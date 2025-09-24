Quantitative Trading Analysis

Transforme o seu trading de adivinhações em decisões baseadas em dados.
Experimente o poder da análise quantitativa utilizada por instituições profissionais — agora acessível a todo trader sério.

“No trading, o que é medido pode ser melhorado. Comece a medir o que realmente importa.”

Este é um kit completo de análise quantitativa, original e protegido por direitos autorais, desenvolvido para traders que desejam compreender profundamente o comportamento do mercado, a volatilidade, a liquidez e as oportunidades de negociação.

Esta planilha Excel (com automação VBA) conecta-se perfeitamente ao MT5 (ou a qualquer fonte de dados OHLCV) e transforma dados brutos em insights práticos de trading com apenas alguns cliques.

Este kit representa a abordagem quantitativa que os bancos de investimento ensinam aos seus analistas iniciantes.
É o primeiro passo essencial para o trading profissional — compreender o comportamento do mercado e o risco através dos dados, e não da especulação.

A compra inclui todas as futuras atualizações.
Você pode executar a ferramenta em até 10 computadores ou VPS diferentes com cada licença.

Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764514
Indicador Quant Level: https://www.mql5.com/en/market/product/151184
Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/quantrading

Principais Funcionalidades

1. Integração Multiplataforma de Dados

  • Compatível com qualquer mercado e período (Forex, Índices, Commodities, Criptomoedas)

  • Importação direta de dados OHLCV do MetaTrader 5

  • Suporte para importar dados de qualquer plataforma ou site

  • Timeframe recomendado: H1

2. Análise Quantitativa Avançada

  • Criação automática de histogramas e análise estatística instantânea

  • Cálculo automático dos retornos de cada candle/barra

  • Métricas de risco: volatilidade, desvio padrão e comportamento de mercado

  • Relatórios profissionais com apenas um clique

3. Volatilidade por Sessão e Viés Estratégico

  • Identifique as sessões mais direcionais (altistas/baixistas)

  • Recomendações de estratégia: rompimento ou consolidação

  • Desempenho horário detalhado

  • Padrões sazonais: melhores dias e horas para operações longas ou curtas

4. Comportamento de Preço ao Longo do Tempo

  • Tendências altistas/baixistas por hora do dia

  • Melhor dia da semana para operar comprado ou vendido

  • Comparação mensal de volatilidade e tendência

  • Detecção de dias de forte tendência ou baixa movimentação

5. Análise de Volume e Liquidez

  • Integração com volume real (quando disponível)

  • Identificação das horas e dias mais líquidos

  • Correlação entre volume e retorno

  • Relação entre volume e volatilidade para compreender o comportamento do mercado

6. Motor Avançado de Suportes e Resistências

  • Duas metodologias comprovadas de cálculo S/R

  • Derivação matemática de níveis com base na teoria de faixas (Range Division)

  • Níveis ponderados por volume e confirmados estatisticamente

  • Indicador gratuito para MT5 que desenha automaticamente os níveis no gráfico

7. Análise de Padrões de Velas Japonesas

  • Identificação automática dos principais padrões de candles

  • Estatísticas de desempenho e taxa de sucesso histórica

  • Resultados específicos por tipo de mercado

  • Sinais de reversão e continuação baseados em padrões

8. Painel de Resumo Analítico
Obtenha uma visão geral completa de sua performance quantitativa — incluindo estatísticas descritivas, distribuições, volatilidade, liquidez e análise temporal — tudo em um só lugar.
Compare resultados entre diferentes mercados e tome decisões mais rápidas e informadas.

Por Que Escolher Esta Planilha?

  • Desenvolvida por um profissional de mercado com anos de experiência em trading e análise financeira.

  • Torna os métodos quantitativos acessíveis tanto a iniciantes quanto a traders experientes.

  • Tabelas e gráficos claros — sem necessidade de programação.

  • Ajuda você a operar com mais inteligência, baseando suas decisões em dados e não em emoções.

Notas Importantes

  • Todos os métodos e cálculos são originais e protegidos por direitos autorais.

  • Produto com fins educacionais e analíticos para aprimorar suas decisões de trading.

  • Inclui indicador gratuito para MT5 que exibe automaticamente os níveis no gráfico.

O Pacote Inclui

  • Planilha principal do Excel com todas as ferramentas de análise

  • Script de importação de dados para MT5

  • Indicador gratuito de Suporte e Resistência para MT5

  • Atualizações futuras e melhorias incluídas

Licença e Proteção

O sistema de licenciamento requer seu número de conta MT5 e nome de usuário do Windows para ativação.
Isso garante exclusividade e proteção total contra uso não autorizado.


Produtos recomendados
Quantum Dow Jones
Marco Brugali
3 (2)
Experts
Quantum Dow Jones Quantum Dow Jones Configurações Símbolo: US30 Período: 5M Lotes: Lotes Lucro Médio por Operação Drawdown Máximo (MAX DD) Lucro Líquido em 2 Anos 0.01 $0.20 $2.76 $240 0.10 $2.00 $27.6 $2,400 1.00 $20.0 $276 $24,000 10.0 $200 $2,760 $240,000 Visão Geral O Quantum Dow Jones é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada, projetada especificamente para operar no Dow Jones. Com uma frequência média de 45-50 operações por semana, este robô combina algoritmos avançados de apren
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitários
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 5. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
RiskGuard Quantum Simulator
MONTORIO MICHELE
5 (1)
Utilitários
Quantum Simulator – Discover the Power of Quantum Dynamic Risk Quantum Simulator is an Expert Advisor designed to demonstrate the effectiveness of the Quantum function, fully integrated into the RiskGuard Management system. Through a simple interface, you can simulate an equity curve starting from a fixed balance of €100,000 , using your own custom statistics: Win Rate (%) Average Risk/Reward Ratio Number of Trades Maximum Allowed Drawdown (Optional) Minimum Accepted Drawdown The EA performs a
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicadores
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indicadores
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitários
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Utilitários
This Tradepanel is an Utility for Traders Who want ot use Basic MoneyManagement for Calculation of Lotsize  I have created the basic edition only to give an Overview with Limited Functionality Full Features are available with  Auto TradePanel  Pro. (This is Only Because it can not be Tested in Strategy Tester ).  Complete Description is available at  "Auto TradePanel Pro".  in This Version Basic Functionality ( Calculation of Lotsize ) open /close Positions is working in the same way as in Pro
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experts
Este é um Expert Advisor automático universal para o MetaTrader 5 que trabalha com indicadores padrão. UniversalEA O construtor EA é fornecido com um grande conjunto de funções. Você pode selecionar um dos 20 sinais para abrir uma posição e 5 dos 20 filtros para classificar os sinais dos indicadores padrão incluídos no pacote MetaTrader. Além disso, você pode ajustar os parâmetros do indicador, selecionar um período de tempo e especificar uma barra de sinal para cada sinal. Atenção! Um novo con
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Experts
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Pip Calculator
Breneer Jacinto
Indicadores
Pip Value Calculator - Instant Risk Assessment on Your Chart This powerful and lightweight utility instantly calculates the precise monetary value for any pip movement, displaying it directly on your chart so you can assess risk and potential profit at a glance. At its core, the indicator's sophisticated calculation engine runs silently with every price tick, ensuring the information you see is always up-to-date. It automatically detects the instrument you are trading—whether it's a Forex pair,
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitários
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Utilitários
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Mais do autor
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Indicadores
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Indicadores
Quant Levels Indicator   is a premium component of the   Quantitative Trading Analysis Toolkit , designed to transform subjective trading into data-driven decision making. This advanced tool provides institutional-grade support and resistance analysis directly on your MT5 charts. " Please support our work by leaving a review ". As a thank-you gift , we’ll share a special template that helps you display signal trade history directly on your chart. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals i
FREE
TradeVisualizer
Abdeljalil El Kedmiri
Indicadores
O indicador Trade Visualizer dá vida aos seus dados de trading, exibindo todo o histórico de operações diretamente nos gráficos do MT5. Seja para analisar seu próprio desempenho ou estudar sinais de traders do MQL5, esta ferramenta transforma dados brutos em visuais claros e intuitivos. Cada operação é mostrada com setas de entrada e saída, linhas conectadas e dicas detalhadas com preços, lucros, volumes e pips. Observação: Se você baixou este indicador, envie-nos uma mensagem com seu e-mail par
FREE
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experts
This new time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT4 version :  https://www.
FREE
Trendline Breakouts
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Experts
Trendline Breakouts is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the tradition
Pro Trading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
5 (2)
Utilitários
“Preço de lançamento: $55 (apenas 2 cópias disponíveis!). Próximo preço: $75. Preço final: $149.” Se você adquiriu o produto, envie-nos uma mensagem para receber sua planilha Excel ProTrading Analytics . Libere todo o potencial da sua estratégia com esta solução completa: Exportador de Histórico de Operações + Painel Profissional em Excel. Seja você um trader manual ou usuário de EAs, esta ferramenta poderosa permite analisar, otimizar e melhorar seu desempenho com métricas profissionais e dashb
Dynamic Fibo Scalper
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Dynamic Fibo Scalper is an automated trading tool that uses Dynamic Fibonacci levels to find trading opportunities. You can set up to 5 custom levels in the EA’s inputs, and it will monitor the price movement. When the price crosses any of your chosen levels, the EA will automatically enter a buy or sell trade. This EA is perfect for traders who want a simple and effective strategy based on Fibonacci analysis. It’s fully customizable , easy to use, and works on any market , giving you more con
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
This new   time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT5 version :  https://ww
FREE
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
Experts
The Range Breakout X2 is following a scalping breakout strategy. This expert will identify the daily 4 key levels of support and resistance and will open Long and short trades on these levels.Profits can be secured with the adjustable trailing stop... Note : Please be advised that due to the current market conditions (volatile market), we recommend activating the second levels (15H) and deactivating the first levels (11H). This is an optimized range breakout strategy with a simple and full cust
Strategy Master MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Strategy Master   is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). We understand that mar
Trendline Breakouts MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Trendline Breakouts   is a semi-automatic expert advisor, which means you only need to draw the support and resistance lines, and then let the expert advisor handle the trading for you. You can use this expert for every market and time frame. Backtesting is not available because this is a semi-automatic EA. You draw the trendlines and let the expert trade for you. This expert enables you to automatically trade breakouts of both horizontal support and resistance and trendlines, unlike the traditi
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
Experts
This EA is designed to pass challenges of prop firms (proprietary trading firm) that allow use of High and Low Frequency trading strategies. A Gift i ncluded in this expert    :   Range Breakout strategy  that identify daily support and resistance levels and initiating both Long and Short trades automaticly at these key points. We use special HFT strategy that detect large movements and employ stop loss to protect your equity. It has build-in equity protector which will stop the EA once the pro
Golden Candlesticks MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like Steve Nison, Stephen Bigalow , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152555 W
Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA   is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions.
Hedge Manual Trades
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitários
This Expert Advisor is designed to help traders manage their positions automatically. It can hedge manual trades when a specified (loss or win) threshold is reached, reducing risk. The EA also allows traders to close buy or sell trades individually based on profit or loss, and it can close all trades when a certain total profit or loss is achieved. With customizable settings for trade management, this EA helps traders automate their strategies and improve efficiency. The EA opens trades using th
Excel ProTrading Analytics
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitários
Unlock the full potential of your trading strategy with this  all-in-one  solution:  Trade History Exporter  +  Pro Excel Trading Dashboard . Whether you're trading manually or using Expert Advisors (EAs), this powerful tool allows you to analyze, optimize, and improve your performance with professional-grade metrics and interactive dashboards. With the Pro Excel Dashboard, you can deeply analyze your trade history—manual or algorithmic—and even evaluate any EA’s performance using backtest resu
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitários
Master prop firm challenges before risking real money!   Our advanced simulator recreates authentic prop firm trading environments, helping you practice, strategize, and pass challenges with confidence.   Using our Simulator, you can simulate any prop firm challenge using demo or live accounts, supports both manual trading strategies and automated trading via EAs ,  create personalized challenges for customized periods, and challenge yourself to develop the discipline needed for consistent profi
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Experts
The Range Breakout X2 is following a scalping breakout strategy. This expert will identify the daily 4 key levels of support and resistance and will open Long and short trades on these levels.Profits can be secured with the adjustable trailing stop... Note : Please be advised that due to the current market conditions (volatile market), we recommend activating the second levels (15H) and deactivating the first levels (11H). This is an optimized range breakout strategy with a simple and full cust
Strategy Master
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Strategy Master is a 5-in-1 EA, offering a choice of 5 distinct strategies within a single expert advisor. You can activate one to five strategies simultaneously and customize your trading by enabling or disabling filters to validate entries. These five strategies encompass a range of approaches, including three technical strategies (Moving Average, Bollinger Bands, and Ichimoku), a renowned price action strategy (Breakout), and a time-based strategy (SendOrder at Time). The link for MT4 version
Golden candlesticks
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Golden candlesticks are highly  profitable patterns that have been tested and selected from among dozens of patterns. This Expert Advisor is the result of nine years of in-depth study and practical experience in the financial markets. We analyzed the works of experts like   Steve Nison, Stephen   Bigalow   , François Baron and Gregory Morris... focusing on candlestick pattern techniques. Free indicator to visualize any MT5/MT4 signals in your chart   :  https://www.mql5.com/en/market/product/152
Super Grid Strategy
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
Exclusive deal: 70% discount for a limited period. Super Grid Strategy EA is a versatile and powerful grid trading tool, perfect for both Forex and CFD traders. It places up to 20 pending orders (10 stop and 10 limit) at your preferred time, with customizable distances and spacing between orders for maximum flexibility. Key features include: Fixed Grid :  Orders are placed at a fixed distance from the price and between each order, and this parameter can be adjusted based on market conditions. D
Trading Keyboard
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitários
Trading Keyboard (FastTrade Hotkeys) EA is an advanced tool designed for traders who want to execute trades quickly and efficiently using their keyboard. It allows users to place, modify, and close orders with customizable hotkeys, making trading as fast and intuitive as possible. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, this EA enhances your trading experience by reducing manual clicks and improving reaction time. Key Features: Hotkey-Based Trading – Execute trades, modify posit
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitários
Domine os desafios de prop firms antes de arriscar dinheiro real!   Nosso simulador avançado recria ambientes autênticos de trading de prop firms, ajudando você a praticar, elaborar estratégias e passar nos desafios com confiança. Usando nosso Simulador, você pode simular qualquer desafio de prop firm usando contas demo ou reais, suporta estratégias de trading manuais e automatizadas via EAs, criar desafios personalizados para períodos personalizados e desafiar a si mesmo para desenvolver a disc
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário