Ultimativer Assistent für Handel und Alarme

Erhöhen Sie Ihren Handel mit Präzision und Kontrolle

Der Ultimate Trade and Alert Assistant von Feedosky ist ein leistungsstarker und vielseitiger Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5), der Händlern präzise Preiswarnungen, nahtlose Handelsausführung und intelligentes Positionsmanagement bietet. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, dieser EA kombiniert modernste Automatisierung mit anpassbaren Funktionen, um Ihnen zu helfen, in der schnelllebigen Welt des Devisen-, Rohstoff-, Kryptowährungs- und Indexhandels einen Vorsprung zu behalten.

PriceAlertBot.mq5 - Das ultimative intelligente Preis-Trigger-Tool für MetaTrader 5 Verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Level - werden Sie benachrichtigt und handeln Sie sofort, wenn der Preis genau das tut, was Sie wollen.

Hier erfahren Sie, warum Händler UTAAA als ihr bevorzugtes Preistrigger-Tool im Jahr 2025 wählen:

Hauptmerkmale

Drei leistungsstarke Alert-Modi Touch - löst sofort aus, wenn der Kurs Ihr Niveau berührt oder überschreitet (ideal für Ausbrüche)

Close Above - wird nur ausgelöst, wenn die Kerze tatsächlich über Ihrem Level schließt (eliminiert Fakeouts)

Close Below - dasselbe für bärische Bestätigungen (perfekt für Umkehrungen und Trendeintritte) Sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihr Telefon Sie erhalten eine klare, anpassbare Nachricht auf Ihrem Handy, sobald die Bedingung erfüllt ist, auch wenn Sie auf einem VPS laufen. Voll automatisierter Handel bei Auslösung Wenn aktiviert, kann der Bot sofort: Markt-Kauf- oder Verkaufsaufträge ausführen

Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop oder Sell Stop schwebende Aufträge platzieren

Genaue Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festlegen

Verfall von schwebenden Aufträgen in Minuten festlegen, damit alte Aufträge nicht verfallen Smart Position Closer ("Close By"-Modus) Schließen Sie jede bestehende Position (vollständig oder teilweise) nach Ticket-ID in der Sekunde, in der Ihr Alarm ausgelöst wird - perfekt für automatische Gewinnmitnahmen oder Risikoausstiege. Einmalige oder sich wiederholende Alarme Einmaliger Alarm (Standard) - wird einmal ausgelöst und stoppt

Mehrere Alarme mit einstellbarer Cooldown-Periode (1-1440 Minuten) - ideal für schwankende Märkte oder Scaling-in-Strategien Zuverlässige Orderausführungs-Engine Bis zu 3 automatische Wiederholungsversuche mit intelligenter Auswahl des Ausführungsmodus (IOC/FOK)

Zuverlässiger Umgang mit gängigen Broker-Fehlern

Funktioniert reibungslos auf ECN-, STP- und Market-Execution-Konten Universelle Symbolunterstützung Berechnet automatisch den richtigen Pip-Wert für Forex, Gold (XAUUSD), Bitcoin, Indizes (US30, SPX500), Aktien und mehr

Validiert Losgrößen, Stop-Levels und Preisabstände beim Start Sicherheit und Protokollierung auf professionellem Niveau Vollständige Eingabevalidierung beim Start

Detaillierte Ereignisprotokollierung, damit Sie immer wissen, was wann passiert ist

Extrem leichtgewichtig - läuft auch auf niedrigeren Zeitrahmen effizient

Vorteile in der realen Welt

Erfassen Sie Ausbrüche und Umkehrungen innerhalb von Millisekunden

Automatisieren Sie den Ausstieg aus News-Trades, ohne auf den Bildschirm zu schauen

Sichern Sie Ihre Gewinne, indem Sie Positionen genau bei Ihrem Ziel schließen

Skalieren Sie in Trends mit perfekt platzierten Pending Orders

Handeln Sie 24/7, während Sie schlafen, reisen oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen

Entfernen Sie Emotionen - Ihr Plan wird genau wie definiert ausgeführt

Perfekt für jeden Handelsstil: Scalper, Swing Trader, News Trader, System Trader und alle, die es hassen, gute Setups zu verpassen.

UTAAA ist mehr als ein EA - es ist Ihr immerwährender Handelsassistent. Für Support kontaktieren Sie mich direkt (bitte hinterlassen Sie eine gute Bewertung, wenn Sie es gerne benutzen)