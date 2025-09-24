Quantitative Trading Analysis

将您的交易从猜测转变为基于数据的决策。

体验专业机构使用的量化分析的力量——现在每一位认真交易的投资者都能轻松获得。

“在交易中，可衡量的才能被管理。开始衡量真正重要的内容。”

这是一个完整的量化分析工具包，由作者原创并受版权保护，专为希望深入了解市场行为、波动性、流动性和交易机会的交易者而设计。

此 Excel 模板（含 VBA 自动化）可与 MT5（或任何 OHLCV 数据源）无缝连接，仅需几次点击即可将原始数据转化为可操作的交易洞察。

该工具体现了投资银行培训分析师时所教授的量化思维方法。

这是迈向专业交易的第一步——通过数据而非猜测理解市场行为与风险。

购买后可获得所有未来更新。

每次购买可在 10 台不同的计算机或 VPS 上运行。

博客文章: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514

Quant Level 指标: https://www.mql5.com/en/market/product/151184

MQL5 频道: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading

主要功能

1. 多数据源集成

支持任意时间周期和市场（外汇、指数、大宗商品、加密货币）

从 MT5 直接导入 OHLCV 数据

可从任何平台或网站导入历史数据

推荐时间周期：H1

2. 高级量化分析

自动分布分析与直方图生成

自动计算每根K线的收益率

风险指标：波动率、标准差及市场行为分析

一键生成专业报告

3. 交易时段波动与策略倾向分析

分析各交易时段的趋势倾向（多头/空头）

提供策略建议：突破或区间交易

每小时绩效分析

找出最佳交易时段和活跃时间

4. 时间行为分析

各小时的多空倾向

每周最佳多空交易日

各月波动率与趋势比较

识别强趋势日与低波动日

5. 成交量与流动性分析

支持真实成交量分析（若经纪商提供）

分析最活跃与最不活跃的交易时间

成交量与收益率的相关性分析

通过成交量研究市场行为特征

6. 高级支撑与阻力系统

两种经验证的支撑/阻力计算方法

区间划分理论计算关键水平

基于成交量的价格区域确认

免费 MT5 指标自动绘制支撑/阻力区

7. K线形态分析

自动识别主要蜡烛形态

提供历史胜率与平均收益率统计

针对不同市场给出最有效形态

判断反转与延续信号

8. 综合分析面板

提供整体量化表现概览：统计描述、分布、波动性、流动性、时间模式等。

可轻松比较不同市场的结果，帮助快速做出交易决策。

为什么选择此模板

由具备多年交易与金融分析经验的专业人士设计

让量化分析方法适用于所有层次的交易者

简洁明了的表格与图表，无需编程知识

帮助您基于统计数据做出更理性的交易决策

重要说明

所有方法与计算均为原创并受版权保护

本产品为教育与分析工具，用于辅助交易决策

购买后可获得免费 MT5 指标，用于可视化导出的关键水平

包含内容

Excel 主模板及所有分析模块

MT5 数据导入脚本

MT5 免费支撑/阻力指标

免费更新及功能改进

授权与保护

激活时需提供 MT5 帐号与 Windows 用户名，以确保授权唯一性。

此系统防止未经许可的共享与复制，保护您的购买权益。