Quantitative Trading Analysis

당신의 트레이딩을 ‘감’이 아닌 ‘데이터 기반 의사결정’으로 전환하세요.
이제 전문 금융기관이 사용하는 정량 분석의 힘을 모든 진지한 트레이더가 이용할 수 있습니다.
“트레이딩에서 측정할 수 있는 것만이 개선될 수 있습니다. 중요한 것을 측정하기 시작하세요.”
이 도구는 저작권으로 보호된 완전한 정량 분석 툴킷으로, 시장 행동, 변동성, 유동성, 그리고 거래 기회를 깊이 이해하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
이 Excel 스프레드시트(VBA 자동화 포함)는 MT5(또는 모든 OHLCV 데이터 소스)와 완벽하게 연동되며, 몇 번의 클릭만으로 원시 데이터를 실행 가능한 트레이딩 인사이트로 변환합니다.
이 툴킷은 투자은행이 신입 애널리스트에게 가르치는 정량적 접근 방식을 구현한 것입니다.
이는 전문 트레이딩 교육의 첫 단계로, 추측이 아닌 데이터를 통해 시장 행동과 리스크를 이해하도록 돕습니다.
모든 향후 업데이트가 포함되어 있으며,
한 번의 구매로 최대 10대의 컴퓨터 또는 VPS에서 사용할 수 있습니다.
주요 기능
1. 다중 데이터 소스 통합
-
모든 시장 및 시간대 지원 (FX, 지수, 원자재, 암호화폐)
-
MetaTrader 5에서 OHLCV 데이터 직접 가져오기
-
모든 플랫폼 또는 웹사이트에서 데이터 가져오기 가능
-
권장 시간대: H1
2. 고급 정량 분석
-
자동 히스토그램 생성 및 통계 분석
-
각 캔들/바의 수익률 자동 계산
-
리스크 지표: 변동성, 표준편차 및 시장 행동 분석
-
원클릭으로 전문가 수준의 분석 리포트 생성
3. 세션별 변동성 및 전략 분석
-
가장 방향성이 강한 세션(강세/약세) 식별
-
전략 제안: 돌파형 vs 범위형 트레이딩
-
시간대별 성과 분석
-
요일 및 시간 기반 패턴 식별
4. 시간 기반 가격 행동 분석
-
시간별 강세/약세 경향
-
요일별 롱/숏 우위 비교
-
월별 변동성과 트렌드 비교
-
강한 추세일과 조용한 날 구분
5. 거래량 및 유동성 분석
-
실제 브로커 거래량 통합 (가능한 경우)
-
가장 유동성이 높은 시간 및 요일 파악
-
거래량과 수익률의 상관관계 분석
-
거래량과 변동성의 관계를 통한 시장 행동 통찰
6. 고급 지지/저항 분석 엔진
-
검증된 두 가지 계산 방법
-
범위 분할 이론(Range Division Theory)에 기반한 수학적 레벨 계산
-
거래량 기반 레벨 가중치 분석
-
무료 MT5 인디케이터를 통해 자동 레벨 표시
7. 캔들스틱 패턴 분석
-
주요 캔들 패턴 자동 감지
-
과거 성공률 및 평균 수익률 통계 제공
-
시장 유형별 최적 패턴 분석
-
반전 및 지속 신호 식별
8. 요약 분석
통계, 분포, 변동성, 유동성, 시간 분석 등 주요 정량 성과를 한눈에 확인할 수 있습니다.
다양한 시장 간 결과를 쉽게 비교하여 더 빠르고 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유
-
오랜 트레이딩 및 금융 분석 경험을 가진 전문가가 개발
-
초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합한 정량 분석 도구
-
명확한 표와 차트 — 코딩 불필요
-
감정이 아닌 데이터 기반으로 더 스마트하게 트레이딩 가능
중요 안내
-
모든 계산 및 방법은 저작권으로 보호됩니다.
-
본 제품은 교육 및 분석용으로 설계되어 트레이딩 결정을 향상시키기 위한 도구입니다.
-
클라이언트 전용 무료 MT5 인디케이터가 포함되어 있으며, 내보낸 레벨을 자동 표시합니다.
패키지 구성
-
주요 Excel 템플릿 (모든 분석 도구 포함)
-
MT5 데이터 가져오기 스크립트
-
무료 MT5 지지/저항 인디케이터
-
향후 업데이트 및 개선 요청 포함
라이선스 및 보호
라이선스 활성화를 위해 MT5 계정 번호와 Windows 사용자 이름이 필요합니다.
이는 제품의 독점성과 보안을 보장합니다.