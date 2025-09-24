Quantitative Trading Analysis
- 实用工具
- Abdeljalil El Kedmiri
- 版本: 1.1
- 更新: 6 十月 2025
- 激活: 10
将您的交易从猜测转变为基于数据的决策。
体验专业机构使用的量化分析的力量——现在每一位认真交易的投资者都能轻松获得。
“在交易中，可衡量的才能被管理。开始衡量真正重要的内容。”
这是一个完整的量化分析工具包，由作者原创并受版权保护，专为希望深入了解市场行为、波动性、流动性和交易机会的交易者而设计。
此 Excel 模板（含 VBA 自动化）可与 MT5（或任何 OHLCV 数据源）无缝连接，仅需几次点击即可将原始数据转化为可操作的交易洞察。
该工具体现了投资银行培训分析师时所教授的量化思维方法。
这是迈向专业交易的第一步——通过数据而非猜测理解市场行为与风险。
购买后可获得所有未来更新。
每次购买可在 10 台不同的计算机或 VPS 上运行。
博客文章: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Quant Level 指标: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
MQL5 频道: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading
主要功能
1. 多数据源集成
-
支持任意时间周期和市场（外汇、指数、大宗商品、加密货币）
-
从 MT5 直接导入 OHLCV 数据
-
可从任何平台或网站导入历史数据
-
推荐时间周期：H1
2. 高级量化分析
-
自动分布分析与直方图生成
-
自动计算每根K线的收益率
-
风险指标：波动率、标准差及市场行为分析
-
一键生成专业报告
3. 交易时段波动与策略倾向分析
-
分析各交易时段的趋势倾向（多头/空头）
-
提供策略建议：突破或区间交易
-
每小时绩效分析
-
找出最佳交易时段和活跃时间
4. 时间行为分析
-
各小时的多空倾向
-
每周最佳多空交易日
-
各月波动率与趋势比较
-
识别强趋势日与低波动日
5. 成交量与流动性分析
-
支持真实成交量分析（若经纪商提供）
-
分析最活跃与最不活跃的交易时间
-
成交量与收益率的相关性分析
-
通过成交量研究市场行为特征
6. 高级支撑与阻力系统
-
两种经验证的支撑/阻力计算方法
-
区间划分理论计算关键水平
-
基于成交量的价格区域确认
-
免费 MT5 指标自动绘制支撑/阻力区
7. K线形态分析
-
自动识别主要蜡烛形态
-
提供历史胜率与平均收益率统计
-
针对不同市场给出最有效形态
-
判断反转与延续信号
8. 综合分析面板
提供整体量化表现概览：统计描述、分布、波动性、流动性、时间模式等。
可轻松比较不同市场的结果，帮助快速做出交易决策。
为什么选择此模板
-
由具备多年交易与金融分析经验的专业人士设计
-
让量化分析方法适用于所有层次的交易者
-
简洁明了的表格与图表，无需编程知识
-
帮助您基于统计数据做出更理性的交易决策
重要说明
-
所有方法与计算均为原创并受版权保护
-
本产品为教育与分析工具，用于辅助交易决策
-
购买后可获得免费 MT5 指标，用于可视化导出的关键水平
包含内容
-
Excel 主模板及所有分析模块
-
MT5 数据导入脚本
-
MT5 免费支撑/阻力指标
-
免费更新及功能改进
授权与保护
激活时需提供 MT5 帐号与 Windows 用户名，以确保授权唯一性。
此系统防止未经许可的共享与复制，保护您的购买权益。