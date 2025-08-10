Ultimate Trade and Alert Assistant

Ultimativer Assistent für Handel und Alarme

Erhöhen Sie Ihren Handel mit Präzision und Kontrolle

Der Ultimate Trade and Alert Assistant von Feedosky ist ein leistungsstarker und vielseitiger Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5), der Händlern präzise Preiswarnungen, nahtlose Handelsausführung und intelligentes Positionsmanagement bietet. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, dieser EA kombiniert modernste Automatisierung mit anpassbaren Funktionen, um Ihnen zu helfen, in der schnelllebigen Welt des Devisen-, Rohstoff-, Kryptowährungs- und Indexhandels einen Vorsprung zu behalten.


PriceAlertBot.mq5 - Das ultimative intelligente Preis-Trigger-Tool für MetaTrader 5 Verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Level - werden Sie benachrichtigt und handeln Sie sofort, wenn der Preis genau das tut, was Sie wollen.

Hier erfahren Sie, warum Händler UTAAA als ihr bevorzugtes Preistrigger-Tool im Jahr 2025 wählen:

Hauptmerkmale

  1. Drei leistungsstarke Alert-Modi
    • Touch - löst sofort aus, wenn der Kurs Ihr Niveau berührt oder überschreitet (ideal für Ausbrüche)
    • Close Above - wird nur ausgelöst, wenn die Kerze tatsächlich über Ihrem Level schließt (eliminiert Fakeouts)
    • Close Below - dasselbe für bärische Bestätigungen (perfekt für Umkehrungen und Trendeintritte)
  2. Sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihr Telefon Sie erhalten eine klare, anpassbare Nachricht auf Ihrem Handy, sobald die Bedingung erfüllt ist, auch wenn Sie auf einem VPS laufen.
  3. Voll automatisierter Handel bei Auslösung Wenn aktiviert, kann der Bot sofort:
    • Markt-Kauf- oder Verkaufsaufträge ausführen
    • Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop oder Sell Stop schwebende Aufträge platzieren
    • Genaue Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festlegen
    • Verfall von schwebenden Aufträgen in Minuten festlegen, damit alte Aufträge nicht verfallen
  4. Smart Position Closer ("Close By"-Modus) Schließen Sie jede bestehende Position (vollständig oder teilweise) nach Ticket-ID in der Sekunde, in der Ihr Alarm ausgelöst wird - perfekt für automatische Gewinnmitnahmen oder Risikoausstiege.
  5. Einmalige oder sich wiederholende Alarme
    • Einmaliger Alarm (Standard) - wird einmal ausgelöst und stoppt
    • Mehrere Alarme mit einstellbarer Cooldown-Periode (1-1440 Minuten) - ideal für schwankende Märkte oder Scaling-in-Strategien
  6. Zuverlässige Orderausführungs-Engine
    • Bis zu 3 automatische Wiederholungsversuche mit intelligenter Auswahl des Ausführungsmodus (IOC/FOK)
    • Zuverlässiger Umgang mit gängigen Broker-Fehlern
    • Funktioniert reibungslos auf ECN-, STP- und Market-Execution-Konten
  7. Universelle Symbolunterstützung
    • Berechnet automatisch den richtigen Pip-Wert für Forex, Gold (XAUUSD), Bitcoin, Indizes (US30, SPX500), Aktien und mehr
    • Validiert Losgrößen, Stop-Levels und Preisabstände beim Start
  8. Sicherheit und Protokollierung auf professionellem Niveau
    • Vollständige Eingabevalidierung beim Start
    • Detaillierte Ereignisprotokollierung, damit Sie immer wissen, was wann passiert ist
    • Extrem leichtgewichtig - läuft auch auf niedrigeren Zeitrahmen effizient

Vorteile in der realen Welt

  • Erfassen Sie Ausbrüche und Umkehrungen innerhalb von Millisekunden
  • Automatisieren Sie den Ausstieg aus News-Trades, ohne auf den Bildschirm zu schauen
  • Sichern Sie Ihre Gewinne, indem Sie Positionen genau bei Ihrem Ziel schließen
  • Skalieren Sie in Trends mit perfekt platzierten Pending Orders
  • Handeln Sie 24/7, während Sie schlafen, reisen oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen
  • Entfernen Sie Emotionen - Ihr Plan wird genau wie definiert ausgeführt

Perfekt für jeden Handelsstil: Scalper, Swing Trader, News Trader, System Trader und alle, die es hassen, gute Setups zu verpassen.

UTAAA ist mehr als ein EA - es ist Ihr immerwährender Handelsassistent. Für Support kontaktieren Sie mich direkt (bitte hinterlassen Sie eine gute Bewertung, wenn Sie es gerne benutzen)

Empfohlene Produkte
Gold Cracker
Chimdike Obinna Nkwo
Experten
<------- GOLD CRACKER --------> Betritt die Zukunft täglicher Gewinne – dein ultimativer Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD. Dieses vollautomatische Tool bietet eine leicht anpassbare Benutzererfahrung für präzise Marktanpassung. Sieh zu, wie dein Geld jeden Tag ruhig wächst. Ein EA, entwickelt für die beste Geldverdien-Erfahrung. <------ IDEAL FÜR NAIRATRADER PROP FIRM UND BROKER EXNESS ------> Kontaktiere mich auf Telegram unter @glownx für einen Sonderpreis für meine nigerianischen Fre
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Account Protector Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilitys
Kontobeschützer Meta Trader 5 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail-Devisenhandelskonten sind mit Stop-Out-Levels ausgestattet , die es unmöglich machen, verlorenes Handelskapital (auf das ursprüngliche Niveau) schnell wiederherzustellen , wenn ein menschlicher oder algorithmischer Händler ein Konto " sprengt" . Dies erschwert die Bemühungen eines Händlers, der, nachdem er sein Konto auf ein Vielfaches seines ursprünglichen Wertes aufgestockt hat, plötzlich einen nicht wi
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experten
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System mit fortschrittlicher Risikoabsicherung BEGRENZTE BETA-VERSION - $299 (Preiserhöhung +$100 nach jeweils 10 Verkäufen - Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar!) ️ SICHERHEITSORIENTIERTER HANDELSANSATZ Konservatives Risikomanagement - Maximal 0,1%-2.0% Risiko pro Paar, niemals riskante Martingale News Event Protection - Automatische Blockierung von Trades bei hochvolatilen Ereignissen Smart Po
Forex Factory News EA mt5
Aleksei Moshkin
4 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor handelt mit Nachrichten auf jedem Zeitrahmen. Die Nachrichten werden von der Forex Factory Website heruntergeladen. Stellen Sie sicher, dass Sie die URL zu den Terminaleinstellungen hinzufügen. Der EA wird auf einem einzigen Chart gestartet und definiert alle notwendigen Paare für den Handel selbst. Der Roboter arbeitet mit schwebenden Aufträgen, indem er zwei Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge vor der Veröffentlichung einer Nachricht setzt. Er bestimmt die Zeitzonen des Kale
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experten
Bruch der Struktur Pro Ist der Preis König? 1. Der Preis ist der ultimative König auf dem Devisenmarkt, dem Aktienmarkt oder jedem anderen Markt. Die Verwendung von Preisaktionen ist der Grund dafür, dass wir mehr Gewinne als Verluste verzeichnen können. Die technische Analyse ist die Kunst, Datenpunkte zu Ihrem Vorteil zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie eine Position in einem beliebigen Zeitrahmen eingehen, nachziehen oder aufgeben. Break Of Structure Pro kann zum Tre
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
MT5 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
Experten
Ich würde es gerne mit Ihnen teilen und ausprobieren. Die Benutzer sollten das Risikomanagement von balance kennen. Sie können die Eingabewerte anpassen. LOTrS = Das Risiko liegt bei Ihnen. TP_PIPS = Pofit nehmen GRID_DISTANCE = Abstand vom Eintrittspunkt der ersten Ordnung CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Angenommen, der Gesamtumsatz aller Kaufaufträge ist besser als der eingestellte Wert. Alle werden geschlossen. Ein Beispiel: Sie setzen CLOSE_PROFIT = 8 Sie haben 5 Kaufaufträge. Wenn
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experten
Goldfish MT5 - ist ein automatischer Trendjäger für Gold. Er fängt den Trend ein, bevor er beginnt Goldfish MT5 - ist nicht nur ein Roboter, sondern Ihr strategischer Vorteil auf dem Goldmarkt, der auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert Dieser Expert Advisor ist ein Ensemble von Modellen, die auf einem Raum von synthetisierten hochdimensionalen Merkmalen trainiert wurden Er verwendet ein System, das Trendniveaus identifiziert und automatisch starke globale Niveaus auf der Grundlage der Ma
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Experten
SPEZIELLER EINFÜHRUNGSPREIS!! Bollinger Reversal Pro (MT5) ist ein professioneller, vollständig anpassbarer Expert Advisor, der auf Umkehr-Setups an den äußeren Bollinger Bändern abzielt, gefiltert durch RSI und ADX , um schwache, abgehackte Signale zu vermeiden. Er lässt sich einfach im MetaTrader 5 Strategy Tester ausführen, so dass Sie Backtests durchführen, optimieren und Parameter finden können, die zu jedem Symbol und Zeitrahmen passen. Vollgepackt mit Funktionen ATR-basierte SL & TP - Pas
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Golden Hopper
Desert Rising LLC
4 (3)
Experten
Hier gehts zur MetaTrader 4 Version Ich bin ein professioneller Trader und Algorithmus-Entwickler. Seit mehreren Jahren habe ich meine Algorithmen nur privat genutzt und nur manchmal einer kleinen Gruppe von Tradern zur Verfügung gestellt. Ich werde meine Algorithmen für eine begrenzte Zeit im MQL Store zur Verfügung stellen. Was wir hier haben, ist ein sehr spezifischer Algorithmus, der speziell auf den Goldmarkt abgestimmt ist.Die Standardeinstellungen sind für EURUSD, da der MQL Store gegen E
EuroClimb MT5
Irma Wati
Experten
Nächster Preis : $399.00 EuroClimb EA: Ihr ultimativer Begleiter für EURUSD-Abwärtstrends! Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit EuroClimb , dem Expert Advisor, der ausschließlich für die Ausnutzung von EURUSD-Abwärtstrends entwickelt wurde. EuroClimb ist auf Short-Positionen zugeschnitten und stellt sicher, dass Sie keine Gelegenheit in einem Abwärtstrend verpassen. Hauptmerkmale: Zeitrahmen : M15 Spezialisierte Leerverkäufe : Konzentriert sich ausschließlich auf Leerverkäufe
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT5! Sehen Sie sich das Tutorial-Video hier an: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldat. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen,
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Der ultimative Drawdown Recovery & Trade Protection EA für MT4! Ihre Trades verdienen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen diesen Soldaten. Kämpfen Sie mit schwebenden Verlusten oder plötzlichen Drawdowns, die Ihr Konto bedrohen? Sehen Sie nicht länger zu, wie Ihre Trades in den roten Zahlen versinken und lassen Sie den Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) Ihre Handelsstrategie automatisch wiederherstellen, schützen und stärken. Was ist UDR? UDR ist ein ultra-intelligenter, blitzschneller MT4 Exp
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT5 zu MT5 Handelskopierer: Vereinheitlichte Master-Slave-Handelsreplikation für MetaTrader 5 Erschließen Sie die nahtlose Handelsreplikation mit dem MT5 to MT5 Trade Copier, einem leistungsstarken und vielseitigen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der jetzt zu einer einzigen, effizienten Lösung überarbeitet wurde. Diese aktualisierte Version kombiniert Master- und Slave-Funktionalitäten in einem EA, so dass Sie mühelos mit einem einzigen Parameter zwischen den Modi wechseln können. Ob Sie
Universal Trailing Stop and Breakeven EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
Maximieren Sie Ihre Gewinne und schützen Sie Ihr Kapital mit jedem Symbol, jedem Broker und jeder Zahl. Demonstrationsvideo: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C Der Universal Trailing Stop and Breakeven EA ist ein leistungsstarkes, einsteigerfreundliches Tool, das das Trailing-Stop-Management für alle Ihre offenen Trades automatisiert. Egal, ob Sie XAUUSD scalping, BTCUSD swinging oder EURUSD day trading, dieser Expert Advisor stellt sicher, dass Sie immer Gewinne sichern
FREE
MT5 to MT4 Two Way Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT5 zu MT4 Zwei-Wege-Kopierer: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision! Erschließen Sie die Möglichkeiten der automatischen Handelsreplikation mit This Copier, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5 revolutioniert. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Trader, ein Hedgefonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste, funktionsreiche Tool stellt sicher, dass Ihre Trades mit blitzschneller Präzision über mehrere K
Risk Manager Optimum
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilitys
RiskManagerOptimum für MetaTrader 5 - Ihr ultimatives Sicherheitsnetz für den Handel! RiskManagerOptimum ist der fortschrittlichste und professionellste Expert Advisor für MetaTrader 5 zur Verwaltung von Handels- und Kontorisiken. Er eröffnet keine Handelspositionen. Er überwacht und verwaltet bestehende Positionen in Echtzeit, um Risiko, Drawdown und Exposure über alle Symbole hinweg zu kontrollieren. Der EA wurde für manuelle Händler, algorithmische Händler und Portfoliohändler entwickelt, di
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT4/MT5 Doppelkopierer Pro: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision! Youtube-Demonstration: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Erschließen Sie die Macht der automatisierten Handelsreplikation mit Dual Copier Pro, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5 revolutionieren wird. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Trader, ein Hedgefonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste Tool mit seinen zahlreiche
MT4 to MT4 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitys
MT4 zu MT4 Zwei-Wege-Kopierer: Steigern Sie Ihren Handelserfolg mit nahtloser Präzision! Erschließen Sie die Möglichkeiten der automatisierten Handelsreplikation mit This Copier, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihre Handelserfahrung auf MetaTrader 4 revolutioniert. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler, ein Hedge-Fonds-Manager oder ein Prop-Firm-Guru sind, dieses robuste, funktionsreiche Tool stellt sicher, dass Ihre Trades mit blitzschneller Genauigkeit über mehrere Konten oder Plattfor
