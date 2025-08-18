Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Votre outil pour une transparence totale du marché

Drx Spread Monitor est un indicateur puissant pour MT5 qui offre aux traders une vue visuelle claire des spreads actuels et historiques. Particulièrement utile sur le Forex et l’or, où les spreads fluctuent fortement, il aide à mieux évaluer les coûts et à s’adapter aux conditions du marché.

Fonctions principales

Histogramme des spreads

Affichage des spreads dans une fenêtre séparée. Codage couleur pour niveaux normaux, élevés et extrêmes.

Courbe moyenne dynamique

Calcule la moyenne mobile (MA) du spread. Permet de détecter plus facilement les valeurs aberrantes et les tendances.

Panneau en direct avec métriques clés

Spread actuel en temps réel

Spread moyen sur une période définie

Spread minimum et maximum depuis le démarrage

Moyenne mobile (MA Spread)

Tableau de bord compact directement sur le graphique

Alertes sonores pour spreads critiques

Alertes automatiques lorsque les seuils définis sont dépassés. Alertes pour spread élevé et spread extrême avec sons personnalisés. Intervalle d’alerte réglable.

Mode égaliseur (optionnel)

Visualise les spreads récents sous forme de graphique à barres dynamique. Configurable : nombre, largeur, hauteur, espacement, horizontal ou vertical. Utile pour une évaluation visuelle rapide.

Mise à l’échelle et design flexibles

Mise à l’échelle automatique ou manuelle de l’axe Y. Couleurs et dispositions du panneau personnalisables.

Avantages pour les traders

Transparence totale des spreads du broker en temps réel

Détection précoce des élargissements de spread (ex. : news, marchés illiquides)

Particulièrement adapté aux scalpers, day traders et traders d’or

Idéal pour comparer brokers, types de comptes et sessions de trading

Évite des coûts inutiles en ne tradant pas lorsque les spreads sont surévalués

Paramètres (Inputs)

Nombre de barres à afficher (historique)

Seuils pour spread élevé et extrême

Options de couleur pour histogramme, lignes et panneau

Alertes sonores (activation, fichier, intervalle)

Options de l’égaliseur (affichage, mise en page, vitesse)

Mise à l’échelle automatique avec facteur ajustable

Conclusion

Drx Spread Monitor est plus qu’un simple indicateur de spread : c’est un outil complet d’analyse et de surveillance qui fournit une transparence sur les coûts de trading et aide à prendre des décisions d’entrée et de sortie plus précises.



