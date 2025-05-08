RiskGuard Quantum Simulator

Quantum Simulator - Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Quantum Dynamic Risk

Quantum Simulator ist ein Expert Advisor, der die Effektivität der Quantum-Funktion demonstrieren soll und vollständig in das RiskGuard-Management-System integriert ist.

Über eine einfache Schnittstelle können Sie eine Aktienkurve simulieren, ausgehend von einem festen Guthaben von 100.000 €, unter Verwendung Ihrer eigenen benutzerdefinierten Statistiken:

Gewinnrate (%)

Durchschnittliches Risiko/Gewinn-Verhältnis

Anzahl der Trades

Maximal zulässiger Drawdown

(Optional) Minimaler akzeptierter Drawdown

Der EA führt eine Monte-Carlo-Simulation durch, um den optimalen Risikoprozentsatz zu berechnen, der die von Ihnen festgelegten Drawdown-Beschränkungen einhält.

Sobald die Equity-Kurve generiert ist, können Sie sie visuell vergleichen:

Die Kurve, die auf dem traditionellen festen Risiko basiert

Die mit dem dynamischen Quantum-Risiko erstellte Kurve





Was ist der Zweck?

Mit dem Quantum-Simulator können Sie sehen, wie sich das adaptive Quantum-Risiko in einer bestimmten Abfolge von Geschäften verhält.

Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren und praktischen Einblick in das Potenzial der Quantum-Funktion zu geben, die eine Kernkomponente von RiskGuard Management ist, wo sie in Echtzeit während des Live-Handels angewendet wird.





Warum diese Funktion nutzen?

Bewerten Sie die tatsächlichen Auswirkungen des dynamischen Risikos auf Ihre Strategie

Vergleichen Sie simulierte Szenarien mit und ohne Quantum

Bereiten Sie sich auf den sicheren Einsatz von RiskGuard Management vor



