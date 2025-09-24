Quantitative Trading Analysis

Transforme o seu trading de adivinhações em decisões baseadas em dados.

Experimente o poder da análise quantitativa utilizada por instituições profissionais — agora acessível a todo trader sério.

“No trading, o que é medido pode ser melhorado. Comece a medir o que realmente importa.”

Este é um kit completo de análise quantitativa, original e protegido por direitos autorais, desenvolvido para traders que desejam compreender profundamente o comportamento do mercado, a volatilidade, a liquidez e as oportunidades de negociação.

Esta planilha Excel (com automação VBA) conecta-se perfeitamente ao MT5 (ou a qualquer fonte de dados OHLCV) e transforma dados brutos em insights práticos de trading com apenas alguns cliques.

Este kit representa a abordagem quantitativa que os bancos de investimento ensinam aos seus analistas iniciantes.

É o primeiro passo essencial para o trading profissional — compreender o comportamento do mercado e o risco através dos dados, e não da especulação.

A compra inclui todas as futuras atualizações.

Você pode executar a ferramenta em até 10 computadores ou VPS diferentes com cada licença.

Principais Funcionalidades

1. Integração Multiplataforma de Dados

Compatível com qualquer mercado e período (Forex, Índices, Commodities, Criptomoedas)

Importação direta de dados OHLCV do MetaTrader 5

Suporte para importar dados de qualquer plataforma ou site

Timeframe recomendado: H1

2. Análise Quantitativa Avançada

Criação automática de histogramas e análise estatística instantânea

Cálculo automático dos retornos de cada candle/barra

Métricas de risco: volatilidade, desvio padrão e comportamento de mercado

Relatórios profissionais com apenas um clique

3. Volatilidade por Sessão e Viés Estratégico

Identifique as sessões mais direcionais (altistas/baixistas)

Recomendações de estratégia: rompimento ou consolidação

Desempenho horário detalhado

Padrões sazonais: melhores dias e horas para operações longas ou curtas

4. Comportamento de Preço ao Longo do Tempo

Tendências altistas/baixistas por hora do dia

Melhor dia da semana para operar comprado ou vendido

Comparação mensal de volatilidade e tendência

Detecção de dias de forte tendência ou baixa movimentação

5. Análise de Volume e Liquidez

Integração com volume real (quando disponível)

Identificação das horas e dias mais líquidos

Correlação entre volume e retorno

Relação entre volume e volatilidade para compreender o comportamento do mercado

6. Motor Avançado de Suportes e Resistências

Duas metodologias comprovadas de cálculo S/R

Derivação matemática de níveis com base na teoria de faixas (Range Division)

Níveis ponderados por volume e confirmados estatisticamente

Indicador gratuito para MT5 que desenha automaticamente os níveis no gráfico

7. Análise de Padrões de Velas Japonesas

Identificação automática dos principais padrões de candles

Estatísticas de desempenho e taxa de sucesso histórica

Resultados específicos por tipo de mercado

Sinais de reversão e continuação baseados em padrões

8. Painel de Resumo Analítico

Obtenha uma visão geral completa de sua performance quantitativa — incluindo estatísticas descritivas, distribuições, volatilidade, liquidez e análise temporal — tudo em um só lugar.

Compare resultados entre diferentes mercados e tome decisões mais rápidas e informadas.

Por Que Escolher Esta Planilha?

Desenvolvida por um profissional de mercado com anos de experiência em trading e análise financeira.

Torna os métodos quantitativos acessíveis tanto a iniciantes quanto a traders experientes.

Tabelas e gráficos claros — sem necessidade de programação.

Ajuda você a operar com mais inteligência, baseando suas decisões em dados e não em emoções.

Notas Importantes

Todos os métodos e cálculos são originais e protegidos por direitos autorais.

Produto com fins educacionais e analíticos para aprimorar suas decisões de trading.

Inclui indicador gratuito para MT5 que exibe automaticamente os níveis no gráfico.

O Pacote Inclui

Planilha principal do Excel com todas as ferramentas de análise

Script de importação de dados para MT5

Indicador gratuito de Suporte e Resistência para MT5

Atualizações futuras e melhorias incluídas

Licença e Proteção

O sistema de licenciamento requer seu número de conta MT5 e nome de usuário do Windows para ativação.

Isso garante exclusividade e proteção total contra uso não autorizado.