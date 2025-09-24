Quantitative Trading Analysis

将您的交易从猜测转变为基于数据的决策。
体验专业机构使用的量化分析的力量——现在每一位认真交易的投资者都能轻松获得。

“在交易中，可衡量的才能被管理。开始衡量真正重要的内容。”

这是一个完整的量化分析工具包，由作者原创并受版权保护，专为希望深入了解市场行为、波动性、流动性和交易机会的交易者而设计。

此 Excel 模板（含 VBA 自动化）可与 MT5（或任何 OHLCV 数据源）无缝连接，仅需几次点击即可将原始数据转化为可操作的交易洞察。

该工具体现了投资银行培训分析师时所教授的量化思维方法。
这是迈向专业交易的第一步——通过数据而非猜测理解市场行为与风险。

购买后可获得所有未来更新。
每次购买可在 10 台不同的计算机或 VPS 上运行。

博客文章: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Quant Level 指标: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
MQL5 频道: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading

主要功能

1. 多数据源集成

  • 支持任意时间周期和市场（外汇、指数、大宗商品、加密货币）

  • 从 MT5 直接导入 OHLCV 数据

  • 可从任何平台或网站导入历史数据

  • 推荐时间周期：H1

2. 高级量化分析

  • 自动分布分析与直方图生成

  • 自动计算每根K线的收益率

  • 风险指标：波动率、标准差及市场行为分析

  • 一键生成专业报告

3. 交易时段波动与策略倾向分析

  • 分析各交易时段的趋势倾向（多头/空头）

  • 提供策略建议：突破或区间交易

  • 每小时绩效分析

  • 找出最佳交易时段和活跃时间

4. 时间行为分析

  • 各小时的多空倾向

  • 每周最佳多空交易日

  • 各月波动率与趋势比较

  • 识别强趋势日与低波动日

5. 成交量与流动性分析

  • 支持真实成交量分析（若经纪商提供）

  • 分析最活跃与最不活跃的交易时间

  • 成交量与收益率的相关性分析

  • 通过成交量研究市场行为特征

6. 高级支撑与阻力系统

  • 两种经验证的支撑/阻力计算方法

  • 区间划分理论计算关键水平

  • 基于成交量的价格区域确认

  • 免费 MT5 指标自动绘制支撑/阻力区

7. K线形态分析

  • 自动识别主要蜡烛形态

  • 提供历史胜率与平均收益率统计

  • 针对不同市场给出最有效形态

  • 判断反转与延续信号

8. 综合分析面板
提供整体量化表现概览：统计描述、分布、波动性、流动性、时间模式等。
可轻松比较不同市场的结果，帮助快速做出交易决策。

为什么选择此模板

  • 由具备多年交易与金融分析经验的专业人士设计

  • 让量化分析方法适用于所有层次的交易者

  • 简洁明了的表格与图表，无需编程知识

  • 帮助您基于统计数据做出更理性的交易决策

重要说明

  • 所有方法与计算均为原创并受版权保护

  • 本产品为教育与分析工具，用于辅助交易决策

  • 购买后可获得免费 MT5 指标，用于可视化导出的关键水平

包含内容

  • Excel 主模板及所有分析模块

  • MT5 数据导入脚本

  • MT5 免费支撑/阻力指标

  • 免费更新及功能改进

授权与保护

激活时需提供 MT5 帐号与 Windows 用户名，以确保授权唯一性。
此系统防止未经许可的共享与复制，保护您的购买权益。


Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
实用工具
AI Trade Analyzer 是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。 主要功能： 1.技术分析： 支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。 识别趋势、分歧和关键水平。 2. 有新闻背景的工作经历： 根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。 考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。 3.自动化和可定制性： 通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。 根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。 4.多语言支持： 结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。 5.灵活的接口： 用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。 重要的： 为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。 该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。 所有参数和界面均为全英文。 所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户
