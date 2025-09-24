Quantitative Trading Analysis
- Утилиты
- Abdeljalil El Kedmiri
- Версия: 1.1
- Обновлено: 6 октября 2025
- Активации: 10
Преобразуйте свою торговлю из догадок в решения, основанные на данных.
Оцените силу количественного анализа, который используют профессиональные институции — теперь доступного каждому серьёзному трейдеру.
«В торговле управляют тем, что измеряется. Начните измерять то, что действительно важно.»
Это полный набор инструментов для количественного анализа, созданный и защищённый автором, предназначенный для трейдеров, которые хотят глубоко понимать поведение рынка, волатильность, ликвидность и торговые возможности.
Эта таблица Excel (с автоматизацией VBA) легко подключается к MT5 (или любому источнику данных OHLCV) и превращает сырые данные в практические торговые инсайты всего за несколько кликов.
Этот инструмент воплощает количественный подход, которому обучают аналитиков первого года в инвестиционных банках. Это первый и важнейший шаг к профессиональной торговле — понимание поведения рынка и риска через данные, а не догадки.
Покупка включает все будущие обновления.
Вы можете запускать утилиту на 10 разных компьютерах или VPS с одной лицензией.
Ключевые особенности
1. Интеграция данных из разных источников
-
Совместимость с любыми таймфреймами и рынками (FX, индексы, сырьё, крипто)
-
Импорт данных OHLCV напрямую из MT5
-
Возможность импорта с любых платформ и сайтов
-
Рекомендуемый таймфрейм: H1
2. Продвинутый количественный анализ
-
Автоматический анализ распределений и создание гистограмм
-
Расчёт доходности каждой свечи
-
Метрики риска: волатильность, стандартное отклонение, поведение рынка
-
Профессиональные отчёты в один клик
3. Волатильность по сессиям и торговые смещения
-
Анализ направленности сессий (бычья/медвежья тенденция)
-
Рекомендации по стратегии: пробой или диапазон
-
Почасовая производительность
-
Лучшая торговая активность по времени
4. Поведение цены во времени
-
Бычьи/медвежьи тенденции по часам
-
Лучшие дни недели для покупки или продажи
-
Сравнение волатильности по месяцам
-
Определение дней с сильным трендом или спокойных периодов
5. Анализ объёмов и ликвидности
-
Реальные объёмы брокеров (где доступны)
-
Ликвидность по часам и дням
-
Связь между объёмом и доходностью
-
Анализ зависимости волатильности от объёма
6. Расширенный модуль поддержки и сопротивления
-
Два метода расчёта уровней S/R
-
Теория деления диапазона
-
Уровни, подтверждённые объёмом
-
Бесплатный индикатор для MT5, автоматически рисующий уровни
7. Анализ свечных моделей
-
Автоматическое распознавание ключевых паттернов
-
Статистика эффективности и средняя доходность
-
Наилучшие модели для вашего рынка
-
Сигналы разворота и продолжения
8. Сводный анализ
Быстро получите обзор всех количественных показателей: статистика, распределения, волатильность, ликвидность и временные паттерны — всё в одном месте.
Почему выбрать этот шаблон
-
Разработан профессионалом с опытом работы в торговле, исследовании и банковском анализе
-
Делает количественные методы доступными для всех уровней трейдеров
-
Простые таблицы и графики — без программирования
-
Помогает принимать решения на основе статистики, а не интуиции
Важно
-
Все методы и расчёты оригинальны и защищены авторским правом.
-
Продукт образовательный и аналитический, предназначен для улучшения качества торговых решений.
-
Включает бесплатный индикатор для визуализации уровней в MT5.
В комплект входит
-
Основной шаблон Excel
-
Скрипт импорта данных для MT5
-
Бесплатный индикатор MT5 для уровней поддержки/сопротивления
-
Будущие обновления и улучшения
Лицензирование
При активации требуется MT5 аккаунт и имя пользователя Windows для защиты продукта. Это гарантирует уникальность и предотвращает незаконное распространение.