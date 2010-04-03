Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Piyasa Şeffaflığı İçin Aracınız

Drx Spread Monitor, MT5 için güçlü bir indikatördür ve traderlara mevcut ve geçmiş spread’ler hakkında net, görsel bir genel bakış sunar. Spread’lerin sık değiştiği Forex ve Altın işlemlerinde maliyetleri daha doğru değerlendirmeye ve piyasa koşullarına uyum sağlamaya yardımcı olur.

Ana Özellikler

Spread Histogramı

Spread’leri ayrı bir pencerede görüntüler. Normal, yüksek ve aşırı spread seviyeleri için renk kodlaması.

Dinamik Ortalama Çizgisi

Spread’in hareketli ortalamasını (MA) hesaplar. Aykırı değerleri ve spread eğilimlerini tespit etmeyi kolaylaştırır.

Canlı Panel ve Ana Metikler

Gerçek zamanlı güncel spread

Belirlenen döneme göre ortalama spread

Başlangıçtan bu yana minimum ve maksimum spread

Hareketli ortalama (MA Spread)

Grafikte gösterilen kompakt kontrol paneli

Kritik Spread’ler İçin Sesli Uyarılar

Tanımlı eşikler aşıldığında otomatik uyarılar. Yüksek ve aşırı spread uyarıları için özelleştirilebilir sesler. Bildirim aralığı ayarlanabilir.

Equalizer Modu (isteğe bağlı)

Son spread’leri dinamik bir çubuk grafiği olarak görselleştirir. Yapılandırılabilir: çubuk sayısı, genişlik, yükseklik, boşluk, yatay veya dikey mod. Hızlı görsel değerlendirme için uygundur.

Esnek Ölçeklendirme ve Tasarım

Otomatik veya manuel Y ekseni ölçeklendirmesi. Panel renkleri ve düzenleri özelleştirilebilir.

Trader’lara Sağladığı Avantajlar

Broker spread’leri üzerinde gerçek zamanlı tam şeffaflık

Spread genişlemelerinin erken tespiti (ör. haber zamanları veya likiditenin düşük olduğu dönemler)

Özellikle scalper, day trader ve altın tüccarları için ideal

Broker, hesap türü veya işlem seanslarının karşılaştırılması için uygun

Spread’ler aşırı geniş olduğunda işlem yapmaktan kaçınarak gereksiz maliyetleri önler

Ayarlar (Inputs)

Görüntülenecek bar sayısı (geçmiş)

High ve Extreme spread eşik değerleri

Histogram, çizgi ve panel renk seçenekleri

Sesli uyarılar (açık/kapalı, dosya, aralık)

Equalizer seçenekleri (gösterim, düzen, hız)

Ayarlanabilir faktör ile otomatik ölçeklendirme

Sonuç

Drx Spread Monitor, yalnızca basit bir spread indikatörü değil, ticaret maliyetlerinizi görünür kılan ve giriş/çıkış kararlarınıza daha fazla hassasiyet kazandıran kapsamlı bir analiz ve izleme aracıdır.

Drx Spread Monitor ile spread’lerinizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.



