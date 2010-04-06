The Wilis EA

[LANZAMIENTO OFICIAL] THE WiLis HOLYGRAIL EA MT5 - ¡LISTO PARA LA BATALLA!

¡Hola Traders!
La espera ha terminado...

Presentando mi último asesor experto - The WiLis Holygrail EA para MT5

¡Diseñado para ayudarle a obtener beneficios de forma más consistente y segura en el mercado!

Precio Promocional por Tiempo Limitado: Sólo $500

Características Principales y Ventajas:
Un disparo / Sistema de Entrada Única
Sin Martingala, Sin Capas
Stop Loss y Take Profit Automáticos
Máximo 1 Posición de Compra y 1 de Venta a la vez
Optimizado para H1
Saldo Mínimo: $100 (Cuenta Estándar) / $5000 USC (Cuenta Cent)

Par BTCUSD



Nota:
Asegúrese de que su broker soporta BTCUSD con las siguientes especificaciones:

Max Spread: 5000
Max Stop Level: 5000
Baja latencia en el broker y VPS es altamente recomendado

Si está buscando un EA simple pero confiable que le de tranquilidad mientras opera - ¡este es!


Seguimiento de Rendimiento en Vivo:
Ganancia80.000% MyFxbook
MyFXBook https:// www. myfxbook.com/id/members/Yugi27/wilis-ea/11341060
MQL5Signals
WeCopyTrade https:// wecopytrade.com/top-master/19176

Conjunto Medio Broker ICM

https://www.mql5.com/en/signals/2333452?source=Site+Señales+De+Autor


Por favor, póngase en contacto conmigo por privado para obtener el mejor conjunto de archivos, y no se olvide de mencionar el corredor que está utilizando.

