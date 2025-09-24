Quantitative Trading Analysis

Transforma tu forma de operar: pasa de las suposiciones a las decisiones basadas en datos.

Experimenta el poder del análisis cuantitativo utilizado por instituciones profesionales, ahora accesible para todo trader serio.

“En el trading, lo que se mide se puede mejorar. Empieza a medir lo que realmente importa.”

Este es un completo paquete de herramientas de análisis cuantitativo, original y con derechos de autor, diseñado para traders que desean comprender en profundidad el comportamiento del mercado, la volatilidad, la liquidez y las oportunidades de trading.

Esta hoja de cálculo de Excel (con automatización VBA) se conecta perfectamente con MT5 (o cualquier fuente de datos OHLCV) y transforma datos brutos en información práctica para el trading, con solo unos clics.

Este conjunto de herramientas refleja el enfoque cuantitativo que los bancos de inversión enseñan a sus analistas de primer año.

Representa el primer paso esencial hacia el trading profesional: comprender el comportamiento del mercado y el riesgo a través de los datos, no de la especulación.

La compra incluye todas las actualizaciones futuras.

Puedes ejecutar la plantilla en hasta 10 equipos o VPS diferentes con cada licencia.

Funciones Principales

1. Integración Multifuente de Datos

Compatible con cualquier mercado y marco temporal (FX, índices, materias primas, criptomonedas)

Importación directa de datos OHLCV desde MetaTrader 5

Permite importar datos desde cualquier plataforma o sitio web

Marco temporal recomendado: H1

2. Análisis Cuantitativo Avanzado

Análisis de distribución y creación de histogramas automáticos

Cálculo automático de rendimientos por vela o barra

Métricas de riesgo: volatilidad, desviación estándar y comportamiento del mercado

Generación de reportes profesionales con un solo clic

3. Volatilidad por Sesión y Sesgo de Estrategia

Identifica las sesiones más direccionales (alcistas o bajistas)

Sugerencias de estrategia: ruptura o rango

Rendimiento por hora y análisis de sesiones

Patrones temporales: mejores días para operar en largo o corto

4. Comportamiento del Precio en el Tiempo

Tendencias alcistas o bajistas por hora del día

Mejor día de la semana para operar en largo o corto

Comparación mensual de volatilidad y tendencia

Detección de días de fuerte tendencia o baja actividad

5. Análisis de Volumen y Liquidez

Integración con datos de volumen real (cuando esté disponible)

Identificación de las horas y días más líquidos

Correlación entre volumen y rendimiento

Análisis del comportamiento del mercado a través del volumen

6. Motor Avanzado de Soportes y Resistencias

Dos metodologías probadas de cálculo S/R

Derivación matemática de niveles mediante teoría de rangos

Niveles ponderados por volumen con confirmación estadística

Indicador gratuito para MT5 que dibuja los niveles automáticamente

7. Análisis de Patrones de Velas Japonesas

Detección automática de las principales formaciones de velas

Estadísticas de efectividad histórica y rendimientos promedio

Resultados específicos por tipo de mercado

Señales de reversión o continuación basadas en patrones

8. Panel de Resumen Analítico

Obtén una visión general de tu rendimiento cuantitativo, incluyendo estadísticas descriptivas, distribuciones, volatilidad, liquidez y análisis temporal, todo en un solo lugar.

Compara fácilmente resultados entre distintos mercados para tomar decisiones más rápidas e informadas.

¿Por Qué Elegir Esta Plantilla?

Diseñada por un profesional del mercado con años de experiencia en trading y análisis financiero.

Hace que los métodos cuantitativos sean accesibles tanto para traders principiantes como avanzados.

Tablas y gráficos claros — no se requiere programación.

Te ayuda a operar de forma más inteligente, basando tus decisiones en evidencia estadística, no en suposiciones.

Notas Importantes

Todos los métodos y cálculos son originales y protegidos por derechos de autor.

Este producto tiene fines educativos y analíticos para mejorar tus decisiones de trading.

Incluye un indicador gratuito para MT5 que visualiza los niveles directamente en el gráfico.

El Paquete Incluye

Plantilla principal de Excel con todas las herramientas de análisis

Script de importación de datos para MT5

Indicador gratuito de soportes y resistencias para MT5

Actualizaciones y mejoras futuras incluidas

Licencia y Protección

El sistema de licencia requiere tu número de cuenta MT5 y nombre de usuario de Windows para la activación.

Esto garantiza una protección completa y evita el uso no autorizado.