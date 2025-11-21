Swing Strawberry

Swing Strawberry Gold - Fortgeschrittener Gold Swing Trading Expert Advisor (EA)

Swing Strawberry ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die Swing-Trading-Strategien für GOLD (XAUUSD) anwenden. Dieser leistungsstarke EA identifiziert und nutzt Marktschwankungen, um die Gewinne aus kurz- bis mittelfristigen Preisbewegungen zu maximieren und gleichzeitig das Risiko intelligent zu verwalten.

Hauptmerkmale:

  • Optimiert für den Handel mit GOLD (XAUUSD)
  • Nutzt eine fortschrittliche Swing-Trading-Logik, um hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren
  • Entwickelt für kurz- bis mittelfristige Swing-Trades, um unnötige Scalping-Störungen zu vermeiden
  • Eingebaute Risikomanagement-Funktionen zum Schutz Ihres Kapitals

Empfohlene Kontobedingungen:

  • Empfohlenes Mindestkapital: 1.000 USD
  • Geeignet für Standard- und ECN-Konten
  • Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold), mit niedrigem Spread und guter Liquidität

Anweisungen für die Verwendung:

  1. Hängen Sie Swing Strawberry an ein GOLD (XAUUSD)-Chart auf dem von Ihnen bevorzugten Zeitrahmen an (in der Regel H1 oder H4, je nach den Bedingungen Ihres Brokers).
  2. Laden und verwenden Sie die mitgelieferte Voreinstellungsdatei (.set), um eine optimale Konfiguration zu gewährleisten.
  3. Lassen Sie den EA auf einem VPS oder einer stabilen Internetverbindung laufen, um die beste Leistung zu erzielen.
  4. Vermeiden Sie es, die Standardeinstellungen zu ändern, wenn Sie die Auswirkungen auf das Risiko und die Strategie nicht vollständig verstehen.

Wichtige Hinweise:

  • Swing Strawberry wird mithilfe der mitgelieferten Voreinstellungsdatei optimiert, was für die Maximierung der Effektivität der Handelsstrategie unerlässlich ist.
  • Wie bei allen Handelssystemen kann die Leistung je nach Marktbedingungen, Broker, Spread und Slippage variieren.
  • Ein angemessenes Geldmanagement und Risikokontrolle werden dringend empfohlen.

Swing Strawberry ist ideal für Händler, die ein automatisiertes, professionell strukturiertes Swing-Trading-System mit Schwerpunkt auf Gold, einem angemessenen Mindestkapitalbedarf und klaren, sofort einsetzbaren Voreinstellungen suchen.


Hier ist der Link zur Voreinstellung:

https://drive.google.com/drive/folders/1YQAbw8HI_Y7k4c0fbGEdQA9nHh2xmYIM?usp=sharing


