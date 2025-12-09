MT5 to MT5 Trade Copier

MT5 zu MT5 Handelskopierer: Vereinheitlichte Master-Slave-Handelsreplikation für MetaTrader 5

Erschließen Sie die nahtlose Handelsreplikation mit dem MT5 to MT5 Trade Copier, einem leistungsstarken und vielseitigen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der jetzt zu einer einzigen, effizienten Lösung überarbeitet wurde. Diese aktualisierte Version kombiniert Master- und Slave-Funktionalitäten in einem EA, so dass Sie mühelos mit einem einzigen Parameter zwischen den Modi wechseln können. Ob Sie Trades über Konten hinweg spiegeln, Kundenportfolios verwalten oder Ihre Strategien über Broker hinweg skalieren, dieser All-in-One Trade Copier bietet Präzision, Zuverlässigkeit und Einfachheit, alles in einer einzigen .ex5-Datei, perfekt für den Einsatz auf dem MQL5 Market.

Demonstrationsvideo: https://youtu.be/wY81hr6LduI?si=GivNvEKK18rSbbul


1.1 Neue Funktionen; Option zur Verwendung von Standard-Lotgröße, TP oder SL und Parsing für ausstehende Limit- und Stop-Oders

Wichtigste Merkmale

Unified Master-Slave Design schaltet nahtlos zwischen Master als Handelssender und Slave als Handelsempfänger mit einem einzigen Eingabeparameter OperationMode um. Es reduziert die Komplexität durch die Konsolidierung aller Funktionen in einem EA und erfüllt damit die Single-File-Anforderung von MQL5 Market.

One-Way Trade Replication verwendet ein dateibasiertes Kommunikationssystem, um Trades in Echtzeit vom Master- zum Slave-Konto zu replizieren. Es unterstützt sowohl KAUF- als auch VERKAUFSaufträge und überträgt detaillierte Handelsdaten wie Symbol, Volumen, Stop Loss, Take Profit und Positionsticket für eine genaue Ausführung.

Flexibles Symbol Mapping gleicht automatisch Symbole verschiedener Broker ab, indem es gängige Suffixe wie .micro, .pro, m, z entfernt und so trotz unterschiedlicher Namensgebung Kompatibilität gewährleistet. Die robuste Symbolerkennung minimiert Fehler bei Cross-Broker-Setups.

Trade Direction Reversal bietet eine optionale ReverseTrades-Funktion im Slave-Modus, um Handelsrichtungen umzukehren, z. B. von KAUFEN zu VERKAUFEN oder umgekehrt, perfekt für Hedging- oder Contrarian-Strategien.

Umfassendes Trade Tracking im Master-Modus überwacht sowohl die Handelshistorie als auch die Echtzeit-Positionen, um neue Trades zu erkennen und zu senden, damit kein Trade verpasst wird. Offene und geschlossene Geschäfte werden mit eindeutigen Handels-IDs verfolgt, um Duplikate zu vermeiden und die Genauigkeit zu wahren.

Die zuverlässige dateibasierte Kommunikation verwendet eine einzige gemeinsame Datei MasterToSlave_<channelID>.txt im gemeinsamen MQL5-Verzeichnis für eine sichere und effiziente Datenübertragung. Sie umfasst Wiederholungsmechanismen und die Überprüfung des Dateiinhalts für einen zuverlässigen Betrieb.

Das optimierte Handelsmanagement sieht vor, dass der Master 8-Feld-Nachrichten für die Eröffnung von Geschäften wie ChannelID, TradeID, Symbol, Action, Volume, StopLoss, TakeProfit, PositionTicket und 5-Feld-Nachrichten für das Schließen von Geschäften wie ChannelID, TradeID, Symbol, CLOSE, PositionTicket sendet. Slave verarbeitet diese Nachrichten, um Positionen mit Präzision zu öffnen oder zu schließen.

Magic Number Isolation verwendet unterschiedliche Magic Numbers für jeden Modus MASTER_MAGIC = 123456, SLAVE_MAGIC = 999999, um Trades zu isolieren und Interferenzen mit anderen Strategien zu verhindern.

Queued Trade Processing im Slave-Modus bietet ein Warteschlangensystem, um Handelsanweisungen während des Hochfrequenzhandels zu verarbeiten und sicherzustellen, dass kein Handel verloren geht.

Geringes Gewicht und effiziente Optimierung sorgen für eine minimale Ressourcennutzung, ideal für die Ausführung auf mehreren Konten oder VPS-Umgebungen mit geringerem Speicherbedarf. Die einheitliche Codebasis reduziert Redundanzen und sorgt gleichzeitig für robuste Leistung.

Benutzerfreundliches Setup bietet einfache Eingabeparameter: OperationMode zur Auswahl von Master oder Slave, channelID zur eindeutigen Identifizierung der Datei und ReverseTrades zur Steuerung der Handelsrichtung. Durch die automatische Initialisierung und Bereinigung der Dateien beim Start ist keine manuelle Dateiverwaltung erforderlich.

Warum sollten Sie sich für den MT5 to MT5 Trade Copier entscheiden?

Die All-in-One-Lösung kombiniert Master- und Slave-Funktionalität in einem einzigen EA und vereinfacht so die Bereitstellung und Nutzung. Präzision repliziert Trades mit intakten Stop-Loss-, Take-Profit- und Volumendetails.

Flexibilität unterstützt den Cross-Broker-Handel, die Umkehrung der Handelsrichtung und den einfachen Moduswechsel. Die Zuverlässigkeit beruht auf einer robusten Fehlerbehandlung und Wiederholungsmechanismen, die eine konsistente Handelskopie gewährleisten.

Skalierbarkeit macht es perfekt für die Verwaltung mehrerer Konten, Signaldienste oder Kundenportfolios. Das MQL5 Market Ready Design als eine einzige .ex5-Datei ist vollständig konform mit den MQL5 Market Upload-Anforderungen.

Egal, ob Sie ein professioneller Händler, Signalanbieter oder Investor sind, der MT5 to MT5 Trade Copier ermöglicht Ihnen die mühelose Synchronisierung von Handelsstrategien. Skalieren Sie Ihre Operationen mit Vertrauen und Präzision, und das alles mit einem einzigen, optimierten EA!

