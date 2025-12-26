Most accurate non repaint indicator for Binary
- Indikatoren
- Sufiyan Anwar Bhanji
- Version: 12.25
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator hat eine Genauigkeit zwischen 80-90%, aber es wird ein Mal am Tag funktionieren. Der Zeitpunkt ist (MT4 Zeit 18:00 bis 18:05) Tickmill, Alpari, Amarket MT4 empfohlen. Obwohl es auf den meisten MT4 funktionieren wird.
MT2 Auto Handel unterstützt: Buy Buffer = 2 // Sell Buffer = 3
Intrabar
Candle TF = M1
Trade Expiry = 1 Minute oder 5 Minuten
Keine Martingale erforderlich, aber wenn Sie möchten, dann können Sie 1 Schritt Martingale nehmen.
Vorgezogener Konsolidierungs-Filteralgorithmus
Merkmale:
Neuronales Netzwerk
Fortschrittliche Preisaktionsalgorithmen
Vorgezogener Konsolidierungs-Filteralgorithmus
Vorwarnsignale
Non-Delay-Anzeigen
Auto-Trading unterstützt
100% Non-Repaint
100% No Lag
Keine Neuberechnung
Lizenz auf Lebenszeit