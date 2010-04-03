Spread Monitor Pro
- Göstergeler
- Simon Draxler
- Sürüm: 3.11
- Etkinleştirmeler: 10
Drx Spread Monitor – Piyasa Şeffaflığı İçin Aracınız
Drx Spread Monitor, MT5 için güçlü bir indikatördür ve traderlara mevcut ve geçmiş spread’ler hakkında net, görsel bir genel bakış sunar. Spread’lerin sık değiştiği Forex ve Altın işlemlerinde maliyetleri daha doğru değerlendirmeye ve piyasa koşullarına uyum sağlamaya yardımcı olur.
Ana Özellikler
Spread Histogramı
Spread’leri ayrı bir pencerede görüntüler. Normal, yüksek ve aşırı spread seviyeleri için renk kodlaması.
Dinamik Ortalama Çizgisi
Spread’in hareketli ortalamasını (MA) hesaplar. Aykırı değerleri ve spread eğilimlerini tespit etmeyi kolaylaştırır.
Canlı Panel ve Ana Metikler
-
Gerçek zamanlı güncel spread
-
Belirlenen döneme göre ortalama spread
-
Başlangıçtan bu yana minimum ve maksimum spread
-
Hareketli ortalama (MA Spread)
-
Grafikte gösterilen kompakt kontrol paneli
Kritik Spread’ler İçin Sesli Uyarılar
Tanımlı eşikler aşıldığında otomatik uyarılar. Yüksek ve aşırı spread uyarıları için özelleştirilebilir sesler. Bildirim aralığı ayarlanabilir.
Equalizer Modu (isteğe bağlı)
Son spread’leri dinamik bir çubuk grafiği olarak görselleştirir. Yapılandırılabilir: çubuk sayısı, genişlik, yükseklik, boşluk, yatay veya dikey mod. Hızlı görsel değerlendirme için uygundur.
Esnek Ölçeklendirme ve Tasarım
Otomatik veya manuel Y ekseni ölçeklendirmesi. Panel renkleri ve düzenleri özelleştirilebilir.
Trader’lara Sağladığı Avantajlar
-
Broker spread’leri üzerinde gerçek zamanlı tam şeffaflık
-
Spread genişlemelerinin erken tespiti (ör. haber zamanları veya likiditenin düşük olduğu dönemler)
-
Özellikle scalper, day trader ve altın tüccarları için ideal
-
Broker, hesap türü veya işlem seanslarının karşılaştırılması için uygun
-
Spread’ler aşırı geniş olduğunda işlem yapmaktan kaçınarak gereksiz maliyetleri önler
Ayarlar (Inputs)
-
Görüntülenecek bar sayısı (geçmiş)
-
High ve Extreme spread eşik değerleri
-
Histogram, çizgi ve panel renk seçenekleri
-
Sesli uyarılar (açık/kapalı, dosya, aralık)
-
Equalizer seçenekleri (gösterim, düzen, hız)
-
Ayarlanabilir faktör ile otomatik ölçeklendirme
Sonuç
Drx Spread Monitor, yalnızca basit bir spread indikatörü değil, ticaret maliyetlerinizi görünür kılan ve giriş/çıkış kararlarınıza daha fazla hassasiyet kazandıran kapsamlı bir analiz ve izleme aracıdır.
Drx Spread Monitor ile spread’lerinizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.