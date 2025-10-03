The Wilis EA
- Experten
- Indra Yugi
- Version: 1.21
- Aktualisiert: 3 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
[OFFIZIELLE VERÖFFENTLICHUNG] THE WiLis HOLYGRAIL EA MT5 - READY FOR BATTLE!
Hallo Trader!
Das Warten hat ein Ende...
Ich stelle Ihnen meinen neuesten Expert Advisor vor - The WiLis Holygrail EA for MT5
Entwickelt, um Ihnen zu helfen, beständiger und sicherer auf dem Markt zu profitieren!
Limited-Time Promo Price: Nur $500
Key Features & Vorteile:
One Shoot / Single Entry System
No Martingale, No Layering
Auto Stop Loss und Take Profit
Max 1 Buy & 1 Sell Position at a Time
Optimiert für H1
Minimum Balance: $100 (Standard Account) / $5000 USC (Cent Account)
Paar BTCUSD
Hinweis:
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Broker BTCUSD mit den folgenden Spezifikationen unterstützt:
Max Spread: 5000
Max Stop Level: 5000
Niedrige Latenz auf Broker und VPS wird dringend empfohlen
Wenn Sie nach einem einfachen, aber zuverlässigen EA suchen, der Ihnen beim Handel Sicherheit gibt - dies ist er!
Live Performance Tracking:
Gewinn80.000% MyFxbook
MyFXBook https:// www. myfxbook.com/id/members/Yugi27/wilis-ea/11341060
MQL5Signals
WeCopyTrade https:// wecopytrade.com/top-master/19176
Bitte kontaktieren Sie mich privat, um die besten Dateien zu erhalten, und vergessen Sie nicht, den von Ihnen verwendeten Broker zu nennen.