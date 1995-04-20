Multi Currency Strength Index

El Índice de Fortaleza Multidivisa es una potente herramienta de análisis de mercado diseñada para medir y visualizar la fortaleza relativa de las principales divisas mundiales y del oro (XAU) dentro de una única ventana gráfica. A diferencia de los indicadores tradicionales, que se centran en un único símbolo, este indicador evalúa la fortaleza de un conjunto cuidadosamente seleccionado de pares de divisas, proporcionando a los operadores una perspectiva amplia y dinámica del flujo de capitales entre divisas.

Abarca ocho activos:

USD (Rojo)

EUR (Azul)

GBP (Morado)

JPY (Siena)

AUD (Naranja)

CAD (verde)

CHF (Magenta)

XAU (Oro)

Una línea cero (Gris) sirve como nivel de referencia, ayudando a identificar rápidamente si una divisa es relativamente fuerte (por encima de cero) o débil (por debajo de cero).

El indicador aplica técnicas de suavizado y ponderaciones personalizables, lo que permite a los operadores ver las tendencias de fortaleza con menos ruido y conservando la capacidad de respuesta. Con las opciones de alternancia incorporadas, los usuarios pueden activar o desactivar divisas específicas, elegir sus colores preferidos y configurar las notificaciones de alerta.

📌 Cómo utilizarlo

Cargue el indicador

Aplique el indicador a cualquier gráfico y marco temporal. Una ventana separada mostrará múltiples líneas de color que representan la fuerza de cada divisa. Interpretar la fuerza de las divisas Cuando una línea está subiendo , esa divisa está ganando fuerza con respecto a las demás.

Cuando una línea cae , la divisa se debilita.

Los cruces entre dos líneas de fortaleza de la divisa a menudo ponen de relieve posibles oportunidades comerciales. Por ejemplo: Si la fuerza del EUR sube por encima de la fuerza del USD, puede ser señal de una configuración alcista del EURUSD. Si la fuerza del USD cae por debajo de la fuerza del JPY, puede indicar un movimiento bajista del USDJPY.

Referencia de la línea cero Los valores por encima de cero sugieren fortaleza general.

Los valores por debajo de cero sugieren debilidad relativa. Aplicaciones de trading Selección de pares : Identificar las divisas más fuertes y más débiles para construir operaciones de alta probabilidad (por ejemplo, comprar la más fuerte frente a vender la más débil).

Confirmación de tendencias : Utilice las lecturas de fortaleza para confirmar las tendencias de precios existentes.

Detección de divergencias: Detecte discrepancias entre la acción del precio y el movimiento de la fuerza para obtener señales tempranas de reversión. Personalización Periodo de retrospectiva : Ajuste la profundidad del análisis (más corto = más sensible, más largo = más suave).

Periodo de suavizado : Ajuste la suavidad de la línea para una visualización más clara de la tendencia.

Alternancia de divisas : Muestra sólo las divisas relevantes para su estrategia de negociación.

Alertas: Active notificaciones opcionales cuando se produzcan condiciones clave de fortaleza.



