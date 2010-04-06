The Wilis EA
- Asesores Expertos
- Indra Yugi
- Versión: 1.21
- Actualizado: 3 octubre 2025
- Activaciones: 10
Presentando mi último asesor experto - The WiLis Holygrail EA para MT5
Características Principales y Ventajas:
Un disparo / Sistema de Entrada Única
Sin Martingala, Sin Capas
Stop Loss y Take Profit Automáticos
Máximo 1 Posición de Compra y 1 de Venta a la vez
Optimizado para H1
Saldo Mínimo: $100 (Cuenta Estándar) / $5000 USC (Cuenta Cent)
Par BTCUSD
Nota:
Asegúrese de que su broker soporta BTCUSD con las siguientes especificaciones:
Max Spread: 5000
Max Stop Level: 5000
Baja latencia en el broker y VPS es altamente recomendado
MyFXBook https:// www. myfxbook.com/id/members/Yugi27/wilis-ea/11341060
MQL5Signals
WeCopyTrade https:// wecopytrade.com/top-master/19176
Conjunto Medio Broker ICM
https://www.mql5.com/en/signals/2333452?source=Site+Señales+De+Autor
