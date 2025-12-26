Most accurate non repaint indicator for Binary

Dieser Indikator hat eine Genauigkeit zwischen 80-90%, aber es wird ein Mal am Tag funktionieren. Der Zeitpunkt ist (MT4 Zeit 18:00 bis 18:05) Tickmill, Alpari, Amarket MT4 empfohlen. Obwohl es auf den meisten MT4 funktionieren wird.

MT2 Auto Handel unterstützt: Buy Buffer = 2 // Sell Buffer = 3
Intrabar
Candle TF = M1
Trade Expiry = 1 Minute oder 5 Minuten
Keine Martingale erforderlich, aber wenn Sie möchten, dann können Sie 1 Schritt Martingale nehmen.

Merkmale:
Neuronales Netzwerk
Fortschrittliche Preisaktionsalgorithmen

Vorgezogener Konsolidierungs-Filteralgorithmus
Vorwarnsignale
Non-Delay-Anzeigen
Auto-Trading unterstützt
100% Non-Repaint
100% No Lag
Keine Neuberechnung
Lizenz auf Lebenszeit

Weitere Produkte dieses Autors
Non repaint indicator with pre alert
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
100% nicht nachgemalter MT4 Indikator mit Vorwarnung Empfohlener Kerzenzeitrahmen M15 Handelsablauf 15 Minuten Call-Puffer 0 Put-Puffer 1 Intrabar Vorteile Neuronales Netzwerk Fortschrittliche Preisaktionsalgorithmen Fortgeschrittene Algorithmen zur Trendfilterung Vorgezogener Konsolidierungsfilteralgorithmus Vorwarnsignale Non-Delay-Anzeigen Auto-Trading unterstützt 100% Non Repaint 100% No Lag Keine Neuberechnung Lizenz auf Lebenszeit Nachteile Sehr wenige Signale Anweisungen zur Verwendu
FREE
Non repaint Stochastic indicator with pre alert
Sufiyan Anwar Bhanji
4.75 (4)
Indikatoren
BITTE BEACHTEN SIE : Sie können die Einstellungen des K_period-Wertes, des überverkauften und des überkauften Wertes individuell anpassen . Die Genauigkeit wird sich entsprechend Ihren Einstellungen ändern. 100% Non-Repaint-Indikator Vorwarnsignale Non-Delay-Anzeigen 24/7-Signale 100% No Lag Keine Neuberechnung Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, auch wenn das Signal fehlschlägt oder Sie mt4 aktualisieren oder neu starten. Der Indikator basiert auf einer einfachen Crossover-Strategie der Ha
FREE
Non repaint MACD crossover with SMA confirmation
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
BITTE BEACHTEN SIE : Sie können die Einstellungen von Fast EMA, Slow EMA, MACD SMA & Main SMA anpassen. Die Genauigkeit ändert sich entsprechend Ihren Einstellungen. 100% Non-Repaint-Indikator Vorwarnsignale Non-Delay-Anzeigen 24/7-Signale 100% No Lag Keine Neuberechnung Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, auch wenn das Signal fehlschlägt oder Sie mt4 aktualisieren oder neu starten. Der Indikator basiert auf einer einfachen Crossover-Strategie der Hauptlinie und der Signallinie des MACD-Ind
FREE
Non Repaint EMA crossover
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
BITTE BEACHTEN SIE: Sie können die Einstellungen aller 3 EMA nach Ihren Wünschen anpassen. Die Genauigkeit wird sich entsprechend Ihren Einstellungen ändern. 100% nicht nachgemalt Vorwarnsignale (Bereitschaftssignale) Unverzögerte Anzeigen 24/7-Signale 100% keine Verzögerung Keine Neuberechnung Lizenz auf Lebenszeit Dies ist ein EMA-Crossover-Indikator und seine 100% nicht repaint Indikator. Der EMA_1 und der EMA_2 basieren darauf, welches Signal generiert wird. EMA_3 ist ein höherer EMA-Wert,
Binary options MT4 non repaint indicator
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
Zoro PRO" ist ein auf einer Umkehrstrategie basierender MT4-Indikator mit einem Vorwarnsystem. Es ist ein 100%iger Indikator mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von etwa 70-95% in jeder Art von Markt. (AUSSER BEI SCHLECHTEN MÄRKTEN UND NACHRICHTEN) MT5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/90934 (MT5 Version nicht empfohlen) Empfohlene Broker: Alpari, Amarkets, Tickmill. Empfohlene Paare für M1: EURUSD AUDJPY GBPUSD EURJPY NZDJPY CADJPY EURGBP USDCAD GBPCHF GBPCAD EURNZD A
Zoro L non repaint indicator
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
Zoro LITE" ist ein auf einer Umkehrstrategie basierender MT4-Indikator mit einem Vorwarnsystem. Es ist ein 100%iger Indikator ohne Wiederholung mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von etwa 70-95% in einem schwankenden Markt. --------------------------------------------------------- Eigenschaften: Neuronales Netzwerk Fortschrittliche Preisaktionsalgorithmen Vorwarnsignale (bereiten Sie sich vor) Nicht-verzögerte Anzeigen 24/7 Signale Unterstützt OTC-Märkte Auto-Trading unterstützt 100% Kein
Non repaint Forex Indicator
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
Forexo ist ein einfach zu bedienender Forex-Indikator, der Händlern klare und genaue Signale auf der Grundlage eindeutiger Trendwiederholungen liefert. Vergessen Sie verzögerte Indikatoren oder stundenlanges Starren auf Charts, denn dieser Forexo-Indikator liefert Echtzeit-Einträge ohne Verzögerung und ohne Wiederholung, so dass Sie mit Vertrauen handeln können, ohne den Markt zu analysieren. Funktionsweise des Indikators: Dieser Indikator basiert auf der Preisaktion mit Hilfe von Stochastik, RS
Binary options MT5 non repaint indicator
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
Zoro PRO" ist ein MT5-Indikator mit Umkehrstrategie und Vorwarnsystem. Es ist ein 100%iger Indikator mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von 70-95% in jeder Art von Markt (AUSSER BAD MARKET UND NEWS TIME ). MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/89772 BITTE BEACHTEN: Die MT4-Version hat eine höhere Genauigkeit. Vermeiden Sie besser diese MT5 Version und wählen Sie den obigen Link der MT4 Version Empfohlene Broker: Alpari, Amarkets, Tickmill. Empfohlene Paare für M1 EURUSD US
