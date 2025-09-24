Quantitative Trading Analysis
- Utilitários
- Abdeljalil El Kedmiri
- Versão: 1.1
- Atualizado: 6 outubro 2025
- Ativações: 10
Transforme o seu trading de adivinhações em decisões baseadas em dados.
Experimente o poder da análise quantitativa utilizada por instituições profissionais — agora acessível a todo trader sério.
“No trading, o que é medido pode ser melhorado. Comece a medir o que realmente importa.”
Este é um kit completo de análise quantitativa, original e protegido por direitos autorais, desenvolvido para traders que desejam compreender profundamente o comportamento do mercado, a volatilidade, a liquidez e as oportunidades de negociação.
Esta planilha Excel (com automação VBA) conecta-se perfeitamente ao MT5 (ou a qualquer fonte de dados OHLCV) e transforma dados brutos em insights práticos de trading com apenas alguns cliques.
Este kit representa a abordagem quantitativa que os bancos de investimento ensinam aos seus analistas iniciantes.
É o primeiro passo essencial para o trading profissional — compreender o comportamento do mercado e o risco através dos dados, e não da especulação.
A compra inclui todas as futuras atualizações.
Você pode executar a ferramenta em até 10 computadores ou VPS diferentes com cada licença.
Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Indicador Quant Level: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading
Principais Funcionalidades
1. Integração Multiplataforma de Dados
-
Compatível com qualquer mercado e período (Forex, Índices, Commodities, Criptomoedas)
-
Importação direta de dados OHLCV do MetaTrader 5
-
Suporte para importar dados de qualquer plataforma ou site
-
Timeframe recomendado: H1
2. Análise Quantitativa Avançada
-
Criação automática de histogramas e análise estatística instantânea
-
Cálculo automático dos retornos de cada candle/barra
-
Métricas de risco: volatilidade, desvio padrão e comportamento de mercado
-
Relatórios profissionais com apenas um clique
3. Volatilidade por Sessão e Viés Estratégico
-
Identifique as sessões mais direcionais (altistas/baixistas)
-
Recomendações de estratégia: rompimento ou consolidação
-
Desempenho horário detalhado
-
Padrões sazonais: melhores dias e horas para operações longas ou curtas
4. Comportamento de Preço ao Longo do Tempo
-
Tendências altistas/baixistas por hora do dia
-
Melhor dia da semana para operar comprado ou vendido
-
Comparação mensal de volatilidade e tendência
-
Detecção de dias de forte tendência ou baixa movimentação
5. Análise de Volume e Liquidez
-
Integração com volume real (quando disponível)
-
Identificação das horas e dias mais líquidos
-
Correlação entre volume e retorno
-
Relação entre volume e volatilidade para compreender o comportamento do mercado
6. Motor Avançado de Suportes e Resistências
-
Duas metodologias comprovadas de cálculo S/R
-
Derivação matemática de níveis com base na teoria de faixas (Range Division)
-
Níveis ponderados por volume e confirmados estatisticamente
-
Indicador gratuito para MT5 que desenha automaticamente os níveis no gráfico
7. Análise de Padrões de Velas Japonesas
-
Identificação automática dos principais padrões de candles
-
Estatísticas de desempenho e taxa de sucesso histórica
-
Resultados específicos por tipo de mercado
-
Sinais de reversão e continuação baseados em padrões
8. Painel de Resumo Analítico
Obtenha uma visão geral completa de sua performance quantitativa — incluindo estatísticas descritivas, distribuições, volatilidade, liquidez e análise temporal — tudo em um só lugar.
Compare resultados entre diferentes mercados e tome decisões mais rápidas e informadas.
Por Que Escolher Esta Planilha?
-
Desenvolvida por um profissional de mercado com anos de experiência em trading e análise financeira.
-
Torna os métodos quantitativos acessíveis tanto a iniciantes quanto a traders experientes.
-
Tabelas e gráficos claros — sem necessidade de programação.
-
Ajuda você a operar com mais inteligência, baseando suas decisões em dados e não em emoções.
Notas Importantes
-
Todos os métodos e cálculos são originais e protegidos por direitos autorais.
-
Produto com fins educacionais e analíticos para aprimorar suas decisões de trading.
-
Inclui indicador gratuito para MT5 que exibe automaticamente os níveis no gráfico.
O Pacote Inclui
-
Planilha principal do Excel com todas as ferramentas de análise
-
Script de importação de dados para MT5
-
Indicador gratuito de Suporte e Resistência para MT5
-
Atualizações futuras e melhorias incluídas
Licença e Proteção
O sistema de licenciamento requer seu número de conta MT5 e nome de usuário do Windows para ativação.
Isso garante exclusividade e proteção total contra uso não autorizado.