Multi Currency Strength Index
- Indicadores
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El Índice de Fortaleza Multidivisa es una potente herramienta de análisis de mercado diseñada para medir y visualizar la fortaleza relativa de las principales divisas mundiales y del oro (XAU) dentro de una única ventana gráfica. A diferencia de los indicadores tradicionales, que se centran en un único símbolo, este indicador evalúa la fortaleza de un conjunto cuidadosamente seleccionado de pares de divisas, proporcionando a los operadores una perspectiva amplia y dinámica del flujo de capitales entre divisas.
Abarca ocho activos:
-
USD (Rojo)
-
EUR (Azul)
-
GBP (Morado)
-
JPY (Siena)
-
AUD (Naranja)
-
CAD (verde)
-
CHF (Magenta)
-
XAU (Oro)
Una línea cero (Gris) sirve como nivel de referencia, ayudando a identificar rápidamente si una divisa es relativamente fuerte (por encima de cero) o débil (por debajo de cero).
El indicador aplica técnicas de suavizado y ponderaciones personalizables, lo que permite a los operadores ver las tendencias de fortaleza con menos ruido y conservando la capacidad de respuesta. Con las opciones de alternancia incorporadas, los usuarios pueden activar o desactivar divisas específicas, elegir sus colores preferidos y configurar las notificaciones de alerta.
📌 Cómo utilizarlo
-
Cargue el indicador
Aplique el indicador a cualquier gráfico y marco temporal. Una ventana separada mostrará múltiples líneas de color que representan la fuerza de cada divisa.
-
Interpretar la fuerza de las divisas
-
Cuando una línea está subiendo, esa divisa está ganando fuerza con respecto a las demás.
-
Cuando una línea cae, la divisa se debilita.
-
Los cruces entre dos líneas de fortaleza de la divisa a menudo ponen de relieve posibles oportunidades comerciales. Por ejemplo:
-
Si la fuerza del EUR sube por encima de la fuerza del USD, puede ser señal de una configuración alcista del EURUSD.
-
Si la fuerza del USD cae por debajo de la fuerza del JPY, puede indicar un movimiento bajista del USDJPY.
-
-
-
Referencia de la línea cero
-
Los valores por encima de cero sugieren fortaleza general.
-
Los valores por debajo de cero sugieren debilidad relativa.
-
-
Aplicaciones de trading
-
Selección de pares: Identificar las divisas más fuertes y más débiles para construir operaciones de alta probabilidad (por ejemplo, comprar la más fuerte frente a vender la más débil).
-
Confirmación de tendencias: Utilice las lecturas de fortaleza para confirmar las tendencias de precios existentes.
-
Detección de divergencias: Detecte discrepancias entre la acción del precio y el movimiento de la fuerza para obtener señales tempranas de reversión.
-
-
Personalización
-
Periodo de retrospectiva: Ajuste la profundidad del análisis (más corto = más sensible, más largo = más suave).
-
Periodo de suavizado: Ajuste la suavidad de la línea para una visualización más clara de la tendencia.
-
Alternancia de divisas: Muestra sólo las divisas relevantes para su estrategia de negociación.
-
Alertas: Active notificaciones opcionales cuando se produzcan condiciones clave de fortaleza.
-