Swing Strawberry
- Experten
- Muhammad Radzhi Bin Abdul Rahman
- Version: 6.1
- Aktualisiert: 21 November 2025
- Aktivierungen: 5
Swing Strawberry Gold - Fortgeschrittener Gold Swing Trading Expert Advisor (EA)
Swing Strawberry ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die Swing-Trading-Strategien für GOLD (XAUUSD) anwenden. Dieser leistungsstarke EA identifiziert und nutzt Marktschwankungen, um die Gewinne aus kurz- bis mittelfristigen Preisbewegungen zu maximieren und gleichzeitig das Risiko intelligent zu verwalten.
Hauptmerkmale:
- Optimiert für den Handel mit GOLD (XAUUSD)
- Nutzt eine fortschrittliche Swing-Trading-Logik, um hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren
- Entwickelt für kurz- bis mittelfristige Swing-Trades, um unnötige Scalping-Störungen zu vermeiden
- Eingebaute Risikomanagement-Funktionen zum Schutz Ihres Kapitals
Empfohlene Kontobedingungen:
- Empfohlenes Mindestkapital: 1.000 USD
- Geeignet für Standard- und ECN-Konten
- Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold), mit niedrigem Spread und guter Liquidität
Anweisungen für die Verwendung:
- Hängen Sie Swing Strawberry an ein GOLD (XAUUSD)-Chart auf dem von Ihnen bevorzugten Zeitrahmen an (in der Regel H1 oder H4, je nach den Bedingungen Ihres Brokers).
- Laden und verwenden Sie die mitgelieferte Voreinstellungsdatei (.set), um eine optimale Konfiguration zu gewährleisten.
- Lassen Sie den EA auf einem VPS oder einer stabilen Internetverbindung laufen, um die beste Leistung zu erzielen.
- Vermeiden Sie es, die Standardeinstellungen zu ändern, wenn Sie die Auswirkungen auf das Risiko und die Strategie nicht vollständig verstehen.
Wichtige Hinweise:
- Swing Strawberry wird mithilfe der mitgelieferten Voreinstellungsdatei optimiert, was für die Maximierung der Effektivität der Handelsstrategie unerlässlich ist.
- Wie bei allen Handelssystemen kann die Leistung je nach Marktbedingungen, Broker, Spread und Slippage variieren.
- Ein angemessenes Geldmanagement und Risikokontrolle werden dringend empfohlen.
Swing Strawberry ist ideal für Händler, die ein automatisiertes, professionell strukturiertes Swing-Trading-System mit Schwerpunkt auf Gold, einem angemessenen Mindestkapitalbedarf und klaren, sofort einsetzbaren Voreinstellungen suchen.
Hier ist der Link zur Voreinstellung:
https://drive.google.com/drive/folders/1YQAbw8HI_Y7k4c0fbGEdQA9nHh2xmYIM?usp=sharing