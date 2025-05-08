RiskGuard Quantum Simulator
- Utilitys
- MONTORIO MICHELE
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
Quantum Simulator - Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Quantum Dynamic Risk
Quantum Simulator ist ein Expert Advisor, der die Effektivität der Quantum-Funktion demonstrieren soll und vollständig in das RiskGuard-Management-System integriert ist.
Über eine einfache Schnittstelle können Sie eine Aktienkurve simulieren, ausgehend von einem festen Guthaben von 100.000 €, unter Verwendung Ihrer eigenen benutzerdefinierten Statistiken:
-
Gewinnrate (%)
-
Durchschnittliches Risiko/Gewinn-Verhältnis
-
Anzahl der Trades
-
Maximal zulässiger Drawdown
-
(Optional) Minimaler akzeptierter Drawdown
Der EA führt eine Monte-Carlo-Simulation durch, um den optimalen Risikoprozentsatz zu berechnen, der die von Ihnen festgelegten Drawdown-Beschränkungen einhält.
Sobald die Equity-Kurve generiert ist, können Sie sie visuell vergleichen:
-
Die Kurve, die auf dem traditionellen festen Risiko basiert
-
Die mit dem dynamischen Quantum-Risiko erstellte Kurve
Was ist der Zweck?
Mit dem Quantum-Simulator können Sie sehen, wie sich das adaptive Quantum-Risiko in einer bestimmten Abfolge von Geschäften verhält.
Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren und praktischen Einblick in das Potenzial der Quantum-Funktion zu geben, die eine Kernkomponente von RiskGuard Management ist, wo sie in Echtzeit während des Live-Handels angewendet wird.
Warum diese Funktion nutzen?
-
Bewerten Sie die tatsächlichen Auswirkungen des dynamischen Risikos auf Ihre Strategie
-
Vergleichen Sie simulierte Szenarien mit und ohne Quantum
-
Bereiten Sie sich auf den sicheren Einsatz von RiskGuard Management vor
Simulatore incredibile!! Calcola in automatico il miglior rischio da usare su ogni trade. Ho fatto un test con i miei trade precedenti e usando il simulatore, i risultati sono pazzeschi!