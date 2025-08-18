Spread Monitor Pro
Drx Spread Monitor – Il tuo strumento per la piena trasparenza del mercato
Drx Spread Monitor è un potente indicatore per MT5 che offre ai trader una panoramica visiva chiara degli spread attuali e storici. Particolarmente utile nel Forex e sull’Oro, dove gli spread possono variare significativamente, aiuta a valutare meglio i costi e ad adattarsi alle condizioni di mercato.
Funzionalità principali
Istogramma degli spread
Visualizza gli spread in una finestra separata. Codifica a colori per livelli normali, elevati ed estremi.
Linea media dinamica
Calcola la media mobile (MA) dello spread. Facilita l’individuazione di outlier e delle tendenze di spread.
Pannello live con metriche chiave
-
Spread corrente in tempo reale
-
Spread medio su un periodo definito
-
Spread minimo e massimo dall’avvio
-
Media mobile (MA Spread)
-
Dashboard compatto direttamente sul grafico
Avvisi sonori per spread critici
Avvisi automatici quando vengono superate soglie definite. Allarmi per spread elevato ed estremamente elevato con suoni personalizzabili. Intervallo di notifica impostabile.
Modalità equalizzatore (opzionale)
Visualizza gli spread recenti come un grafico a barre dinamico. Configurabile: numero di barre, larghezza, altezza, spaziatura, modalità orizzontale o verticale. Utile per valutazioni visive rapide.
Scalabilità e design flessibili
Scalatura asse Y automatica o manuale. Colori e layout del pannello personalizzabili.
Vantaggi per i trader
-
Trasparenza completa sui spread del broker in tempo reale
-
Rilevazione precoce di allargamenti di spread (es. in occasione di news o mercati poco liquidi)
-
Particolarmente utile per scalper, day trader e trader su oro
-
Ideale per confrontare broker, tipi di conto e sessioni di trading
-
Evita costi non necessari operando quando gli spread sono troppo ampi
Impostazioni (Inputs)
-
Numero di barre da visualizzare (storia)
-
Soglie per spread Alto ed Estremo
-
Opzioni colore per istogramma, linee e pannello
-
Avvisi sonori (on/off, file, intervallo)
-
Opzioni equalizzatore (visualizzazione, layout, velocità)
-
Scalatura automatica con fattore regolabile
Conclusione
Drx Spread Monitor non è solo un semplice indicatore di spread: è uno strumento completo di analisi e monitoraggio che fornisce trasparenza sui costi di trading e aiuta a prendere decisioni più accurate su entrata e uscita.
Con Drx Spread Monitor tieni i tuoi spread sempre sotto controllo.