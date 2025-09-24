Quantitative Trading Analysis

Преобразуйте свою торговлю из догадок в решения, основанные на данных.

Оцените силу количественного анализа, который используют профессиональные институции — теперь доступного каждому серьёзному трейдеру.

«В торговле управляют тем, что измеряется. Начните измерять то, что действительно важно.»

Это полный набор инструментов для количественного анализа, созданный и защищённый автором, предназначенный для трейдеров, которые хотят глубоко понимать поведение рынка, волатильность, ликвидность и торговые возможности.

Эта таблица Excel (с автоматизацией VBA) легко подключается к MT5 (или любому источнику данных OHLCV) и превращает сырые данные в практические торговые инсайты всего за несколько кликов.

Этот инструмент воплощает количественный подход, которому обучают аналитиков первого года в инвестиционных банках. Это первый и важнейший шаг к профессиональной торговле — понимание поведения рынка и риска через данные, а не догадки.

Покупка включает все будущие обновления.

Вы можете запускать утилиту на 10 разных компьютерах или VPS с одной лицензией.

Блог: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514

Индикатор Quant Level: https://www.mql5.com/en/market/product/151184

Канал MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading

Ключевые особенности

1. Интеграция данных из разных источников

Совместимость с любыми таймфреймами и рынками (FX, индексы, сырьё, крипто)

Импорт данных OHLCV напрямую из MT5

Возможность импорта с любых платформ и сайтов

Рекомендуемый таймфрейм: H1

2. Продвинутый количественный анализ

Автоматический анализ распределений и создание гистограмм

Расчёт доходности каждой свечи

Метрики риска: волатильность, стандартное отклонение, поведение рынка

Профессиональные отчёты в один клик

3. Волатильность по сессиям и торговые смещения

Анализ направленности сессий (бычья/медвежья тенденция)

Рекомендации по стратегии: пробой или диапазон

Почасовая производительность

Лучшая торговая активность по времени

4. Поведение цены во времени

Бычьи/медвежьи тенденции по часам

Лучшие дни недели для покупки или продажи

Сравнение волатильности по месяцам

Определение дней с сильным трендом или спокойных периодов

5. Анализ объёмов и ликвидности

Реальные объёмы брокеров (где доступны)

Ликвидность по часам и дням

Связь между объёмом и доходностью

Анализ зависимости волатильности от объёма

6. Расширенный модуль поддержки и сопротивления

Два метода расчёта уровней S/R

Теория деления диапазона

Уровни, подтверждённые объёмом

Бесплатный индикатор для MT5, автоматически рисующий уровни

7. Анализ свечных моделей

Автоматическое распознавание ключевых паттернов

Статистика эффективности и средняя доходность

Наилучшие модели для вашего рынка

Сигналы разворота и продолжения

8. Сводный анализ

Быстро получите обзор всех количественных показателей: статистика, распределения, волатильность, ликвидность и временные паттерны — всё в одном месте.

Почему выбрать этот шаблон

Разработан профессионалом с опытом работы в торговле, исследовании и банковском анализе

Делает количественные методы доступными для всех уровней трейдеров

Простые таблицы и графики — без программирования

Помогает принимать решения на основе статистики, а не интуиции

Важно

Все методы и расчёты оригинальны и защищены авторским правом.

Продукт образовательный и аналитический, предназначен для улучшения качества торговых решений.

Включает бесплатный индикатор для визуализации уровней в MT5.

В комплект входит

Основной шаблон Excel

Скрипт импорта данных для MT5

Бесплатный индикатор MT5 для уровней поддержки/сопротивления

Будущие обновления и улучшения

Лицензирование

При активации требуется MT5 аккаунт и имя пользователя Windows для защиты продукта. Это гарантирует уникальность и предотвращает незаконное распространение.