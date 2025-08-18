Spread Monitor Pro

Drx Spread Monitor – Votre outil pour une transparence totale du marché
Drx Spread Monitor est un indicateur puissant pour MT5 qui offre aux traders une vue visuelle claire des spreads actuels et historiques. Particulièrement utile sur le Forex et l’or, où les spreads fluctuent fortement, il aide à mieux évaluer les coûts et à s’adapter aux conditions du marché.

Fonctions principales
Histogramme des spreads
Affichage des spreads dans une fenêtre séparée. Codage couleur pour niveaux normaux, élevés et extrêmes.

Courbe moyenne dynamique
Calcule la moyenne mobile (MA) du spread. Permet de détecter plus facilement les valeurs aberrantes et les tendances.

Panneau en direct avec métriques clés

  • Spread actuel en temps réel

  • Spread moyen sur une période définie

  • Spread minimum et maximum depuis le démarrage

  • Moyenne mobile (MA Spread)

  • Tableau de bord compact directement sur le graphique

Alertes sonores pour spreads critiques
Alertes automatiques lorsque les seuils définis sont dépassés. Alertes pour spread élevé et spread extrême avec sons personnalisés. Intervalle d’alerte réglable.

Mode égaliseur (optionnel)
Visualise les spreads récents sous forme de graphique à barres dynamique. Configurable : nombre, largeur, hauteur, espacement, horizontal ou vertical. Utile pour une évaluation visuelle rapide.

Mise à l’échelle et design flexibles
Mise à l’échelle automatique ou manuelle de l’axe Y. Couleurs et dispositions du panneau personnalisables.

Avantages pour les traders

  • Transparence totale des spreads du broker en temps réel

  • Détection précoce des élargissements de spread (ex. : news, marchés illiquides)

  • Particulièrement adapté aux scalpers, day traders et traders d’or

  • Idéal pour comparer brokers, types de comptes et sessions de trading

  • Évite des coûts inutiles en ne tradant pas lorsque les spreads sont surévalués

Paramètres (Inputs)

  • Nombre de barres à afficher (historique)

  • Seuils pour spread élevé et extrême

  • Options de couleur pour histogramme, lignes et panneau

  • Alertes sonores (activation, fichier, intervalle)

  • Options de l’égaliseur (affichage, mise en page, vitesse)

  • Mise à l’échelle automatique avec facteur ajustable

Conclusion
Drx Spread Monitor est plus qu’un simple indicateur de spread : c’est un outil complet d’analyse et de surveillance qui fournit une transparence sur les coûts de trading et aide à prendre des décisions d’entrée et de sortie plus précises.


Plus de l'auteur
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indicateurs
Obtenez une structure de marché claire en quelques secondes – sans dessin manuel ! L’ Indicateur HTF Auto Support & Resistance marque automatiquement sur votre graphique les niveaux clés de support et de résistance. Ces niveaux sont basés sur une unité de temps supérieure (HTF), ce qui les rend bien plus fiables que les lignes aléatoires à court terme. Fonctionnalités principales : Détection automatique des zones de support et résistance les plus fortes Analyse multi-unité de temps : choisissez
FREE
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitaires
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indicateurs
Libérez le Potentiel de vos Transactions avec l'Indicateur AlphaWave ! Apportez de la Sérénité à vos Transactions : L'Indicateur AlphaWave est conçu pour apporter du calme à vos transactions en lissant le graphique et en offrant une lecture précise de la direction de la tendance. Prendre des décisions de trading claires n'a jamais été aussi facile. Technologie de Lissage Révolutionnaire avec 10 Modes : Découvrez une présentation fluide et claire du graphique avec l'Indicateur AlphaWave. La techn
FASTai
Simon Draxler
Experts
Offre de Lancement : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix final : 800$ Cette section concerne les paramètres par défaut de l'Expert Advisor (EA). Veuillez suivre les instructions préétablies →  cliquez . Détails du Produit Symboles Tous possibles Unités de Temps Tous possibles Capital Minimum 50 $ Types de Comptes ECN Principales Caractéristiques de FASTai FASTai a été spécialement conçu pour s'appuyer sur des principes de trading éprouvés. L'Expert Advisor (EA) utilise d
