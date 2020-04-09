Quantitative Trading Analysis

당신의 트레이딩을 ‘감’이 아닌 ‘데이터 기반 의사결정’으로 전환하세요.

이제 전문 금융기관이 사용하는 정량 분석의 힘을 모든 진지한 트레이더가 이용할 수 있습니다.

“트레이딩에서 측정할 수 있는 것만이 개선될 수 있습니다. 중요한 것을 측정하기 시작하세요.”

이 도구는 저작권으로 보호된 완전한 정량 분석 툴킷으로, 시장 행동, 변동성, 유동성, 그리고 거래 기회를 깊이 이해하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

이 Excel 스프레드시트(VBA 자동화 포함)는 MT5(또는 모든 OHLCV 데이터 소스)와 완벽하게 연동되며, 몇 번의 클릭만으로 원시 데이터를 실행 가능한 트레이딩 인사이트로 변환합니다.

이 툴킷은 투자은행이 신입 애널리스트에게 가르치는 정량적 접근 방식을 구현한 것입니다.

이는 전문 트레이딩 교육의 첫 단계로, 추측이 아닌 데이터를 통해 시장 행동과 리스크를 이해하도록 돕습니다.

모든 향후 업데이트가 포함되어 있으며,

한 번의 구매로 최대 10대의 컴퓨터 또는 VPS에서 사용할 수 있습니다.

주요 기능

1. 다중 데이터 소스 통합

모든 시장 및 시간대 지원 (FX, 지수, 원자재, 암호화폐)

MetaTrader 5에서 OHLCV 데이터 직접 가져오기

모든 플랫폼 또는 웹사이트에서 데이터 가져오기 가능

권장 시간대: H1

2. 고급 정량 분석

자동 히스토그램 생성 및 통계 분석

각 캔들/바의 수익률 자동 계산

리스크 지표: 변동성, 표준편차 및 시장 행동 분석

원클릭으로 전문가 수준의 분석 리포트 생성

3. 세션별 변동성 및 전략 분석

가장 방향성이 강한 세션(강세/약세) 식별

전략 제안: 돌파형 vs 범위형 트레이딩

시간대별 성과 분석

요일 및 시간 기반 패턴 식별

4. 시간 기반 가격 행동 분석

시간별 강세/약세 경향

요일별 롱/숏 우위 비교

월별 변동성과 트렌드 비교

강한 추세일과 조용한 날 구분

5. 거래량 및 유동성 분석

실제 브로커 거래량 통합 (가능한 경우)

가장 유동성이 높은 시간 및 요일 파악

거래량과 수익률의 상관관계 분석

거래량과 변동성의 관계를 통한 시장 행동 통찰

6. 고급 지지/저항 분석 엔진

검증된 두 가지 계산 방법

범위 분할 이론(Range Division Theory)에 기반한 수학적 레벨 계산

거래량 기반 레벨 가중치 분석

무료 MT5 인디케이터를 통해 자동 레벨 표시

7. 캔들스틱 패턴 분석

주요 캔들 패턴 자동 감지

과거 성공률 및 평균 수익률 통계 제공

시장 유형별 최적 패턴 분석

반전 및 지속 신호 식별

8. 요약 분석

통계, 분포, 변동성, 유동성, 시간 분석 등 주요 정량 성과를 한눈에 확인할 수 있습니다.

다양한 시장 간 결과를 쉽게 비교하여 더 빠르고 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유

오랜 트레이딩 및 금융 분석 경험을 가진 전문가가 개발

초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합한 정량 분석 도구

명확한 표와 차트 — 코딩 불필요

감정이 아닌 데이터 기반으로 더 스마트하게 트레이딩 가능

중요 안내

모든 계산 및 방법은 저작권으로 보호됩니다.

본 제품은 교육 및 분석용으로 설계되어 트레이딩 결정을 향상시키기 위한 도구입니다.

클라이언트 전용 무료 MT5 인디케이터가 포함되어 있으며, 내보낸 레벨을 자동 표시합니다.

패키지 구성

주요 Excel 템플릿 (모든 분석 도구 포함)

MT5 데이터 가져오기 스크립트

무료 MT5 지지/저항 인디케이터

향후 업데이트 및 개선 요청 포함

라이선스 및 보호

라이선스 활성화를 위해 MT5 계정 번호와 Windows 사용자 이름이 필요합니다.

이는 제품의 독점성과 보안을 보장합니다.