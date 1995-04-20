Dynamic Flow Oscillator mw
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.59
- Aktivierungen: 10
„Dynamic Flow Oscillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4!
– Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Bedienung.
– Der Dynamic Flow Oscillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.
– Der Indikator nutzt Preis- und Volumendaten zur Identifizierung von Überverkauft- und Überkauft-Zonen.
– Der Oszillator ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung exakter Einstiegspunkte aus Überverkauft-/Überkauft-Bereichen.
– Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der roten Linie.
– Deutlich genauer als Standardoszillatoren. Geeignete Zeitrahmen: M30, H1, H4, D1, W1.
– Mit Alarmen für PC und Mobilgeräte.
// Hervorragende Handelsroboter und Indikatoren finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.