикаторам для открытия позиций и отложенных ордеров. Вы можете выбрать один из 20 сигналов для открытия позиции, а также 5 из 20 фильтров для фильтрации сигналов стандартных индикаторов, включенных в пакет MetaTrader. У каждого сигнала Вы можете настроить
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Эксперты
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Эксперты
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Pip Calculator
Breneer Jacinto
Индикаторы
Pip Value Calculator - Instant Risk Assessment on Your Chart This powerful and lightweight utility instantly calculates the precise monetary value for any pip movement, displaying it directly on your chart so you can assess risk and potential profit at a glance. At its core, the indicator's sophisticated calculation engine runs silently with every price tick, ensuring the information you see is always up-to-date. It automatically detects the instrument you are trading—whether it's a Forex pair,
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Утилиты
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Утилиты
Утилита рисует pivot уровни на основании выбора из day week month Берется предыдущая свеча выбранного таймфрейма и расчитываются значения для уровней по следующим формулам: Pivot = (high + close + low)/ 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 *(high - Pivot)); Настраиваются стиль и толщина для всех линий. Цвета для линий R, Pivot и S настраиваются по отдельности. При удалении утилиты с графика
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Другие продукты этого автора
Dynamic Fibo Scalper
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Dynamic Fibo Scalper is an automated trading tool that uses Dynamic Fibonacci levels to find trading opportunities. You can set up to 5 custom levels in the EA’s inputs, and it will monitor the price movement. When the price crosses any of your chosen levels, the EA will automatically enter a buy or sell trade. This EA is perfect for traders who want a simple and effective strategy based on Fibonacci analysis. It’s fully customizable , easy to use, and works on any market , giving you more con
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Индикаторы
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Индикаторы
Quant Levels Indicator   is a premium component of the   Quantitative Trading Analysis Toolkit , designed to transform subjective trading into data-driven decision making. This advanced tool provides institutional-grade support and resistance analysis directly on your MT5 charts. " Please support our work by leaving a review ". As a thank-you gift , we’ll share a special template that helps you display signal trade history directly on your chart. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals i
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Эксперты
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
Индикаторы
Индикатор Trade Visualizer оживляет ваши торговые данные, отображая полную историю сделок прямо на графиках MT5. Независимо от того, анализируете ли вы собственную производительность или исследуете сигналы трейдеров MQL5, этот инструмент превращает сырые торговые данные в наглядные визуальные элементы. Каждая сделка представлена стрелками входа и выхода, соединёнными линиями и подробными подсказками с ценами, прибылью, объёмом и пунктами — позволяя мгновенно понять логику и эффективность любой с
FREE
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Эксперты
Trendline Breakouts is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the tradition
Pro Trading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
5 (2)
Утилиты
“Цена запуска: $55 (в наличии только 2 копии!). Следующая цена: $75. Окончательная цена: $149.” Если вы приобрели наш продукт, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав вашу электронную почту, чтобы получить Excel ProTrading Analytics Template. Раскройте весь потенциал вашей торговой стратегии с этим комплексным решением: Trade History Exporter + Pro Excel Trading Dashboard . Независимо от того, торгуете ли вы вручную или используете советники (EAs), этот мощный инструмент позволяет анализирова
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
This new   time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT5 version :  https://ww
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
Эксперты
The Range Breakout X2 использует стратегию скальпингового прорыва. Этот советник определит ежедневные 4 ключевых уровня поддержки и сопротивления и будет открывать длинные и короткие сделки на этих уровнях. Прибыль можно зафиксировать с помощью настраиваемой трейлинговой стоп-позиции... Это оптимизированная стратегия прорыва диапазона с простой и полной настройкой для всех рынков: Forex, индексы, акции, товары и криптовалюты. Бэктесты, показанные на скриншотах, были выполнены с настройками по ум
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Strategy Master   is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). We understand that mar
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Trendline Breakouts   is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the traditi
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
Эксперты
This EA is designed to pass challenges of prop firms (proprietary trading firm) that allow use of High and Low Frequency trading strategies. A Gift i ncluded in this expert    :   Range Breakout strategy  that identify daily support and resistance levels and initiating both Long and Short trades automaticly at these key points. We use special HFT strategy that detect large movements and employ stop loss to protect your equity. It has build-in equity protector which will stop the EA once the pro
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152555 W
Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA   is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions.
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
This Expert Advisor is designed to help traders manage their positions automatically. It can hedge manual trades when a specified (loss or win) threshold is reached, reducing risk. The EA also allows traders to close buy or sell trades individually based on profit or loss, and it can close all trades when a certain total profit or loss is achieved. With customizable settings for trade management, this EA helps traders automate their strategies and improve efficiency. The EA opens trades using th
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Unlock the full potential of your trading strategy with this  all-in-one  solution:  Trade History Exporter  +  Pro Excel Trading Dashboard . Whether you're trading manually or using Expert Advisors (EAs), this powerful tool allows you to analyze, optimize, and improve your performance with professional-grade metrics and interactive dashboards. With the Pro Excel Dashboard, you can deeply analyze your trade history—manual or algorithmic—and even evaluate any EA’s performance using backtest resu
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Master prop firm challenges before risking real money!   Our advanced simulator recreates authentic prop firm trading environments, helping you practice, strategize, and pass challenges with confidence.   Using our Simulator, you can simulate any prop firm challenge using demo or live accounts, supports both manual trading strategies and automated trading via EAs ,  create personalized challenges for customized periods, and challenge yourself to develop the discipline needed for consistent profi
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Эксперты
The Range Breakout X2 использует стратегию скальпингового прорыва. Этот советник определит ежедневные 4 ключевых уровня поддержки и сопротивления и будет открывать длинные и короткие сделки на этих уровнях. Прибыль можно зафиксировать с помощью настраиваемой трейлинговой стоп-позиции... Это оптимизированная стратегия прорыва диапазона с простой и полной настройкой для всех рынков: Forex, индексы, акции, товары и криптовалюты. Бэктесты, показанные на скриншотах, были выполнены с настройками по ум
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Strategy Master is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). The link for MT4 version
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like   Steve Nison, Stephen   Bigalow   , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Эксперты
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions. D
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA is an advanced tool designed for traders who want to execute trades quickly and efficiently using their keyboard. It allows users to place, modify, and close orders with customizable hotkeys, making trading as fast and intuitive as possible. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, this EA enhances your trading experience by reducing manual clicks and improving reaction time. Key Features: Hotkey-Based Trading – Execute trades, modify posit
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Утилиты
Освойте испытания проп-фирм до риска реальными деньгами!   Наш продвинутый симулятор воссоздает аутентичные торговые среды проп-фирм, помогая вам тренироваться, разрабатывать стратегии и проходить испытания с уверенностью. С нашим симулятором вы можете имитировать любые испытания проп-фирм, используя демо- или реальные счета, поддерживать ручные торговые стратегии и автоматическую торговлю через советники, создавать персонализированные испытания на индивидуальные периоды и бросать вызов себе для
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв